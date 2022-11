Derfor sender NRK fotball-VM

Vi i NRK skal sende mange spennende kamper under årets fotball-VM.

Samtidig skal vi benytte anledningen til å formidle historiene som Qatar og Fifa ikke ønsker å vise fram. Vi skal bruke den kraften vi har som mediehus og rettighetshaver til å fortelle hele historien om mesterskapet.

Fifa-president Gianni Infantino. Foto: WILLIAM WEST / AFP

I lang tid har NRK belyst regimet i Qatar. Publikum skal være godt kjent med hvilket land vi er i under fotball-VM. Det arbeidet vil vi fortsette med, også under og etter selve mesterskapet.

Vårt mål er å gi publikum den opplevelsen sporten fortjener, sammen med den oppmerksomhet Qatar og Fifa fortjener. Vi skal være spesielt kritiske til å formidle bilder og historier som fremmer glansbilder av både Qatar og Fifa.

Vanskelig valg

Svært mange mener at fotball-VM aldri skulle vært spilt i Qatar. Måten Qatar fikk tildelt VM på i 2010, har blitt betegnet som både uakseptabel og udemokratisk. Ansvaret ligger hos Fifas ledelse, Fifas-medlemmer og den styrende elite i Qatar.

FORKLARER VALGET: Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt. Foto: Ole Kaland

Ansvaret ligger ikke hos spillerne og landslagene. Men det er sporten som lider når penger, makt og politikk styrer.

Det går et klart skille mellom de som bruker fotballen for å skaffe seg penger og politisk makt, og de som elsker dramaet som utspiller seg på gressmatta. NRK vil dekke begge disse historiene.

Dette har ikke vært et enkelt valg, og vi har brukt mye tid på interne diskusjoner.

Men vi mener at vi skal bruke vår posisjon som rettighetshaver til å sette et kritisk søkelys mot Qatar og Fifa, som er i tråd med NRKs samfunnsoppdrag. Samtidig har vi et oppdrag som allmennkringkaster å sende store idrettsbegivenheter, og et fotball-VM er verdens største idrettsbegivenhet.

Dette er ingen enkel øvelse – spesielt når arrangørlandet vil avgrense våre muligheter til å utføre fritt, journalistisk arbeid.

Regimet må ikke lykkes

Fifas prosesser fram til valget av Qatar som arrangørland i 2010, har vært sterkt kritisert og debattert. Fotballmesterskapet ble solgt til et land som ikke hadde veier, fotballstadioner eller tilgjengelig arbeidskraft for å arrangere et så stort idrettsarrangement.

Arbeiderne som bygget fotballbanene, veiene og hotellene har vært fremmedarbeidere uten særlige rettigheter. Det har blitt rapportert om slavelignende forhold med tilhørende kontrakter. Liv har gått tapt.

Qatar er et land som på ingen måter er demokratisk, målt opp mot våre verdier. Søkelyset på Qatar har vist oss et land som har en sterkt begrenset ytrings-, forsamlings- og pressefrihet, som bryter menneskerettigheter, og diskriminerer folk på bakgrunn av seksuell orientering.

Koblingen mellom autoritære stater og den organiserte idretten er ikke ny. Formålet er hovedsakelig å få speilet seg i lyset av det vi som publikum elsker, og som tar fokuset bort fra regimenes brutaliteter. Det er vår oppgave å sørge for at det ikke skjer. Det skal vi klare, og det har vi også dokumentert over lengre tid:

Gjennom en rekke nyhetshistorier på nett, TV og radio har NRK avdekket systematiske brudd på menneskerettigheter i Qatar.

Dekningen har hatt som ambisjon å løfte kunnskapsnivået og forståelsen for det komplekse bildet som omgir vertslandet for neste års fotball-VM. På denne måten har vi gitt innsikt til idrettens debatt om sportsvasking og autoritære regimer.

Våre journalister ble også arrestert i forsøket på å formidle de mer kritikkverdige sidene av regimet.

Fifa har lovet at det er trygt for alle å reise til VM og bo i Qatar, uavhengig av hvem du elsker og hvilken legning du har. NRK viste at det ikke var trygt for alle supportere å bo på Fifas hoteller.

Større press

I 12 år har internasjonalt press fra medier og menneskerettighetsorganisasjoner gitt noen resultater som har bedret forholdene for noen av arbeidere. Den massive kritikken mot Fifa fra både medier og menneskerettighetsorganisasjoner, har også ført til endringer i tildelingene. Fifa har vedtatt en menneskerettighetspolicy.

Dette presset er vi forpliktet til å opprettholde også i fremtiden. Nye kriterier for tildeling av fotball-VM stiller krav til menneskerettslige vurderinger. Det er vår mening at journalistisk dekning av kritikkverdige forhold, er mer effektivt enn boikott.

Det er heller ikke noen andre land eller organisasjoner som velger boikott som middel for å endre Fifa eller Qatar.

Derfor skal vi bruke flomlysene fra stadionene til å gi publikum den opplevelsen sporten fortjener, men også til å belyse i flomlys hva Qatar og Fifa egentlig står for.