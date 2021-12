Disse 32 sekundene opprørte politiet i Qatar

– Som norsk journalist så er det veldig merkelig å tenke seg at man skal bli pågrepet og sitte inne i 32 timer for å ha filmet disse sekundene, sier Ekeland.

Han og Ghorbani var i Qatar for å dokumentere situasjonen ett år før VM i fotball. De intervjuet offentlige representanter og arbeidere, samt at de deltok på en Fifa-tilstelning som markerte at det var ett år igjen til VM.

Natt til mandag 22. november ble de arrestert.

Qatarske myndigheter hevder at de filmet ulovlig på privat grunn. Basert på de utsagnene og fokuset i avhørene med NRKs journalister, er det grunn til å tro at opptakene fra en brakke med arbeidere dannet grunnlaget for arrestasjonen (se video i toppen).

Avkrevd forklaring

NRK har spurt myndighetene i Qatar om hva de har reagert på, men de har ikke ville gå nærmere inn på årsaken.

– De spurte mye om hvor vi hadde filmet, hvor vi hadde tillatelse til å filme, hva vi hadde gjort ... Vi måtte gå gjennom hver eneste dag, nærmest time for time, forteller Ekeland om avhørene som fulgte etter pågripelsen.

Han forklarer hva som skjedde i minuttene før opptakene ble gjort:

– Vi gikk først inn på privat område, men uten å filme. Vi snakket med to kenyanere og spurte hvem de var og om vi kunne prate med dem. De sa vi måtte snakke med sjefen for campen. Det er han som synes i filmen, forklarer Ekeland.

Camp-sjefen er mannen med rød T-skjorte og munnbind i starten av videoen.

Slo av kamera

Han noterte passinformasjon og telefonnumrene til NRK-journalistene, før han slapp dem inn i brakkene. På videoen får man blant annet se en gruppe arbeidere som står i trappen og tilkaller NRK-journalistenes oppmerksomhet.

– De peker at vi skal komme opp, sier Ghorbani til Ekeland i opptaket.

NRK-fotografen skrudde av kameraet som ble brukt til å filme sekvensen. De fikk tillatelse til å bli med på en omvisning.

– De som sto i trappen idet vi slo av kamera var veldig opptatt at vi skulle komme opp og se rommene deres, sier Ekeland.

Fikk omvisning

NRK-teamet hadde kun fått tillatelse til å se 2. etasje, men fikk lov til å gå opp til 3. etasje. Der bodde arbeiderne i køyesenger. Seks personer per rom. Etasjen under bestod av rom med fire enkeltsenger.

– Det var ikke store rom, men det var i hvert fall litt plass. De viste oss badet og kjøkkenet. Kjøkkenet var kjempeskittent og det var ingenting av utstyr der, beskriver Ekeland, som ble bedt om ikke å dokumentere med levende bilder på innsiden.

Videoopptaket som NRK nå publiserer ble sendt til Norge før arrestasjonen og qatarsk politi beslagla utstyret deres under pågripelsen natt til mandag 22. november.

Ekeland og Ghorbani ble sluppet fri etter 32 timer på politistasjonen forrige tirsdag. Onsdag 24. november returnerte de til Norge, to dager senere enn planlagt.