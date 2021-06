EM-analyse: Derfor blir England den store floppen

Frankrike: Med Formel 1-bil på topp

De er favoritter, verdensmestere og klart sterkest.

Nå skal de revansjere det bitre finaletapet hjemme mot Portugal i EM i 2016.

Her avgjør Éder EM-finalen Du trenger javascript for å se video.

Les Bleus har havnet i «dødens gruppe» (det finnes alltid én), men Didier Deschamps har EMs klart beste stall, med rå fysikk over hele fjøla og angrepsvåpen i fleng. En av dem, Antoine Griezmann, sier at laget er bedre enn det som vant VM i 2018 – og han har rett.

Stammen består av playmakeren Paul Pogba (som glitret i VM) og ballvinneren N’Golo Kanté (som i praksis gir laget en ekstra mann). Helt fremme vil Ronaldo-kopien Kylian Mbappé fly forbi stoppere med akselerasjonen til en rakett.

KLAR: Kylian Mbappé. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Hvem skal spille med Mbappé? Deschamps har sjokkert folket ved å ta med Karim Benzema, som hadde vært utestengt fra landslaget siden 2015, da han ble anklaget for å ha vært involvert i utpressing av lagkamerat Mathieu Valbuena i forbindelse med en sextape.

Benzema, som benekter anklagene, er i storform og bør gå rett inn på laget. Men Deschamps elsker Olivier Giroud, den oppofrende kraftspissen.

I fjor ble Benzema sammenlignet med Giroud.

– Ikke bland Formel 1 med karting, svarte Benzema.

Treneren : Deschamps (52) er en lagbygger av rang. Vant EM og VM som spiller, og kan nå gjøre det samme som trener.

: Deschamps (52) er en lagbygger av rang. Vant EM og VM som spiller, og kan nå gjøre det samme som trener. Formen : Frankrike har tapt én av de siste 20 kampene, og det var en treningskamp mot Finland med B-laget.

: Frankrike har tapt én av de siste 20 kampene, og det var en treningskamp mot Finland med B-laget. Spådom : Mestere. Alt annet vil være en fiasko.

: Mestere. Alt annet vil være en fiasko. Mulig lagoppstilling (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé.

Italia: Det nye Spania

Italia pleide å gi oss defensiv fotball og kyniske fellinger. Nå er de mer som Spania var for 10 år siden: Offensive og underholdende, med et knippe små playmakere som triller ball i hatt med rivalene.

De måtte forandre noe. I 2017 gikk et grått landslag glipp av VM for første gang siden 1958. Presidenten i fotballforbundet, Carlo Tavecchio, hadde sagt at et slikt scenario ville være «verdens undergang» for Italia. Nå var den her.

Inn kom Roberto Mancini, som før var en av de mest begavede spillerne Italia har sett. Han har bygget laget rundt Jorginho, Marco Verratti og Nicolò Barella, en slepen midtbanetrio med snitthøyde på 173 cm.

I SENTRUM: Roberto Mancini instruerer spillerne (foran), mens støtteapparatet (bak) lytter. Foto: ANDREW MEDICHINI / Reuters

Bak dem ruver Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci, to veteraner som gir laget duellkraft, råskap og vinnermentalitet.

Italia vant 10 av 10 kamper i kvaliken og er klare favoritter i Gruppe A, hvor de spiller alle sine kamper i Roma. Så bra har Mancini levert, at han har fått kontrakt til 2026.

De bør klare en semifinale, spesielt om spissen Ciro Immobile fortsetter formen han har vist med Lazio. Verratti sliter litt med kneet, og defensive dødballer kan bli et problem, men om motstanderne skal skaffe seg dem, må de først få tak i ballen.

Treneren : Som spiller var Mancini (56) karismatisk og genial. Som landslagstrener har han vært det samme. Førte Manchester City til Premier League-tittelen i 2014.

: Som spiller var Mancini (56) karismatisk og genial. Som landslagstrener har han vært det samme. Førte Manchester City til Premier League-tittelen i 2014. Formen : Italia har spilt 27 kamper uten tap, deres lengste rekke siden 30-tallet. Varmet opp til EM med 4–0 mot Tsjekkia.

