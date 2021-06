– Det der prøver man bare på om man er stinn av selvtillit, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes da Tsjekkias spiss Patrik Schick satte inn dagens andre scoring på det fantastiske viset.

I det 52. minutt mottok Schick ballen på midtbanen og valgte like så godt å fyre av et skudd fra hele 45,44 meter. Skottlands keepers David Marshall sto langt ute og måtte dermed se ballen gå i mål over ham.

JUBEL: Dagens mann, Patrik Schick. Foto: Stu Forster / AP

Et mål som nå fører seg inn i historiebøkene. Ifølge statistikknettstedet OptaJoe er dette er det lengste langskuddet scoret et europeisk mesterskap siden 1980.

I hovedrollen

– Har du sett på maken da?! Patrik Schick fra midtbanen. Er det mulig?! utbrøt NRKs kommentator Thomas Lerdahl da målet var et faktum.

Det var spissens andre scoring på Hampden Park mandag. I første omgang viste Schick kvaliteter da han knuste midtstopperne Grant Hanley og Liam Cooper i luftrommet etter et innlegg fra Coufal.

Tsjekkia leder 1-0 over Skottland Du trenger javascript for å se video.

En særdeles god prestasjon av den tsjekkiske spissen, men alt handlet om mål nummer to i dette oppgjøret.

– Det er så vakkert å se på. Så perfekt utført som det kan bli, sier Solveig Gulbrandsen i TV 2s studio etter kampen.

Skottland hadde stått og hamret mot mål lenge, og det var ganske så utrolig at det fortsatt sto null mål på blokka til skottene da Schick satte inn praktscoringen.

De 12.000 på tribunen i Hampden Park i Glasgow stilnet.

– Nå har Skottland fortjent scoring, skrev fotballekspert Kasper Wikestad på Twitter, før han fulgte opp med:

– Glem det! Mesterskapets scoring. Wow!

Det mener også Manchester United-skribenten Samuel Luckhurst.

Schick har nå scoret åtte mål på de siste elleve kampene for Tsjekkia. I årets Bundesliga stoppet han på ni scoringer i Bayer Leverkusen.

UTUR: David Marshall fikk seg en realitetssjekk da Schick scoret fra 45 meter. Her ligger han fanget i nettet etter scoringen. Foto: Andy Buchanan / AP

Store utfordrere

Dette var den 19. oppgjøret mellom Skottland og Tsjekkia, men det aller første møtet i VM- eller EM-sammenheng.

Skottland og Tsjekkia er i en tøff gruppe sammen med England og Kroatia, og det var derfor viktig for begge lag å ta poeng i dette oppgjøret.

Andy Robertson, Liverpool-forsvareren som er Skottlands kaptein i landslagets første mesterskap siden 1998, hadde naturligvis knyttet store forventninger til åpningskampen, både for ham og for resten av laget.

– Vi er alle så spente. Det har vært 23 lange år, og vi kan føle at nasjonen gleder seg på våre vegner. Det er viktig at fortsetter å holde de glade, sa Robertson til Eurosport før kampen.

Skottene hadde hjemmebanefordel, men klarte ei å finne veien til nettmaskene, selv om de var fryktelig nære med både skudd i metallet og flere sjanser aleine mot den tsjekkiske keeperen.

– Det er helt utrolig at Skottland ikke har fått en scoring i dette oppgjøret her, kommenterte TV 2s ekspert opp til flere ganger.