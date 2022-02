Covid-Krüger så lagkameratene bli knust – nekter å gi opp femmilsgullet

– Det er et ekstremt løp Bolsjunov leverer. Da blir de norske litt statister. Men jeg tror at når de får ristet av seg sjokket, er det et annet norsk lag vi får se de neste dagene. Jeg tror vi skal være på høyde med det russiske laget, sier Simen Hegstad Krüger.

Han er ute på en rolig langtur i italienske Seiser Alm når NRK ringer lørdag formiddag. Da har han først fått med seg OL-tremila på TV.

GULLGUTT: Simen Hegstad Krüger tok en overraskende seier på OL-tremila i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Krüger skulle ha vært til start som tittelforsvarer etter at han vant distansen i Pyeongchang-OL. Da ble det norsk trippel ved Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund.

I Beijing ble det ingen nordmenn på pallen da Aleksandr Bolsjunov tok en overlegen seier.

Håper å reise fredag

At Krüger befinner seg i Italia, ikke i Kina, skyldes altså at han før OL testet positivt for covid. Lørdag avslørte landslagstrener Eirik Myhr Nossum overfor VG at Krüger nå har avlagt en negativ PCR-test.

Det betyr at håpet om å rekke den avsluttende femmila om 13 dager lever i beste velgående.

– Jeg trenger fire negative tester til før jeg kan reise. Jeg har et håp om å kunne reise fredag, sier Krüger til NRK.

I så fall ankommer han lørdag, nøyaktig ei uke før femmila. Det skal være nok til å bli godt døgnakklimatisert.

Spørsmålet er om han rekker å finne toppformen etter sykdommen. Foreløpig virker det ikke som han er satt vesentlig tilbake.

Glad for tøffe løyper

– Ut fra forutsetningene har det gå bra. Det var tre dager med litt forkjølelsessymptomer. Jeg har fått syklet litt og sånn på rommet. Nå har jeg fått begynt å trene normalt igjen. Kroppen føles som den er på vei tilbake i normalt gjenge, sier han.

SUVEREN: Aleksandr Bolsjunov. Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

Håpet er at normalt gjenge skal være nok. Bolsjunovs skremmeskudd har nemlig ikke skremt vettet av Krüger.

– Jeg er utrolig imponert over det Bolsjunov gjør. Men hvis jeg rekker å komme tilbake i god form, gagner det meg også at det er tøffe løyper og tøffe forhold, påpeker han.

– Gir ham en mulighet

Den vurderingen er NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn helt enig i.

– Krüger er så god i høyden at jeg gir ham en mulighet. Han har spisskompetanse på ei femmil skøyting i denne høyden, sier Bjørn.

Det forutsetter at sykdommen ikke har satt Krüger tilbake, påpeker han

Eksperten er samtidig tydelig på at Krüger selv i toppform skal få slite mot Bolsjunov om russeren fortsetter å prestere på samme nivå utover i OL.

– Spørsmålet er om Bolsjunov kan bli litt mett hvis han tar mange gull framover. Men fysisk sett er det ingen grunn til at han ikke skal være sterk også på femmila, sier Torgeir Bjørn.