– Det er ubehagelig. Man blir dessverre ikke overrasket over noe lenger, sier russiskprofessor Atle Grønn til NRK.

Han snakker om at den russiske storklubben CSKA brukte sesongstarten nylig til å markere sin støtte til invasjonen i Ukraina og hylle falne soldater.

Midt iblant dem var den svenske hockeystjernen Fredrik Claesson, en tidligere lagkamerat av Mats Zuccarello fra tiden i New York Rangers.

I spesiallagde drakter med en tydelig «Z» på overarmen varmet hockeystjernene opp til kamp.

«Z» er symbolet som markerer støtte til den russiske invasjonen i Ukraina.

CSKA delte bilder av en rekke spillere under oppvarmingen. Dette bildet av svenske Claesson er en skjermdump av en twitterprofil. Foto: CSKA

At svensken var med på denne markeringen har ført til en rekke sterke svenske reaksjoner i sosiale medier.

«Kan dra til helvete»

«Solgt sjelen til djevelen»

«Håper Putin-klemmeren utestenges fra all svensk hockey på livstid»

Det er noen av de skarpe reaksjonene på X (tidligere Twitter) etter at markeringen ble kjent.

– «Freddy» liker å spille der. Det er antagelig den største klubben i Europa, sier agenten Aljosa Pilko til Expressen etter den omdiskuterte Z-markeringen.

Den svenske avisen skriver at Claessons agent valgte å ikke ta avstand fra symbolets betydning under deres intervju. Han peker heller på at CSKA er forsvarets klubb i Russland.

Hyllest til falne

Det var ingen tvil om hva markeringen betydde.

Klubben, med tradisjonelt sterke bånd til forsvaret, valgte også å gå ut med en klar melding på meldingstjenesten Telegram.

Der var budskapet tydelig.

– I dag var det en spesiell oppvarming. Den var til ære for de falne krigerne i militærorganisasjonen Espanola, som uselvisk forsvarte moderlandet i de tøffeste delene av fronten uten tanke på sin egen helse og fare for eget liv, skriver klubben blant annet i meldingen.

– Vi står alle opp og applauderer for våre krigere i Espanola. De er sanne patrioter og helter av Russland, fortsetter meldingen.

Den paramilitære gruppen Espanola skal ha koblinger til supportermiljøer i Russland.

Blant annet tok også militærorganisasjonens kommandant en symbolsk drop av pucken før kampen.

Professor Atle Grønn Foto: Fredrik Hagen / NTB

Atle Grønn påpeker at det ikke er så lett for den enkelte spiller å gjøre noe i en slik situasjon.

– Likevel kan man ikke ta frem ansvaret. Det er forferdelig å se på denne ensrettingen, sier Grønn.

Russisk idrett har selv påpekt at «sport er ikke politikk» og brukt det som argument for at russiske utøvere må kunne delta internasjonalt.

Men Grønn påpeker at det ikke er noen steder hvor sport er så mye politikk som i Russland.

Grønn, som også er sjakkekspert, har sett det samme i sjakk.

– Propagandaen i Russland er så drøy og retorikken i propagandaen er så drøy, vulgær og voldelig at alt blekner mot det. Det er derfor symbolske markeringer vekker ubehag. Man ser for seg massemønstringene til Hitler, sier Grønn og fortsetter:

– Det ubehaget er der. Men mot den volden og ordene som brukes ellers i samfunnet er dette på et litt annet plan, selv om det er ubehagelig, sier Grønn.

– Aktiv støtte

Seniorforsker Håvard Bækken, ved Institutt for forsvarsstudier, påpeker at «Z» blir brukt både i idrett og i russiske skoler.

– Z-en er ikke uvanlig i det hele tatt i idrett og skole. Den ble brukt så mye spontant her og der at myndighetene i Moskva og St. Petersburg forsøkte å dempe bruken, sier Bækken.

– Dette kunne trolig skjedd i alle klubber, men CSKA har en kobling til det militære og har alltid hatt det, sier Bækken.

Det vekket også reaksjoner da CSKA feiret seg selv denne våren, med et storstilt arrangement med prominente gjester fra forsvaret, idretten og politikken.

Bækken påpeker at det russiske forsvarsdepartementet selv har vært aktive i å etablere og fronte «Z» som et støttesymbol til krigføringen i Ukraina.

– Du viser en mer aktiv støtte en flertallet når du deltar i støtte på eget initiativ, sier Bækken.

Både Claesson og andre svenske spillere som har valgt å spille i den russiske ligaen KHL er blitt utestengt fra det svenske landslaget.

– Internasjonaliseringen av idretten gjør dette ekstra sensitivt. Slik at svensken nå for eksempel får et problem når han er «fanget» i sin russiske klubb, sier Bækken.