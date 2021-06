25-åringen spilte for Aruba – nå herjer han for Nederland i EM

Dumfries åpnet EM med å avgjøre kampen mot Ukraina med sitt første landslagsmål. Her ble han kåret til banens beste etter å ha vært direkte involvert i alle tre målene.

Nå, etter 2-0 over Østerrike torsdag kveld, har han vært involvert i fem av Nederlands fem mål så langt i EM.

– Dette er tre viktige poeng. En fantastisk start, sier hovedpersonen, ifølge De Telegraaf.

Ny praktkamp

Torsdag var det nemlig Dumfries som ble felt før Memphis Depay satte inn straffesparket.

Dommer Orel Grinfeeld vinket først spillet videre, men VAR-bildene viste tydelig at David Alaba tråkket Dumfries på foten.

Memphis scoret på straffe

Så, etter et sjansesløseri av de sjeldne, var det nettopp Dumfries som skulle sikre seieren.

Denne gangen fikk backen en langt enklere oppgave enn mot Ukraina da innbytter Donyell Malen uselvisk trillet ballen videre til Dumfries på bakerste stolpe.

25-åringen banket inn 2-0 via keeper Daniel Bachmann:

Nederland øker ledelsen

Ville representere Nederland

Denzel Dumfries er på mange måter en usannsynlig helt for Nederland. Han spilte amatørfotball for Barendrecht helt frem til 2014, da han ble plukket opp av Sparta Rotterdam.

Her fikk han sin profesjonelle debut som 18-åring.

På dette tidspunktet stod han også med to landskamper for Aruba, men Dumfries hadde hele tiden et ønske om å representere Nederland, ifølge The Times.

Samme avis skriver at Dumfries er oppkalt etter skuespillerstjernen Denzel Washington (66).

Etter å ha satt ordentlig fart på karrieren i først Heerenveen, har 25-åringen vært en viktig brikke for PSV de tre siste sesongene.

Nå står han også med 21 landskamper, to EM-mål og en brennhet søknad når storklubbene skal lete etter forsterkninger i sommer.

2-0 betyr samtidig at Nederland allerede er klare for åttedelsfinalen. 21. juni møtes Ukraina og Østerrike til det som blir en ren finale om 2.-plassen og sikker plass i åttedelsfinalene.