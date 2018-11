Carlsens lynraske reaksjon imponerte sjakkfenomenet: – Ekstraordinært

Det ble en forrykende åpning på VM-parti nummer fem. Caruana ofret en bonde tidlig i spillet, og gikk rett i strupen på Magnus Carlsen. Allerede i trekk seks ofret Caruana en bonde, et meget aggressivt trekk.

– Carlsen reagerte imponerende bra, sier Yifan Hou, verdens beste kvinnelige sjakkspiller, til NRK.

VERDENSENER: Yifan Hou er rangert som verdens beste sjakkspiller på kvinnesiden. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

For selv om Caruana gikk i angrep, kom responsen raskt fra verdensmesteren fra Lommedalen. Yifan Hou var på plass på VM-arenaen for første gang, og ble imponert av Carlsens lynraske svar på Caruanas godt planlagte trekk.

Verdensmester

Da Caruana spilte dronning e2 i trekk 12 hadde de fleste regnet med en lang tenkepause. I stedet slo han raskt tilbake. Carlsen leverte et fenomenalt comeback nesten uten betenkningstid, og leverte beste trekk med bonde til b4.

– Han reagerte relativt fort, tatt i betraktning at han ikke kjenner situasjonen. Begge er under veldig høyt press, men Carlsen reagerer så fort på grunn av hans forståelse. Han spiller helt ekstraordinært, sier Hou til NRK og legger til:

– Men det må du kanskje gjøre når du er verdensmester.

Torsdag var tredje gang Caruana spilte med hvite brikker, og nok en gang svarte Carlsen med siciliansk forsvar. Åpningen ble dermed identisk.

– Når vi begge insisterer på å åpne likt, kommer det overraskelser etter hvert, sa Magnus Carlsen på pressekonferansen.

GLAD: Magnus Carlsen var i svært godt humør på pressekonferansen etter parti nummer fem. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Nesten utrolig

I NRKs studio var både ekspert Torstein Bae og Rune Djurhuus overrasket over at Carlsen responderte så raskt. Bae svarte med et raskt «oi!» etter Caruanas trekk, men like etter flyttet Carlsen.

– Det sier noe om nivået, han spiller fenomenalt raskt. Han svarer nesten med en gang, sier Torstein Bae.

EKSPERT: Torstein Bae er NRKs sjakkekspert. Foto: Ole Kaland / NRK

– Caruana sier «nå skal jeg vise deg». Det er nesten utrolig om Carlsen er forberedt på dette, sa stormester Djurhuus.

På brettet så det ut til å være kaos, men Carlsen hadde kontroll.

– Det er et godt tegn. Det tyder på at han kan det. Når Magnus spiller så fort, viser han at han har kontroll, sier sjakkjournalist Tarjei Joten Svensen.

– Og hvis ikke?

– Da er han veldig god til å bløffe!