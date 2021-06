Dagens kamper:

18.00: Nord-Makedonia - Nederland (NRK)

18.00: Ukraina - Østerrike (TV 2)

21.00: Russland - Danmark (NRK)

21.00: Finland - Belgia (NRK)

Dagens snakkiser:

Det er vidåpent bak Belgia i gruppe B, der både Danmark, Russland og Finland har mulighet til å kapre den viktige andreplassen.

Christian Eriksen er ute av sykehus og klar for å støtte lagkameratene når alt skal avgjøres.

Både Østerrike og Ukraina kjemper om å slå følge med Nederland, og det er duket for en real thriller når de to lagene møtes i kveld.

Nord-Makedonia - Nederland

Mesterskapsdebutant Nord-Makedonia levnes få sjanser når de møter selveste Nederland i Amsterdam. Nederlenderne har vist mestertakter hittil i EM, og seiersrekken stopper neppe mot Nord-Makedonia, skal vi tro NRKs fotballekspert Melissa Wiik-Kovács.

– Det er ingen tvil om at Nederland kommer til å gå strake vegen gjennom dette gruppespillet her. Du skal ikke se bort fra at Nord-Makedonia kan yppe seg, for de har jo ingenting å tape, men jeg tror Nederland stikker av med en seier i denne kampen her også, sier Wiik-Kovács, og legger til:

– Men det har vært morsomt å følge med på Nord-Makedonias første mesterskap.

Ukraina - Østerrike

Gruppe Cs andre kamp er oppgjøret mellom Ukraina og Østerrike. Begge har tapt for Nederland og vunnet over Nord-Makedonia tidligere i mesterskapet, og i kveld møtes lagene for å avgjøre hvem som tar andreplassen i gruppa, og dermed er sikret avansement.

NRK-EKSPERT: Melissa Wiik-Kovács Foto: NRK/Julia Marie Naglestad

– Østerrike hadde jo en forrykende start mot Nord-Makedonia. Ukraina hadde en tam start på mesterskapet, men har kommet seg, og vi vet at vi alltid kan regne med dem. De har et spisspar i Andrij Jarmolenko og Roman Jaremtsjuk som leverer til de grader, påpeker Wiik-Kovács.

– Jeg tror det blir utslagsgivende for at Ukraina kommer til å slå Østerrike, fortsetter hun.

De fire beste gruppetreerne går også videre, så dersom kampen ender uavgjort, er det mulig at begge disse lagene har mer EM-moro i vente.

Russland - Danmark

Også gruppe B skal avgjøres i kveld, og den er virkelig vidåpen. Dersom Danmark slår Russland og Belgia slår Finland, vil tre lag ende på tre poeng. I så fall blir målforskjellen avgjørende.

– De gjorde en veldig god kamp mot Belgia nå sist, sier Mikkel «Mix» Diskerud, som har gjestet NRKs EM-studio en rekke ganger i sommer.

Danmarks mesterskap er åpenbart preget av Christian Eriksens hjertestans under åpningskampen mot Finland, men de kan altså likevel kjempe seg videre fra gruppespillet.

EM-GJEST: Mikkel «Mix» Diskerud. Foto: NRK

– Danmark har jo hatt en tung start på mesterskapet, også hvis man bare tenker på fotballen. Likevel har de en teoretisk mulighet til å gå videre. De trenger en seier mot Russland, konstaterer Diskerud.

Kampen skal spilles i København, og Eriksen har varslet at han skal heie på landslagskameratene.

Finland - Belgia

Samtidig som Danmark må jakte seier over Russland, møtes Finland og Belgia i St. Petersburg. Belgia er allerede videre etter seks poeng av seks mulige, men også mesterskapsdebutant Finland kan sikre et sensasjonelt avansement. Da trenger de poeng i kveld.

– Jeg har latt meg sjarmere av Finland. Jeg synes de står på, og de har absolutt ikke gjort seg bort i dette mesterskapet. Likevel er Belgia store favoritter i denne kampen her, sier Diskerud.

– Om Finland klarer å få med seg et poeng i denne kampen her, så er det nesten et under, mener han.