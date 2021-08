Den betente situasjonen mellom Norges Skiforbund (NSF) og Clas Brede Bråthen er ennå ikke blitt avklart. Torsdag hadde ledelsen i NSF et møte med flere hopp-topper på Lillehammer der saken ble drøftet.

I 1530-tiden, noen timer etter møtet, sendte skistyret i Norges Skiforbund ut en uttalelse der de står fullt og helt bak avgjørelsen om å ikke forlenge avtalen som går ut i april 2022.

– Skiforbundet understreker at det ikke er Bråthens meninger, men hans kommunikasjonsform og adferd som er uakseptabel. Bråthen har vært engasjert som sportssjef siden 2005. Han har bidratt til svært gode sportslige resultater, men hans adferd over tid og manglende vilje til å justere denne i tråd med våre rimelige forventninger, gjør at Skiforbundet ikke kan forlenge samarbeidet, heter det i uttalelsen.

– På denne bakgrunn vil styret enstemmig uttrykke full tillit og støtte til generalsekretæren og hoppkomiteen om beslutningen om ikke å forlenge engasjementet til Bråthen, legger skistyret til.

Fikk ikke beskjed

Landslagssjef Alexander Stöckl var i møtet med ledelsen på Lillehammer, og sier til NRK at han ble overrasket over pressemeldingen.

– Når vi først har et møte hvor vi skal komme i god dialog, skape trygghet og komme til neste steg, så får vi beslutningen som er tatt i skistyret i en pressemelding som vi ikke ble informert om under møtet. Det gjør det litt vanskelig.

– Så du var ikke klar over at dette var bestemt før møtet?

– Nei.

Bråthens advokat Marit Håvemoen skriver i en e-post til NRK at Bråthen ikke har vært invitert til samtalene som Norges Skiforbund har hatt med skistyret.

– Det har vært et internt møte og han vet ikke hvilken informasjon som er gitt eller hva styret har behandlet. Det er derfor vanskelig å kommentere det. Utover at en mulighet til kontradiksjon ikke er ivaretatt, skriver Håvemoen.

Hun forteller videre at møtet heller ikke har hatt noen betydning for spørsmålet om han er fast ansatt med stillingsvern.

– Som nevnt tidligere har vi ikke fått noen informasjon om forhold som tilsier at det er en saklig grunn til å avbryte arbeidsforholdet. I møtet mellom partene i januar, ble dette også presisert fra motparten. Bråthen fortsetter derfor i stillingen som sportssjef, og opprettholder kravet om fast ansettelse i skiforbundet.

Trakk frem tre forhold

Håvemoen opplyste til NRK før torsdagens pressemelding at Norges Skiforbund nevnte Bråthens håndtering av Tande-saken og to andre forhold som problematiske eksempler.

Men ifølge advokaten fikk de aldri vite konkret hva de to andre eksemplene gikk ut på.

– Det ble på vegne av Bråthen per e-post bedt om at dette ble konkretisert da han hadde og har et ønske om å få til et konstruktivt samarbeid med NSF, og samtidig fylle rollen som sportssjef på en god måte. I e-posten ble det påpekt at Bråthen håpet at NSF har samme interesse i å legge til rette for godt samarbeid, og ville bidra til dette. Noen av forholdene ble tema i et møte i mai, men vi har ikke mottatt noen skriftlig tilbakemelding på de konkrete punktene vi etterspurte, sier Håvemoen til NRK.

Skiforbundet er forelagt uttalelsene, men har i skrivende stund ikke gitt NRK noen kommentarer knyttet til disse.

– Ensidig bilde av saken

I uttalelsen som ble sendt ut til pressen torsdag ettermiddag understreker skistyret at de normalt sett ikke ville kommentert en personalsak offentlig, men at de gjør et unntak denne gangen.

– Bråthen har imidlertid valgt å dele selektive deler av saken i det offentlige rom. Fremstillingen gir et ensidig bilde av saken, og den skader derfor tilliten til Norges Skiforbund, heter det i pressemeldingen.

På et hotell i Lillehammer møttes altså representanter fra NSF og hopplandslaget for å drøfte den svært betente situasjonen torsdag.

Blant de fremmøtte var blant andre landslagstrener Alexander Stöckl, generalsekretær Ingvild Bretten Berg og Alf Tore Haug, leder i hoppkomiteen i Norges Skiforbund.

DIALOG: Haug i prat med Stöckl på Lillehammer. Foto: Christian Dehlie Lokøy / NRK

Overfor NRK gjorde Haug det tidlig klart at han ikke ville gi noen uttalelser i etterkant av møtet.

– Nei, jeg er ikke tilgjengelig for kommentar, skrev Haug i en kort SMS før møtet torsdag.

Heller ikke Bretten Berg var snakkesalig torsdag i etterkant samlingen.

– Dette var et internt møte og vi hadde en samtale om situasjonen og samarbeidet. Vi hadde et fint møte, sa Berg kort til VG.

Har fått massiv støtte

Det har ulmet i Hopp-Norge helt siden det ble klart at NSF ikke ønsker å forlenge avtalen med Clas Brede Bråthen som hoppsjef når denne går ut i april 2022.

Bråthen har fått massiv støtte etter at nyheten sprakk, og et samlet hopplandslag med både utøvere og trenere har offentlig ytret at de støtter hoppsjefen og ønsker at han skal fortsette.

Hoppsjef Bråthens nåværende avtale går ut i april 2022. Det er fortsatt usikkert hva som blir det endelige utfallet av denne saken. Bråthen har via sin advokat sendt varsel om søksmål til Norges Skiforbund.

Bråthen har hatt jobben som hoppsjef i 17 år, men nylig ble det kjent at toppledelsen i Norges Skiforbund ikke ønsker å forlenge den. Flere i hoppmiljøet har reagert kraftig på det og støttet 52-åringen.

Landslagstrener Alexander Stöckl leverte nylig et oppsiktsvekkende brev til skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Der ber han sammen med andre ansatte i hoppavdelingen og utøvernes representanter om at Bråthens avtale forlenges.