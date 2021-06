Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Karim Benzema har nemlig stått i hardt vær de siste årene. Han ble fryst ut av landslaget etter en stygg sexvideo-sak, og nå, like før EM, fikk han seg en skikkelig trøkk i låret.

– Det går et gisp i det franske publikumet, nå som han endelig er tilbake, sier NRKs fotballekspert Carl Erik Torp til NRK.

EKSPERT: Carl Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad

– Hvis det er en kraftig skade på Benzema nå, i en generalprøve som setter ham ut, er det en kraftig svekkelse av Frankrike, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Til tross for den dystre bakgrunnen til Benzema, reiste publikum seg og klappet da spissen ble byttet ut.

Et kjempetap

EM-generalprøven mot Bulgaria er spissens andre kamp i landslagstrøya etter fem og et halvt år. Den kampen vant Frankrike enkelt 3-0, etter to scoringer fra Olivier Giroud og ett fra Antoine Griezmann.

JUBEL: Kampens store mann, Olivier Giroud. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Det lange avbrekket skyldes at han ble suspendert i juli 2015 for å ha vært involvert i en stygg sak mot tidligere lagkamerat Mathieu Valbuena. Benzema ble anklaget for å ha betalt enkeltpersoner for å presse penger fra Valbuena, ved å true med å offentliggjøre en sexvideo.

Valbuena gikk selv til politiet i juni 2015 og fortalte om hendelsen. Han hadde blitt kontaktet av en mann som sa at han hadde et sexopptak av Valbuena og hans kjæreste.

Selve utpressingen ble Benzema mistenkt for å ha medvirket til. Det endte med at både Benzema og Valbuena gikk glipp av EM på hjemmebane i 2016.

I januar 2021 kom det frem at den franske superspissen ble tiltalt i saken, av fransk påtalemyndighet. Det meldte nyhetsbyrået AFP.

LAGKOMPISER: Valbuena og Benzema i 2014. Foto: FRANCK FIFE / Afp

Til tross for at selve rettsaken starter i oktober, ser det ut til at det franske folk har lagt bak seg hendelsen. De lot virkelig lot høre fra seg da Benzema ble byttet ut.

Om det nå igjen viser seg at spissen må stå over nok et mesterskap for Frankrike, mener Torp det er en stor svekkelse for Frankrike sin del.

– Det vil være et kjempetap. Den formen Benzema har vært i, i flere år nå, så er det et kjempetap, konstaterer Torp.

SMERTER: Karim Benzema tar seg til låret. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Han mener Frankrike er så godt rustet i alle posisjoner nå.

– Det at han er tilbake, er en klar oppgradering på spissplass. Det var den eneste posisjonen de ikke var best rustet på, til nå. Med Benzema er de helt i toppsjiktet igjen, de er vanvittig godt spent over hele linja, fortsetter fotballeksperten.

For Torp er Frankrike den største favoritten til å vinne det gjeve mesterskapet.

Frankrike er i gruppe med Tyskland, Portugal og Ungarn i EM som starter torsdag. Åpningskampen er mot Tyskland førstkommende tirsdag.