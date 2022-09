– Dette er en langfinger fra Karjakin, konkluderer Berit Lindeman overfor NRK.

Hun er generalsekretær i Helsingforskomiteen, og hun kjenner også godt til idrettens verden fra sin rolle som medlem i Norges fotballforbunds etiske komité.

– Det er helt forkastelig at han får spille internasjonale turneringer, mener hun.

NRK fortalte lørdag at sjakkprofilens utestengelse er over. Selv annonserer han nyheten iført en genser med Vladimir Putin-logo på brystet.

Lindeman er lite imponert – både over Karjakin og over Det internasjonale sjakkforbundet (Fide).

– Han er en åpenlys støttespiller til krigen. Det er nesten vanskelig å ta Fide seriøst, sier Lindeman.

Karjakin ble utestengt i seks måneder for å ha kommet med flere uttalelser som støttet Russlands president Vladimir Putin, og landets invasjon av Ukraina.

– Fides argument er at han ikke kan straffes for samme ugjerning to ganger. Har de et poeng?

– Han har jo ikke sluttet med det han ble utestengt for. Han fortsetter å støtte krigen. Det er ingen formildende omstendigheter her, svarer generalsekretæren, som har jobbet med demokratibygging og menneskerettigheter blant annet i Russland, Ukraina, Belarus og Aserbajdsjan.

Tror sjakkprofilen provoserer bevisst

NRKs sjakkekspert Torstein Bae har også fått med seg Karjakin-nyheten. Han tror at genservalget er alt annet enn tilfeldig:

– Klesvalget er selvfølgelig bevisst provokativt, sier han.

– Ser dette ut som en angrende synder?

– Han har vel ikke erkjent noen synd, så det hadde vært rart om han hadde utvist anger, påpeker Bae.

Fides visepresident Jøran Aulin-Jansson fortalte NRK lørdag at nasjonale forbund må klage Karjakin inn på nytt, dersom det skal bli aktuelt med ny utestengelse.

Bae tror ikke en slik klage vil la vente på seg.

– Det er rimelig å anta at han snart vil bli klaget inn på ny, avslutter sjakkeksperten.

Utelukker ikke Karjakin-spill i Norge

Kristine Marie Ganz, generalsekretær i Norges Sjakkforbund, sier at det norske forbundet foreløpig ikke har snakket om denne saken. Hun vet derfor ikke hvordan de eventuelt ville ha håndtert det, dersom en turnering i Norge hadde mottatt et deltakerønske fra Karjakin.

– Generelt har vi lagt oss på Fides linje som sier at russiske spillere kan delta, men ikke under russisk flagg. Men det er vanskeligere med spillere som åpent støtter Putin, erkjenner hun.

– Vi kommer til å ta en runde på dette internt, legger Ganz til.

Hun utelukker ikke at noen nasjonale forbund kan komme til levere en klage til Fide.

– Jeg ser ikke bort fra at det blir gjort, avslutter generalsekretæren, som synes det er for tidlig å si om Norge skal være blant forbundene som eventuelt klager.

Fide vil ikke være meningspoliti

Den norske visepresidenten i Fide er ikke enig i oppfatningen om at Karjakin bevisst prøver å provosere.

– Det har vært en dårlig skjult hemmelighet lenge at Karjakin er Putin-supporter, sier Jøran Aulin-Jansson.

Han er overrasket over at de sterke reaksjonene kommer nå, med tanke på at det hele tiden har vært åpent hvor lenge russeren skulle være utestengt.

– Men er det greit at han fortsetter med det han ble utestengt for?

– Det er viktig å huske at han ble utestengt for en mening, ikke en handling, og det er begrenset hvor lenge man kan stenge noen ute for å mene noe vi er uenige i. Hvis vi begynner å bli meningspoliti, så nærmer vi oss noe vi ikke vil være, påpeker nordmannen.

Han har ikke informasjon om noen nasjonale forbund foreløpig har levert klage til Fide, men har ser på ingen måte vekk fra at det kommer til å skje.