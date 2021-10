Derfor blir ikkje Skiforbundet kvitt Bråthen

Konflikten mellom Bråthen og Skiforbundet (NSF) inneheld det aller meste. Illsinte sponsorar, fortvila utøvarar, prestisje, søksmål, og kraftige skuldingar frå fleire hald.

No nærmar den pågåande personalsaka seg ei avklaring, og det er tre alternativ som står igjen.

Bråthen og Skiforbundet klarer å forhandle seg fram til ei løysing der førstnemnde får halde fram i ei rolle han aksepterer, men utan dei ansvarsområda som forbundet meiner han ikkje kan ha. Bråthen og Skiforbundet blir ikkje samde, og Bråthen held fram som hoppsjef ut kontraktsperioden. Skiforbundet seier opp Bråthen allereie no.

Fakta om Bråthen-saka Ekspandér faktaboks Tidslinje om Clas Brede Bråthen og konflikten med Norges Skiforbund, der forbundet ikkje vil fornye Bråthens kontrakt som går ut i april neste år. * 17. august: TV 2 avslører Norges skiforbunds vedtak om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. I eit brev krev trenar Alexander Stöckl, utøvarane og resten av hoppavdelinga at forbundet held på Bråthen. * Eit brev VG publiserer viser at Bråthen allereie i desember 2020 blei trua med sparken etter at han i et Dagbladet-intervju blant anna kom med kraftig kritikk av manglande likestillingsfokus i eige forbund, og at dette var årsaka til utsetjinga av verdscuprennet for kvinner på Lillehammer. * 20. august: Bråthen varslar at han vil saksøke Skiforbundet og krev fast tilsetjing. * 21. august: Hoppkomiteen i Norges Skiforbund seier at samarbeidsproblem er årsaka til at Bråthen ikkje får fornya kontrakt. * Fem dagar seinare går styret i Skiforbundet ut og støttar hoppkomiteens avgjerd om ikkje å forlenge kontrakten til Bråthen. * 3. september: Sponsorane for hopplandslaget truar med å avslutte sine økonomiske avtaler med Skiforbundet. Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarer med at «vi kan ikkje sette pengar over arbeidsmiljøet». * September: Generalsekretær Berg beklagar at Bråthen har avvist tilboda om to ulike faste stillingar. I forslaga var «administrativt arbeid og leiaroppgåver» ikkje medrekna. * 28. september: Bråthen leverer stemning til Oslo tingrett der han blant anna krev fast tilsetjing. Det kjem også fram at han har godtatt eit kompromissforslag som hoppkomiteen stiller seg bak. Dette skal bli diskutert med Norges Skiforbund. 30. september: Skiforbundet avviser det nemnde kompromissforslaget og forklarer det med at dei ikkje kan godta Bråthens krav om å få velje sin eigen leiar. NSF opnar for å starte ein oppseiingsprosess. 1. oktober: hopparanes hovudsponsor, LO, stansar mellombels pengestøtta til Norges Skiforbund. Kilde: NTB

Kan bli verande i stillinga

Det tredje alternativet opna forbundet opp for i VG førre veke, men ei oppseiing vil truleg ikkje føre til at det blir sett punktum i denne svært betente saka. Hoppsjefen kan nemleg ende opp med å bli verande nesten like lenge som den gjeldande kontrakten hans uansett hadde tillate.

STØTTESPELAR: LO-advokat Marit Håvemoen representerer Clas Brede Bråthen i saka. Foto: Geir Olsen / NTB

– Bråthen vil ha rett til å jobbe i oppseiingstida dersom NSF nyttar oppseiing. Han har òg rett til å stå i stillinga dersom han avviser oppseiinga, opplyser advokaten hans Marit Håvemoen til NRK.

Ifølgje nettsidene til arbeidstilsynet har Bråthen truleg krav på minst fire månaders oppseiingstid. Det blir gjort unntak dersom arbeidstakar har gjort seg «skuldig i grovt pliktbrot eller anna vesentleg misleghald av arbeidsavtalen», men med tanke på at Skiforbundet har tilbode Bråthen fleire både faste og mellombelse stillingar undervegs i forhandlingane dei siste månadene, er det lite som tyder på at eit sånt unntak kan bli gjort gjeldande.

– Vi kjenner ikkje til kva forhold som eventuelt kan gi grunnlag for ei oppseiing, er advokat Håvemoens kommentar.

Fryktar sportslege konsekvensar

Landslagstrenar Alexander Stöckl er sikker på at Bråthen kjem til å gjere jobben sin med hundre prosent dedikasjon, sjølv om han eventuelt er sagt opp og gjer OL-førebuingane i oppseiingstida. Austerrikaren trur likevel at det er ei løysing som vil få konsekvensar for både trenarar og utøvarar.

– Vi har jo sagt heile vegen at vi ønskjer Clas Brede Bråthen med vidare, og viss vi veit at han kjem til å forsvinne, så vil det kunne gå utover fokuset i trenarteamet, som igjen vil påverke prestasjonen, trur suksesstrenaren.

– Korleis vil det kunne påverke sesongen?

– Det dempar på motivasjonen da, og det vil påverke trenarteamet som også kan kome og påverke utøvarane, avsluttar han.

HAR RYGGEN HANS: Stöckl (til høgre) gir framleis si fulle støtte til Bråthen (til venstre), og han trur ei oppseiing kan ha sportslege konsekvensar. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ikkje naturleg å kommentere

NRK har stilt Skiforbundets advokat spørsmål om ei oppseiing rett og slett kan føre til meir støy og auka konfliktnivå, med tanke på at Bråthen truleg uansett vil bli verande i stillinga fram mot OL.

– Det er ikkje naturleg å kommentere dette no, før Skiforbundet har halde drøftingsmøte og fatta avgjerda si, svarer Nina G. Sandnes.

I ei pressemelding tysdag ettermiddag legger ikkje Skiforbundet skjul på at oppseiing er eitt av alternativa som står att, og at de har innkalla Bråthen til et drøftingssmøte.

– Vi beklagar sjølvsagt at Bråthen ikkje har ønsket å bidra til ein forhandlingsløysing med arbeidsgivar og at han takka nei til rollen som landslagssjef. Arbeidsgivar steller seg til dette, og må da følge saka vidare langs det spor man hadde håpet å unngå, seier Sandnes.

Møtet skal etter NRKs opplysningar vere i løpet av neste veke, og det er venta ei avklaring kort tid etter møtet.

Sandnes vil ikkje svare på spørsmål til NRK om ei eventuell oppseiing i alle hovudsak har som funksjon å «nulle ut» Bråthens søksmål – altså å vise at viss retten kjem fram til at han har krav på fast stilling, er han uansett sagt opp frå han.

Bråthen har som kjent gått til sak for å krevje fast jobb, etter at han har hatt mellombelse kontraktar i Skiforbundet i 17 år. Den noverande kontrakten hans går ut i april 2022, og det er det skistyret har vedteke at ikkje skal bli forlenga.