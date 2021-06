Dagens kamper

18:00: Nederland - Tsjekkia (TV 2)

21:00: Belgia - Portugal (NRK)

Dagens snakkiser

Under gruppespillet hadde seks av lagene alle sine tre kamper hjemme i landets hovedstad. Samtlige av disse er videre til åttedelsfinalen, men hva skjer når alt handler om å vinne og lagene må spille uten eget publikum i ryggen?

Flere av mesterskapets mestscorende er i aksjon i kveld. Her kan vi trolig forvente litt av et målshow.

Det har blitt spekulert i om EM vil runde av Gareth Bales videre landslagskarriere. Etter at Danmark feide Wales av banen i EM-sluttspillet lørdag, hadde 31-åringen lite å komme med da BBC spurte om landslagsframtiden til angriperen. Så blir det spennende å se om gårsdagens store tap var Bales siste landskamp.

Nederland – Tsjekkia

Kveldens første åttedelsfinale spilles på Puskás Aréna, og det er lite som tyder på at det blir et målløst oppgjør i Budapest når to av mesterskapets toppscorere entrer manesjen. Nederlands Georginio Wijnaldum og tsjekkiske Patrik Schick står begge med tre mål før dagens oppgjør og blir viktige i kampen der alt handler om å komme seg videre.

På forhånd er det nok mange som holder Nederland som favoritter. De valset gjennom gruppespillet med 8–2 i målforskjell og en soleklar førsteplass i gruppe C. Kveldens møte med Tsjekkia blir Nederlands første kamp i mesterskapet utenfor Amsterdam. Klarer de å overbevise uten hjemmepublikumet i ryggen?

– Nederland har vært solide så langt, men de har ikke blitt satt på noen ordentlige defensive prøver. Offensivt har de fått lov til å stå høyt med Denzel Dumfries og Georginio Wijnaldum, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp Foto: Espen Solli / NRK/TV 2

Tsjekkia kom seg videre i mesterskapet som treer i gruppen. Etter uavgjort mot Kroatia, gikk de på tap i gruppefinalen mot England, og det tsjekkiske forsvaret må virkelig heve seg foran kveldens møte mot hurtigtoget Nederland. Vinneren av kveldens oppgjør i Ungarn møter Danmark i Baku i kvartfinalen.

Selv om Nederland ikke har møtt på den sterkeste motstanden før i mesterskapet, er de favoritter også i kveldens kamp, skal vi tro Torp.

– Det blir litt mer å fokusere på defensivt, men Patrik Schick og gjengen er underdogs mot Nederland.

Belgia – Portugal

Denne kampen er det bare å glede seg til. Belgia og Portugal har begge vært forhåndsfavoritter til å ta hjem pokalen, men en av dem ryker altså allerede i kveld. Belgia tok seg lett til topps i gruppe B etter å ha vunnet alle tre kampene. Portugal havnet på tredjeplass, men de spilte tross alt i «dødens gruppe».

Ekspert Torp sier han forventer at Belgia kommer til å styre kampen, men at det blir en åpen kamp.

– Dette er en av de store kampene i mesterskapet. Belgia har sett solide og stabile ut uten at de har vært «outstanding» i noen kamper. Portugal har egentlig ikke fått det helt til å stemme. De vinner fortjent mot Ungarn, men det satt langt inne. De ble valset over av Tyskland uten å klare å gjøre noen endringer. Det er litt vanskelig å vite hva de prøver på, om de skal være et lag som skal styre kampen, eller om de skal ligge nede å kontrollere kampen. De må finne litt ut av det, sier Torp.

Kan Kevin De Bruyne sikre Belgia kvartfinaleplass? Foto: Lars Baron / AP

Belgia er rangert som nummer én i verden på Fifa-rankingen, og har et lag med flere store profiler som Eden Hazard, Kevin De Bruyne og Romelu Lukaku. Men laget de møter i kveld er heller ikke uten stjerner. Cristiano Ronaldo er en av mesterskapets aller største navn, og har tidligere i mesterskapet vist at han fremdeles er sulten på å vinne titler. I tillegg er Portugal også regjerende mester i EM.

Torp tror noen spillere kommer til å utmerke seg i kampen.

– Linken mellom Kevin De Bruyne og Romelu Lukaku er «the thing to watch». Så kommer Ronaldo til å dukke opp. Selv om Portugal nødvendigvis ikke er så gode, er han alltid farlig, sier Torp.