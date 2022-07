Landslagstrener anmelder flere overgrep i nederlandsk fotball

– I 35 år har jeg holdt på en hemmelighet.

Slik åpner Vera Pauws innlegg på Twitter, der hun forteller om egne opplevelser med voldtekt og seksuelle overgrep utført av tre ulike menn i Det nederlandske fotballforbundet (KNVB).

– Bare de jeg kan stole på, har visst om det systematiske seksuelle misbruket, maktmisbruket, mobbingen og ydmykelsen jeg ble utsatt for som spiller og landslagstrener i nederlandsk fotball, fortsetter hun.

STÅR FREM: Irland-manager Vera Pauw. Foto: LORRAINE O'SULLIVAN / Reuters

I den samme uttalelsen beskylder hun KNVB for å legge lokk på skandalen, og landslagstreneren meddeler derfor at hun nå har gått til politiet i hjemlandet og anmeldt forholdene.

– Dette føles allerede som starten på slutten for meg, men jeg vet at jeg går en tøff tid i møte. Jeg håper at andre unge fotballspillere og trenere som ble utsatt for noe lignende, tør å stå frem med sine historier, skriver 59-åringen.

Nederlands fotballforbund: – Vi er sjokkert

NRK har vært i kontakt med Nederlands fotballforbund (KNVB), og pressesjef Jaap Paulsen er tydelig på at forbundet er rystet over Pauws historie.

– Vi er sjokkert over erfaringene som Vera Pauw fortalte oss om i fjor, skriver han i en e-post til NRK.

Pressesjefen forteller at de i fjor bestilte en uavhengig gransking fra et eksternt firma.

– Denne undersøkelsen viser at KNVB burde ha gjort en rekke ting annerledes, forklarer Paulsen.

Videre skriver han at granskingen viste at forbundet ikke var tilstrekkelig påskrudd i 2011, da Pauw først signaliserte seksuelt overskridende adferd, og at de derfor ikke reagerte riktig.

– Vi erkjenner de feilene som ble identifisert i rapporten, og dette skulle ikke ha skjedd henne. Det er uakseptabelt at Vera ikke hadde et trygt arbeidsmiljø, skriver pressesjefen.

Mottar støtte

Nederlandske Pauw er en kjent skikkelse i internasjonal kvinnefotball, etter en lang karriere både som spiller og trener.

RUTINERT: Vera Pauw, daværende landslagstrener for Sør-Afrika, under OL i Rio. Her mottar hun en klem etter en kamp. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Som aktiv rakk hun blant annet å få 89 kamper med flagget på brystet, og de siste 25 årene har hun vært trener på toppnivå. Nå er hun landslagssjef for Irlands fotballkvinner.

Det irske fotballforbundet (FAI) har publisert en uttalelse i kjølvannet av Pauws Twitter-melding fredag kveld.

– FAI er fullstendig klar over hvilken innvirkning disse avsløringene kommer til å få på Veras liv, og vi har forsikret henne om at hun har vår fulle støtte, lyder den.

Sveriges stjernekeeper Hedvig Lindahl er også blant støttespillerne.

– Sterkt av Vera Pauw. Jeg håper at dette gir deg oppreisning. Jeg står ved min følelse om at metoo-bevegelsen foreløpig ikke er over i fotballen. Den har trolig bare startet, skriver hun.