: Italia har spilt 27 kamper uten tap, deres lengste rekke siden 30-tallet. Varmet opp til EM med 4–0 mot Tsjekkia. Spådom : Semifinale.

: Semifinale. Mulig lagoppstilling (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Portugal: Nå er de faktisk gode

Da Portugal vant EM i 2016, vant de én av syv kamper innen ordinær tid.

En av leserne til avisen The Guardian fant ut at om man ga tre poeng for seire og ett poeng for uavgjort, som i ligaspill, var Portugal de «dårligste» vinnerne av en internasjonal turnering av betydning noensinne, med 1,29 poeng per kamp

Den gangen hadde Portugal så få spisser at de brukte to vinger – Cristiano Ronaldo og Nani – på topp. Nå har de stort sett bare luksusproblemer.

Stallen er en slags «hall of fame» av formspillere i Premier League. Portugal har sesongens beste midtstopper (Rúben Dias), høyreback (João Cancelo) og playmaker (Bruno Fernandes), pluss klassespillere som Diogo Jota og Bernardo Silva.

VERDENSSTJERNE: Cristiano Ronaldo kan skyte Portugal til nytt EM-gull. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Tar du med 36-årige Cristiano Ronaldo, som nylig ble toppscorer i Serie A med 29 mål, har du en gjeng som er bedre enn for fem år siden.

Faktisk forventes Fernando Santos å benke André Silva, som nylig scoret 28 ligamål for Frankfurt i Bundesliga, og stortalentet João Felix, som kostet Atlético Madrid 126 millioner euro for to år siden.

Portugal kan vinne igjen.

Treneren : EMs mest undervurderte trener? Fernando Santos (66) sprudler ikke som José Mourinho, men har tatt Hellas til en åttedelsfinale i VM og er allerede folkehelt i hjemlandet.

: EMs mest undervurderte trener? Fernando Santos (66) sprudler ikke som José Mourinho, men har tatt Hellas til en åttedelsfinale i VM og er allerede folkehelt i hjemlandet. Formen : Gikk greit gjennom kvaliken og har kun tapt mot Frankrike siden det. Møtte Spania (0–0) og Israel (4–0) i EM-oppvarmingen.

: Gikk greit gjennom kvaliken og har kun tapt mot Frankrike siden det. Møtte Spania (0–0) og Israel (4–0) i EM-oppvarmingen. Spådom: Ny finale.

Ny finale. Mulig lagoppstilling (4-2-3-1): Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Rúben Neves, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo.

Tyskland: Jokeren

Vi pleide å vite hva vi fikk med Tyskland: Et velsmurt lagmaskineri med beinhard turneringsmentalitet. Uansett hvor håpløse de virket, kom de nesten alltid langt.

Slike garantier er borte etter katastrofen i VM i 2018, da Die Mannschaft røk ut av gruppen. De leter fortsatt etter formelen som gjorde dem til verdensmestere i 2014.

Joachim Löw, som var heldig som beholdt jobben etter VM, har prøvd en rekke formasjoner og spillerbytter. Han frøs først ut Thomas Müller og Mats Hummels, to av landets beste spillere, før han så seg nødt til å kalle dem tilbake.

TILBAKE: Thomas Müller og Mats Hummels er tilbake i varmen på det tyske landslaget. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Tyskland er sterke på papiret, med Toni Kroos og Ilkay Gündoğan bak angripere som Müller, Leroy Sané og Timo Werner. De skal spille bra.

Men resultatene har variert enormt. Tapet (6–0) mot Spania i november var landslagets største på 90 år. Löw forsto fort at han var på lånt tid, og annonserte senere at han kom til å si opp etter EM.

Vil Tyskland overleve dødens gruppe? Ikke om de spiller som i mars, da de tapte hjemme mot Nord-Makedonia. Men de har talentet til å slå de beste, og kan finne rytmen underveis.

Anse Tyskland som en joker; et kort som plutselig kan bli til hva som helst.

Treneren : Löw (61) leverte VM-tittelen i 2014, men etter fiaskoen i Russland vil EM bety mye for hvordan hans 14 år vil bli husket.

