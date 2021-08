Kaos i hoppleiren – Stöckl ut mot ledelsen i Skiforbundet

– Vi har valgt å gjøre dette fordi vi trenger Clas Brede som sportssjef. Han er den som har bygget den hoppkulturen vi har i dag gjennom neste 20 år. Vi føler han er en viktig del for oss, derfor ber vi Norges Skiforbund om å ansette han videre.

Det sier landslagstrener i hopp, Alexander Stöckl. Bakgrunnen er at sportssjef Clas Brede Bråthen ikke får fornyet sin kontrakt med Norges Skiforbund. Derfor har Stöckl og resten av de ansatte i hopp nå sendt et brev til Norges Skiforbund hvor de ber forbundet om å snu.

– Det virker som det er noe som ikke stemmer mellom Clas og ledelsen i Skiforbundet, mener landslagstreneren.

– Uenighet rundt uttalelser i media

Det var TV 2 som omtalte saken først. Kanalen sitter på brevet som er underskrevet av samtlige ansatte i skiforbundets hoppavdeling, hvor de ber om at sportssjef Clas Brede Bråthen får fortsette som sjef også etter at kontrakten hans utløper i april neste år.

SAMARBEIDER: Sportssjef Clas Brede Bråthen (t.v.) og landslagstrener Alexander Stöckl jobber tett sammen om det norske herrelandslaget i hopp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En ny kontrakt skal være underskrevet av Bråthen selv og hoppkomiteen, men stoppet opp da generalsekretær i Skiforbundet, Ingvild Bretten Berg, skulle skrive under kontrakten. Hun opplyser til TV 2 at hoppkomiteen også har snudd i spørsmålet om ansettelse av Bråthen etter at komiteen skrev under på kontrakten.

Hvorfor kontrakten ikke er blitt underskrevet av Skiforbundet, har ikke Stöckl fått noe svar på.

– Jeg har hørt litt her og der om uenighet rundt noen uttalelser i media som Clas har gjort, hvor han har kjempet for hoppsporten. Noen har kanskje følt at det han sier er litt over grensen. Men det som er med ham er at han kjemper alltid for saken og det er hoppsporten.

NRK har sendt en henvendelse til både skipresident Erik Røste, generalsekretær Ingvild Bretten Berg og leder av hoppkomiteen, Alf Tore Haug. Sistnevnte har ikke besvart NRKs henvendelse, mens hverken Røste eller Berg ønsker å uttale seg. Generalsekretæren viser til uttalelsen hun har gitt til TV 2:

– Jeg kan bekrefte at jeg har mottatt et brev fra Alexander Stöckl og hopp. Hoppkomitéen, skipresidenten, og generalsekretæren står samlet og er enige om at sportssjef Bråthen ikke tilbys ny kontrakt når den nåværende utløper etter april 2022. Vi ønsker ikke å kommentere noe utover dette, skriver Ingvild Berg til TV 2 i en SMS.

Clas Brede Bråthen har heller ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag kveld.

Vurderer sin egen stilling

Stöckl kan ikke få rost Bråthen nok.

SPORTSSJEF: Clas Brede Bråthen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Clas Brede er hoppsporten i Norge. Han har vært det siden han begynte. Det er vanskelig å bruke riktige ord, men han er hjertet av hoppsporten i Norge, sier landslagstreneren.

Han får støtte av NRKs hoppeksperter, Anders Jacobsen og Johan Remen Evensen. Begge de to var på landslaget mens Bråthen var en del av systemet.

– Han har sittet lenge og gjort ekstremt mye for hoppsporten. Det virker ikke som han er utbrent og tom for energi, i hvert fall. Det virker heller som han har mer energi og mer erfaring, noe som jeg mener er en gode. Han kjenner sponsorene, hoppmiljøet og egentlig alt fra bunn til topp. Han kan alt og kjenner alle lag. Samtidig vet jeg at det er en mann som prater rett frem, og det er slik vi kjenner ham, sier Jacobsen.

Stöckls kontrakt går, i likhet med Bråthen sin, ut etter den kommende OL-sesongen. På spørsmål om han vil gi seg dersom Bråthen må gi seg, svarer han følgende:

– Det er vanskelig å snakke om det for meg nå. Vanligvis er det sportssjefen som tar praten med meg om forlengelse, det har foreløpig ikke skjedd siden han har en usikker fremtid. Det har jeg full respekt for. Det er jo sportssjefen som skal lede dette videre. Jeg er litt usikker for øyeblikket, men jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at vi lykkes i den tiden jeg har igjen.