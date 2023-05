Russisk soldat hyllet under storslått idrettsfest: – Uakseptabelt

– De peker nese til alle som kritiserer krigen, konkluderer Berit Lindeman overfor NRK.

Hun er generalsekretær i Helsingforskomiteen, og hun kjenner også godt til idrettens verden fra sin rolle som medlem i Norges fotballforbunds etiske komité.

KRITISK: Berit Lindeman Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Den russiske sportseliten gir uttrykk for støtte til krigen, enten de vil det eller ikke, fortsetter hun.

Den russiske sportsklubben CSKA feiret nemlig 100-årsjubileum i helgen.

Det gjorde de ved å arrangere en storslått seremoni med idrettstopper, ministere og militære ledere, samtidig som russiske utøvere kjemper for å bli tatt inn i den internasjonale idrettsvarmen igjen.

– Dette arrangementet viser jo bare at motstanderne har helt rett. Det er en krigsnasjon som i så fall blir tatt tilbake, på krigsnasjonens premisser, sier Lindeman.

Russisk soldat mottok pris

Forkortelsen CSKA står for «Hærens sentrale sportsklubb», og blant deltakerne på jubileumsfeiringen var:

Sergej Sjojgu, forsvarsminister

Nikolaj Pankov, viseforsvarsminister

Oleg Matytsin, idrettsminister

Stanislav Pozdnyakov, president for den russiske olympiske komité

Sistnevnte delte ut hedersprisen til «århundrets utøver». Den gikk til Vsevolod Bobrov, en avdød idrettshelt som representerte klubben i både bandy, fotball og ishockey.

Bobrovs barnebarn Vsevolod Bobrov Jr. mottok prisen på vegne av bestefar. Det gjorde han iført russisk militæruniform. Bobrov Jr. har nemlig nettopp kommet hjem fra Ukraina etter å ha kjempet for Russland i den pågående krigen, noe som ble påpekt av TV-stjerne og -idrettskommentator Dmitrij Gubernijev fra scenen.

Krigsopplysningen førte til applaus fra publikum.

GRATULERTE: President Putin, her avbildet i en annen anledning. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Også landets president Vladimir Putin engasjerte seg i jubileet. Han bød på en skriftlig gratulasjon til idrettsklubben.

– I dag hedrer vi CSKA-utøverne fra alle generasjoner. De som har viet karrieren og livene sine til klubben, og har satt et eksempel på dedikert, uselvisk tjeneste, lyder deler av Putins melding.

– Det er gledelig å konstatere at CSKA-representanter er blant anerkjente ledere av både russisk og internasjonal sport, heter det videre i gratulasjonen.

Mener idretten blir kuppet

I mars anbefalte ledelsen i Den internasjonale olympiske komité (IOC) å la russiske og belarusiske utøvere få delta i idretten igjen.

Lindeman er klar på at helgens feiring viser hvor hårreisende IOCs anbefaling er.

– Det er helt uakseptabelt. Det må vi bekjempe med nebb og klør, sier hun, og fortsetter:

– OL og olympiske idretter blir kuppet av Russland med IOCs velsignelse.

Generalsekretæren i Helsingforskomiteen har forståelse for at det er tungt for russiske utøvere som ikke støtter krigen, men hun mener at både den formelle og den symbolske tilknytningen mellom elitesport og militæret i Russland, gjør at de ikke kan delta så lenge det er krig.

– Faktum er at sport og politikk er blandet sammen for lenge siden, ikke minst av Russland og russiske utøvere. Russland er en aggressor. Det er politikk på alle kanter.

Heller ikke russiske utøvere liker IOCs anbefaling, men av helt andre årsaker. Deltakelse skal nemlig skje under flere betingelser, blant annet at russerne må konkurrere individuelt under nøytralt flagg.:

– Vi utøvere er i dag gisler i politiske leker som deler opp idrettssamfunnet. IOCs plan er en overreaksjon og diskriminerende, heter det i en uttalelse fra den russiske utøverkomiteen, ifølge NTB.