: Löw (61) leverte VM-tittelen i 2014, men etter fiaskoen i Russland vil EM bety mye for hvordan hans 14 år vil bli husket. Formen : Slo Latvia 7–1 i generalprøven, tapte 6–0 mot Spania i november. Det oppsummerer Tyskland.

: Slo Latvia 7–1 i generalprøven, tapte 6–0 mot Spania i november. Det oppsummerer Tyskland. Spådom : Alt fra tredjeplass i gruppen til semifinale. Kanskje begge to.

: Alt fra tredjeplass i gruppen til semifinale. Kanskje begge to. Mulig lagoppstilling (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Hummels, Halstenberg; Gündoğan, Kroos; Sané, Müller, Gnabry; Werner.

Spania: Nytt drama

Det skjer alltid noe med Spania. I VM i 2018 ble Julen Lopetegui sagt opp to dager før den første kampen for å ha akseptert trenerjobben i Real Madrid. Nå har en av stjernene testet positivt for covid-19.

Søndag ble det klart at Sergio Busquets hadde fått viruset. Stallen måtte i karantene, og så ble også stopperen Diego Llorente smittet. Den siste treningskampen mot Litauen ble spilt med B-laget.

UTE: Sergio Busquets er koronasmittet og mister i hvert fall et par kamper. Det kan hende han ikke spiller i det hele tatt. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Den siste kampen A-laget spilte, var en målløs affære mot Portugal i Madrid hvor de ble buet av banen. Spania har nå opprettet en «treningsboble» med seks spillere som står klare om flere blir smittet.

Veien til EM har vært ujevn og tragisk. Da treneren Luis Enrique mistet sin ni år gamle datter i 2019, sa han opp. Assistenten Robert Moreno tok over, men da Luis Enrique ville ha jobben tilbake i fjor, nektet han å tre til side. Moreno fikk sparken.

Spania mangler både lederne og stjernene som kjennetegnet lagene som vant to EM og et VM mellom 2008 og 2012. Kapteinen Sergio Ramos er vraket, og for første gang er det ingen med fra Real Madrid.

Pressen i Madrid mener de vet hvorfor; Luis Enrique er en legende hos erkerivalene Barcelona.

Treneren : Luis Enrique (51) førte Barcelona til «trippelen» i 2015. Var tøff og kompromissløs som spiller, og har ikke endret seg stort siden.

: Luis Enrique (51) førte Barcelona til «trippelen» i 2015. Var tøff og kompromissløs som spiller, og har ikke endret seg stort siden. Formen : Ustabil det siste året. Spania har hatt alt fra en 6–0-seier mot Tyskland via poengdelinger mot Hellas og Sveits til et tap mot Ukraina.

: Ustabil det siste året. Spania har hatt alt fra en 6–0-seier mot Tyskland via poengdelinger mot Hellas og Sveits til et tap mot Ukraina. Spådom : Skal si seg fornøyde med semifinale.

: Skal si seg fornøyde med semifinale. Mulig lagoppstilling (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago Alcântara, Rodri, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres.

Belgia: Gamlehjemmet

De gode nyhetene først: Kevin De Bruyne er spilleklar og spissen Romelu Lukaku er i sitt livs form. Gruppen består av Russland, Danmark og Finland. Belgia kan fint nå kvartfinalen uten å spille spesielt bra.

Men der kan de møte Italia, og da begynner alvoret.

De røde djevlene viste at de kan slå de beste da de sendte Brasil hjem fra VM i Russland.

Men den «gylne generasjonen» drar på årene. Kun én av de 11 som er forventet å starte, er under 28 år. De tre stopperne er godt over 30 – og de skal nå holde en høy forsvarslinje.

STJERNEDUO: Romelu Lukaku og Kevin De Bruyne er en del av Belgias gylne generasjon. Foto: Scott Heppell / AP

Det skadeplagede stjerneskuddet Eden Hazard er langt unna toppnivå, mens midtbanegeneralen Axel Witsel er tvilsom. Belgia vil nok underholde oss, men kan ikke lenger regnes som en av favorittene.

