NRK ville snakke med fotballstjernene om Qatar-kritikk – da ble det dårlig stemning

Det er under ett år til fotball-VM sparkes i gang, noe som søndag ble markert med en glamorøs og stjernespekket seremoni i Doha.

I tillegg til hele VM-ledelsen og myndighetspersoner fra Qatar, var Fifa-president Gianni Infantino på plass.

Det samme var tidligere fotballikoner som Peter Schmeichel (58), Samuel Eto’o (40) og David Beckham (46), og sistnevnte skal ifølge en rekke medier ha inngått en svært lukrativ avtale for å promotere Qatar som land før og under mesterskapet.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener disse spillerne er eksempler på en ny type leiesoldater i fotballens verden.

– Disse bruker sin falmende stjernestatus til å tjene penger ved å kaste glans over og legitimere sportsbegivenheter i regimer med høyst tvilsomt renommé når det gjelder menneskerettigheter, mener Saltvedt.

David Beckham var i Qatar forrige uke, både for å se Formel 1 og delta på seremonien som markerte at det bare er ett år igjen til VM. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

Irritert Schmeichel

NRK var blant mediene som fikk tilgang til seremonien i Doha, men det var én ting som raskt ble klinkende klart:

Disse stjernene forventet spørsmål om fotball, ikke menneskerettigheter.

Mens NRK ventet på tur til å intervjue tidligere Manchester United-keeper Peter Schmeichel, var dansken midt inne i et intervju med den profilerte svenske journalisten Olof Lundh, som var i Qatar på jobb for svensk TV4.

Der ble temperaturen høy da Lundh grillet Schmeichel om menneskerettighetssituasjonen i Qatar, og det var en tydelig oppgitt danske som så tok turen bort til NRK for neste intervju.

– Jeg skjønte på forrige intervju at du ikke vil snakke om menneskerettighetssituasjonen i Qatar fordi du mener fotball-VM ikke handler om politikk. Hvis det ikke handler om politikk, hvorfor ville da Qatar ha fotball-VM?

– Det skal du ikke spørre meg om, svarer Schmeichel på NRKs første spørsmål.

– Tror du ikke det er politisk motiv?

– Hvorfor spør du meg om det?

– Fordi du sier du ikke ønsker å svare på spørsmål om fotball-VM i Qatar og migrantarbeidernes rettigheter?

– Gir du meg ikke rett i at dette bør holdes på et politisk nivå, ikke på oss fotballspillere?

– Men fotballen er jo en del av politikken når VM blir lagt hit, og Qatar åpenbart vil ha det for å vise frem landet sitt?

– Igjen, jeg forstår ikke spørsmålet, for jeg sier jo nettopp at det er politikerne som må sørge for den debatten dere prøver å skape før denne fotballturneringen. Jeg forholder meg til én ting, det er fotball, det er det eneste. Jeg er superglad Danmark har kvalifisert seg til VM og håper vi får en fantastisk turnering. Jeg har et lite håp om at Danmark kan vinne turneringen også, det er vi gode nok til. Men jeg har ikke bestemt at VM skal holdes her, for meg er VM en fotballturnering.

Peter Schmeichel mener det ikke er fotballfolk som må uttale seg om situasjonen utenfor banene i Qatar. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det er Fifa som har tildelt fotball-VM til Qatar. Vi vet at det har vært mange rapporter om menneskerettighetsbrudd, migrantarbeidere dør, 15.000 av dem fra 2010 til 2019, har ikke Fifa et ansvar?

– Den må du spørre Fifa om. Men jeg tror ikke Fifa har et ansvar for at det er 15.000 som er døde, hvis det tallet stemmer, sier Schmeichel.

– Men har du, som er her nå for å kaste glans over dette arrangementet, et ansvar?

– For hva?

– Menneskerettighetssituasjonen her, migrantarbeidere som dør?

– Hold opp, dette er en fotballturnering. Den er arrangert i alle mulige land mange ganger. Om fire år, kommer dere da med de samme kritiske spørsmålene?

– Ja, hvis det brytes menneskerettigheter i USA, Canada og Mexico, kommer vi til å stille de samme spørsmålene, svarer NRKs reporter.

Se resten av intervjuet NRK gjorde med Schmeichel i Qatar her:

– B urde blitt tilbudt øyeblikkelig førstehjelp

Tallet om 15.000 døde som NRK henviser til i intervjuet over, stammer fra en rapport Amnesty slapp i høst.

Rapporten tok for seg dødsfall, mangel på obduksjoner, mangel på utbetaling av erstatning og mulige dødsårsaker i Qatar i løpet av de siste ti årene.

