Det siste håret i VM-suppa

Det er ikke bare det beste mesterskap noensinne vi visstnok har i vente, i det som snart er en horisont hvor man skimter land, etter det mange vil påstå er tidenes feilnavigasjon.

Den mektige president i FIFA, sveitsiske Gianni Infantino, har også klart å kalle forberedelsene de beste noensinne. Det gjorde han så sent som i november. Og skal selvfølgelig gjenta det enda mer overbevisende under torsdagens FIFA-kongress i Doha.

Talen han holdt i forbindelsen med markeringen av at det var 1 år igjen til VM har noen passasjer som fortsatt er så oppsiktsvekkende i sin vidløftighet at det er verdt å gjengi én av passasjene i sin originale form:

«Jeg har aldri sett et land så klart til å være vertskap for et VM som Qatar(…) Når vi snakker om infrastruktur, så er alt klart, hvilket betyr at vi det kommende året kan fokusere på å forsikre oss om at hver fan som kommer til Qatar vil få en fantastisk opplevelse i en gjestfri del av verden, i et flott land og en flott region. Det vil ikke bare bli det beste VM noensinne, det vil også bli et som er virkelig unikt.»

FIFA-PRESIDENT: Gianni Infantino under et intervju med Reuters tirsdag. Foto: IMAD CREIDI / Reuters

Og hvis noen nå skulle ta seg i å lure- det er fortsatt de samme forberedelsene som sies å ha bidratt til at minst 6500 migrantarbeidere har mistet livet i Qatar siden golfstaten på forunderlig vis ble tildelt VM i 2010.

Tidenes beste VM. Det sier dessverre litt for mye om tidene i så fall.

President Gianni av Qatar

Gianni Infantino bør uansett vite. Hans forhold til arrangørene i Qatar er nemlig så nært at han i fjor høst like godt tok med seg familien og flyttet dit, hvilket ble avslørt av den sveitsiske avisa Blick tidligere i år.

All avstand mellom FIFA og Qatar er hvisket ut, inkludert den fysiske.

Og i dette ligger også et kongeblått godkjenningsstempel av alt VM-verten står for.

Dette er det glansede bildet som skal vises frem til vi når 18. desember og VM-finale på Lusail Iconic Stadium.

Ingen skal få søle det til.

Med ett, lite unntak.

FIFA på 180 sekunder

For på talerlisten til FIFA-kongressen finnes ett element så vel Qatar som FIFA meget vel ville klart seg foruten.

Kl. 12:01 norsk tid er det nemlig satt av 3 minutters taletid til fotballpresidenten fra et lite land, som ikke engang har kvalifisert seg til VM.

Presidenten er ikke bare er kvinne, men som også lever i et åpent homofilt forhold.

Allerede gjennom dette har Lise Klaveness fortalt verden historien om en alternativ fotballvirkelighet, lenge før hun får ordet på talerstolen.

Der, foran hele verdens fotballtopper, skal hun, etter klar instruks fra sine egne medlemmer hjemme i Norge, å komme med sterk kritikk av FIFA.

OVERTOK SJEFSSTOLEN: Lise Klaveness ble valgt inn som president i Norges Fotballforbund i starten av mars. Her sammen med avtroppende president Terje Svendsen. Foto: Annika Byrde / NTB

Dette ble vedtatt på det ekstraordinære forbundstinget i fjor, da Fotball-Norge bestemte seg for ikke å gå inn for en boikott av VM.

Om daværende fotballpresident Terje Svendsen kanskje forlot posten med tungt hjerte, er dette neppe av oppgavene han savner.

For det er nå Lise Klaveness som skal fremføre en kritikk som skal gi gjenklang ikke bare hos mer enn 200 medlemsstater og kulturer, men også på den strieste grasrota i norsk fotball.

Og alt dette skal skje på 180 knappe sekunder.

Det er en i sannhet umulig oppgave Klaveness står overfor.

Men Klaveness skal vite, at hennes bergenske røst etter all sannsynlighet blir en av de aller siste som fremfører hørbar kritikk mot VM.

Herfra begynner den siste blankpoleringen av mesterskapsfasaden.

Vel er det varmende unntak, som den engelske landslagsspiller Jordan Henderson, som sist helg uttrykte hvor sjokkert han og lagkameratene var over menneskerettighetssituasjonen i Qatar

Men stemmene stilner når det sportslige fokus tar over. Og for spillerne må det på et tidspunkt dét.

Ny tysk tilnærming

I tillegg har arrangørene fått en drahjelp de aldri har etterspurt, men helt sikkert verdsetter i stillhet, gjennom den russiske invasjonen i Ukraina – og den gryende globale energikrise i kjølvannet av dette.

Forrige uke kom plutselig bildene av den tyske visekansler Robert Habeck i hjertelig møte med emiren selv i Qatar, før ferden fortsatte til nabolandet De forente arabiske emirater.

Habeck, som ironisk nok representerer De Grønne, hadde handlet raskt for å sikre Tyskland avtaler som kan gi nye leveranser av gass når forbindelsen til Russland brytes.

ENERGIMINISTERE: Robert Habeck med sin qatarske motpart, Saad Sharida al-Kaabi. Foto: QATAR NEWS AGENCY / Reuters

Borte var lovnadene om kamp mot fossil energi.

Borte var snakket om menneskerettighetssituasjonen i de to golfstatene.

Realpolitikken trumfer alltid prinsippene.

For Qatar betyr dette i den nåværende verdenssituasjonen også færre kritiske røster i månedene frem mot VM.

Snart serveringsklar suppe

Derfor kunne også Gianni Infantino nesten hånlig ikle seg en helt malplassert blå treningsdress av tysk merke da han forrige uke talte under lanseringen av frivillighetsprogrammet under VM.

Og tok fotballsjargongen til det virkelig absurde ved å skulle ha med de frivillige i salen i et taktfast tre ganger Qatar-rop.

Det lød akkurat så surrealistisk som det fremstår på trykk her.

Men Infantino føler han har vunnet. Bordet er dekket for hans eget pièce de résistance, som det så fint kalles. Hans eget unike trofé, i form av tidenes VM.

Nå skal bare vår egen, kvinnelige fotballpresident representere det siste, irriterende håret i VM-suppa. Og hun må gjøre det alene.

Heller ikke her kan hun forvente drahjelp fra FIFA-toppene.

For man kan beskylde Gianni Infantino for mye.

Men hår i suppa er en av de få tingene han faktisk ikke kan mistenkes for å bidra med.