Treneren : Superpositive Roberto Martínez har fortid i Storbritannia, men er inspirert av Johan Cruyffs totalfotball. Forvent dristige formasjoner og mange mål.

: Superpositive Roberto Martínez har fortid i Storbritannia, men er inspirert av Johan Cruyffs totalfotball. Forvent dristige formasjoner og mange mål. Formen : Scoret 40 mål på 10 kamper i kvaliken, og slo England i Nations League i november.

: Scoret 40 mål på 10 kamper i kvaliken, og slo England i Nations League i november. Spådom : Exit i kvartfinalen.

: Exit i kvartfinalen. Mulig lagoppstilling (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Dendoncker, De Bruyne, T. Hazard; Mertens, Lukaku, E. Hazard.

England: Den store floppen

De anses som favoritter bak Frankrike til å vinne EM. Det er det få grunner til.

Ferden til semifinalen i VM i 2018 var mindre imponerende enn den virket. Alt England gjorde, var å slå Tunisia, Panama og Sverige, samt Colombia på straffer.

I EM i 2016 ble de sendt hjem av Lars Lagerbäcks Island.

I VM i 2014 kom de sist i gruppa bak Uruguay og Costa Rica.

Nye fjes har gitt ny optimisme, blant dem Jack Grealish, Jadon Sancho, Declan Rice og Phil Foden. Men Gareth Southgate vet fortsatt ikke helt hva han skal gjøre med dem. Vil Grealish starte? Er Harry Maguire klar? Blir det 4-3-3 eller 3-4-3?

Mens favorittene har sine slagplaner klare, er Southgate studenten som fortsatt leser febrilsk kvelden før eksamen.

MYE Å TENKE PÅ: Gareth Southgate. Foto: CARL RECINE / Reuters

Gruppen med Kroatia, Skottland og Tsjekkia virker enkel, men se ikke bort fra at England roter bort poeng på et nervøst Wembley. Så fort de møter en stor nasjon, ryker de nesten alltid ut.

Under EM i 1996 sang England om «thirty years of hurt». Det blir nok minst 26 år til.

Treneren : Gareth Southgate (50) har skapt en forfriskende positivet rundt landslaget og velger sine ord bedre enn de fleste.

: Gareth Southgate (50) har skapt en forfriskende positivet rundt landslaget og velger sine ord bedre enn de fleste. Formen : Kvaliken gikk greit, men England tapte der mot Tsjekkia, som de nå møter i gruppa. Ladet opp med 1–0-seiere mot Østerrike og Romania.

: Kvaliken gikk greit, men England tapte der mot Tsjekkia, som de nå møter i gruppa. Ladet opp med 1–0-seiere mot Østerrike og Romania. Spådom : Maks kvartfinale.

: Maks kvartfinale. Mulig lagoppstilling (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Rashford.

Nederland: Savnet av Supermann

De oransje spiller sitt første mesterskap på syv år. De har havnet i gruppe med Ukraina, Østerrike og Nord-Makedonia – og skal spille alle sine tre gruppekamper i Amsterdam.

Man må vel nesten si at de har vært litt heldige.

De kan trenge flaksen. Ronald Koeman skulle lede laget i EM, men så ble turneringen utsatt og Koeman ble lokket til Barcelona. Inn kom en annen tidligere stopperklippe, Frank de Boer.

Om De Boer var inne på jobbintervju, kan han neppe ha sagt stort om sine siste fire år. Han har trent Inter, Atlanta og Crystal Palace, uten særlig suksess noen steder. I Inter varte han 85 dager. I Palace tapte han fire ligakamper uten å se et eneste mål gå inn, før han ble kastet ut.

I denne jobben vant De Boer ingen av sine første fire kamper. Nå er han uten Virgil van Dijk, verdens beste midtstopper og lagets Supermann.

Heldigvis for De Boer har formen stabilisert seg noe. Mye ansvar hviler på elegante Frenkie de Jong og den eksplosive spissen/vingen Memphis Depay, som banket inn 20 ligamål for Lyon denne sesongen.

TILBAKE: Nederland er tilbake i EM. Foto: John Thys / AP

De Boer sier at Nederland ikke er blant favorittene. Der har han i hvert fall rett.