Tallene Amnesty har kommet frem til viser at totalt 15.000 utenlandske statsborgere har dødd i Qatar i perioden fra 2010 til og med 2019.

Men diverse undersøkelser viser at opptil 70 prosent av disse aldri blir obdusert.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt har sett det fullstendige intervjuet med Schmeichel, som du altså kan se selv i videoen over.

Han rister på hodet av det han fikk se der.

– De eneste som sier at sport og politikk ikke hører sammen i 2021, er de som synes det er ubehagelig å bli konfrontert med noe de egentlig vil skjule eller i hvert fall ikke snakke om. Peter Schmeichel er åpenbart en av dem, som NRKs intervju meget tydelig viser, sier en oppgitt Saltvedt.

Han reagerer særlig på én uttalelse fra det danske fotballikonet: «For meg er VM en fotballturnering».

– Det er en uttalelse som plasserer hodet hans så langt ned i ørkensanden at han mest av alt burde blitt tilbudt øyeblikkelig førstehjelp og er veldig langt unna det standpunkt dansk fotball i sterkere og sterkere grad forfekter, sier Saltvedt.

Eto’o ville først ikke snakke

I Qatar fikk NRK samtidig mulighet til å intervjue den tidligere storscoreren Samuel Eto’o.

Eto’o ble lenge ansett som en av verdens beste spillere da han spilte for Barcelona, men har nå rukket å bli 40 år og har fått rollen som ambassadør for VM i 2022.

Kameruneren påpekte med en gang at han kunne svare på noen spørsmål, men da på fransk.

– Men er det greit at vi stiller spørsmålene på engelsk? spør NRK.

– Ja, men hvilke spørsmål, om eventet her?

– Nei, jeg vil gjerne stille deg noen spørsmål om Amnesty-rapporten.

– Nei, det kan du ikke, svarer Eto’o.

– Hvorfor ikke, du er en ambassadør for VM og burde definitivt svare?

Da prøver en presseoffisér å geleide ham videre, men han ombestemmer seg og velger likevel å gjøre et kort intervju.

– Det går bra, la meg svare, sier Eto’o til presseoffiseren.

Samuel Eto’o er offisiell ambassadør for VM. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Så fort intervjuet setter i gang, kommer det raskt frem at han ikke skjønner hvorfor NRK og andre deler av pressen setter søkelyset på menneskerettighetssituasjonen i Qatar.

– Det er ganske pussig at denne verdenen fungerer slik den alltid fungerer. Jeg mener at man på et eller annet tidspunkt må se på all den innsatsen dette landet har gjort for å få til store fremskritt, ting som ikke skjer i resten av verden, innleder han.

– Kanskje dere bør se på hva andre land gjør i Afrika. Da kan dere kanskje rapportere og be disse landene om å slutte med ting på det afrikanske kontinentet vårt. Og dere kan kanskje være så snille å granske de sakene. Jeg er født på det afrikanske kontinentet. Vi ser alt som skjer der. Og dere løfter sjelden en finger for å melde fra om det som skjer på kontinentet vårt, sier han.

– Jeg har hatt gleden av å bo i dette fantastiske landet Qatar. Og jeg må si at man må bo her før man kan uttale seg, man må vite hva man snakker om. Og iblant får man til og med inntrykk av at det ikke er helt seriøst, det visse folk kommer med, sier Eto’o.

Her kan du se intervjuet:

– Bruker stjernestatusen

Saltvedt er ikke imponert av det som blir sagt av kameruneren.

– Han bruker taktikken med å avlede oppmerksomheten fra det det egentlig dreier seg om ved å henvise til alt annet som ikke er som det skal i verden, særlig på det afrikanske kontinent. Den vesentlige forskjellen akkurat her er at ingen av de andre landene skal arrangere VM neste år eller betale tidligere fotballstjerner enorme summer for å gå rundt som en slags buktalers tredukker, sier NRKs sportskommentator.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

Fotball-VM spilles arrangeres i Qatar fra 21. november til 18. desember 2022.

Nylig kom Amnesty med en ny rapport som dokumenterer at menneskerettighetssituasjonen, etter å ha opplevd en viss fremgang de siste årene, nå har stagnert og gammel misbrukspraksis har dukket opp igjen.

På VM-turneringens offisielle side kommer det frem at Beckham & co. ikke er alene om å være ambassadører for den omstridte turneringen. Også tidligere stjerner som Tim Cahill, Cafu, Xavi Hernández, Ali Al-Habsi og Ronald de Boer har akseptert slike roller.