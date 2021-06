Det var de danske spillerne selv som valgte å fullføre kampen etter å ha pratet med lagkameraten. Dermed ble kampen satt i gang fra det tidspunktet Eriksen falt om på banen.

Da hadde det kommet rapporter om at Eriksen var våken og i stabil tilstand. Nå gjøres det ytterligere undersøkelser på Rigshospitalet i København.

Litt over klokka åtte ble det bekreftet at kampen ville bli gjenopptatt klokken 20.30.

Avbrøt feiringen

Det var danskene som åpnet best også etter gjenopptakelsen. Men selv om rødtrøyene presset på, var det altså Finland og Joel Pohjanpalo som skulle finne nettmaskene.

Pohjanpalo satte inn Finlands første mesterskapscoring noensinne, men tankene gikk umiddelbart til Christian Eriksen.

Spissen så først ut til å starte en bevegelse, men avbrøt all jubel og løftet opp armen.

EN PARANTES: Joel Pohjanpalos mål betyr lite på en dag som denne. Foto: Martin Meissner / AP

Lagkameratene samlet seg rundt ham og unnlot å feire.

Straffemiss

Et kvarter senere var danskene en vei inn i kampen igjen da Paulus Arajuuri var uheldig i en duell med Yussuf Poulsen i eget felt.

Han skjermet dansken bort fra farlig sone og passet seg for å felle ham, men på vei ned landet kneet hans på foten til Leipzig-spissen, som falt.

Pierre-Emile Højbjerg prøvde å bredside ballen i hjørnet, men keeper Lukas Hradecky gikk rett vei og fikk det svake straffesparket rett i fanget.

Højbjerg misser på straffen Du trenger javascript for å se video.

Danmark dominerte kampen nesten like kraftig som Italia gjorde mot Tyrkia fredag kveld, men greide ikke å omsette overtaket i tellende resultat mot et godt organisert og innbitt kjempende finsk lag som måtte vente helt til 2019 på å kvalifisere seg til et sluttspill for første gang.

Finland møter nabo Russland i St. Petersburg onsdag. Dagen etter får Danmark besøk i Parken av Belgia, topplaget på Fifa-rakingen.