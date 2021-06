De danske spillerne ble nærmest løftet frem av all energien fra det danske folk.

Danmark var både raskest, sterkest og best, og belgierne hang rett og slett ikke med i starten av kampen.

Intensiteten betalte seg allerede etter 1 minutt og 39 sekunder da Yussuf Poulsen sendte Parken til himmels.

Det var ikke bare en drømmestart for danskene, men også EMs raskeste mål noensinne, ifølge Opta:

Her får Danmark en drømmestart Du trenger javascript for å se video.

– De reddet min venns liv

Belgia-sjef Roberto Martínez innrømmer at de ble satt ut av danskene.

– Følelsen er at jeg er veldig stolt av spillerne. Det var en test som vi ikke er vant til. Vi har ikke hatt fans på stadion, og de første 20 minuttene var vi nærmest sjokkerte. Vi må gi ros til Danmark. De spilte godt og brukte fansen til sin fordel. Men vi reagerte veldig godt, og det er følelsen jeg har nå, sier Martinez etter kampen.

Belgia-spiss Romelu Lukaku oppsummerte det slik:

– Jeg vil takke den danske fansen for all støtten de ga til laget sitt, men også til oss. Dette publikummet er noe av det beste jeg har spilt foran i løpet av karrieren.

Lukaku spiller til daglig med Eriksen i Inter, og derfor var det naturlig nok ekstra spesielt for ham å møte Danmark torsdag kveld.

– De bidro til en kamp som var morsom å spille. Jeg sa til dem at jeg respekterer dem som menn. De reddet min venns liv, sier Lukaku til dansk TV3.

Eriksens hjertestans ga en veldig vanskelig ramme da kampen mot Finland ble gjenopptatt bare timer senere, og en kritisk landslagstrener Kasper Hjulmand har påpekt at spillerne ikke burde gått tilbake på banen.

Torsdag klarte imidlertid spillerne å mobilisere.

– Det var veldig spesielt. Dager som dette viser hvilket privilegium vi har som får spille fotball. Den støtten fra hele landet i dag var fantastisk. Vi setter pris på all kjærligheten vi følte i dag, sier Martin Braithwaite.

De Bruyne-magi

Belgia-trener Roberto Martínez var neppe fornøyd med førsteomgangen, og spanjolen kastet innpå Kevin de Bruyne, som fikk sine første EM-minutter etter å ha vært ute med en bruddskade i ansiktet.

Det tok heller ikke lang tid før midtbanemagikeren presenterte seg. Etter å blitt satt opp av Romelu Lukaku i 16-meteren, forventet «alle» at De Bruyne skulle skyte.

Isteden la han en genial pasning på tvers, som Thorgan Hazard kunne pirke over målstreken:

Belgia utligner Du trenger javascript for å se video.

Et drøyt kvarter senere viste samme mann seg frem igjen, men denne gangen tok han ansvar selv.

Etter å ha mottatt ballen fra Eden Hazard skrått utenfor 16-meteren, smalt De Bruyne til på første berøring med venstrebeinet.

Ballen snek seg inn mellom første stolpe og keeper Kasper Schmeichel, som ikke nådde frem med hanskene:

De Bruyne setter 2-1 målet Du trenger javascript for å se video.

– Spillerne har erfaringen til å selv kjenne på hva som må gjøres bedre. I første omgang hadde vi aldri kontrollen, men etter pause forandret det seg. Vi fikk mer rom, og De Bruyne brukte de rommene veldig bra. Det er en kombinasjon av erfaring og fokus fra laget, sier Martinez om forandringen.

Stoppet kampen og hyllet Eriksen

Rammen med Eriksens hjertestans preget hele oppkjøringen og kampen. På studenthjemmet i København var det skrevet «For Christian» på vinduene, mens et banner av Eriksens drakt ble lagt over halve banen før start.

Samtidig har nok den danske nasjonalsangen «Der er et yndigt land» sjeldent hørtes mektigere ut enn i Parken i kveld.

For mange gjorde det likevel sterkest inntrykk da spillerne og dommeren stoppet spillet ti minutter ut i kampen.

Eriksen, som har draktnummer ti, fikk fra sykesengen se både spillere, dommere og samtlige 25.000 tilskuere applaudere ham i ett minutt.

– Jeg har spilt mange steder i livet, men det er ingenting som slår det her. Det var 25.000 her, men det hørtes ut som det var 75.000 her. Det var fantastisk støtte som alltid. Vi er lei oss for at vi ikke kunne gi dem en seier, sier Kasper Schmeichel.

«Hele Danmark er med deg, Christian», het det på et banner på tribunen.

Stoppet kampen - hyllet Eriksen Du trenger javascript for å se video.

Med 2-1-tap blir Danmark stående med 0 poeng og 1-3 i målforskjell før den siste kampen mot Russland, hvor Danmark trenger både seier og hjelp for å ta seg videre til åttedelsfinale.