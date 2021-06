Verstappen i pole position

Formel 1-leder Max Verstappen starter i front når Steiermarks Grand Prix går av stabelen søndag. Det gjør han etter å ha vunnet kvalifiseringen lørdag.

Verstappen sikret sin tredje pole position i sesongens Formel 1 til årets åttende Grand Prix.

23-åringen, som vant forrige Grand Prix i Frankrike, håper å øke ledelsen i sammendraget der han leder foran Lewis Hamilton.

Det gjør han også fra start i Steiermarks Grand Prix. Valtteri Bottas kjørte riktignok inn til neste beste tid, men ble straffet for å ha kjørt for fort i depotområde under trening.

Finnen starter dermed som nummer fem. (NTB)