Caruana visste ingenting om video-tabben: – Ganske sjokkerende

Caruana fikk først vite om video-tabben etter at partiet mot Carlsen var ferdig. De endte opp med å spille remis, og like etter fikk amerikaneren den nedslående meldingen.

Derfor stilte han ikke opp for pressen. Han gikk rett til pressekonferansen, der han ikke ønsket å kommentere saken.

– Det er jo meget spesielt, og da er det ikke rart at han ikke ville kommentere det. Det er ganske sjokkerende nyheter, sier sjakkekspert Tarjei Joten Svensen til NRK. Han er grunnlegger og journalist for nettstedet Matt & Patt.

Psykisk ubalanse

Den mye omtalte videoen ble lagt ut natt til tirsdag norsk tid. Partiet i London starter klokken 16, men Caruana ante ingenting da han satte seg foran brettet. Det gjorde derimot Magnus Carlsen, som var oppmerksom på videoen, men ikke hadde sett den.

Stormester Rune Djurhuus tror det er kalkulert risiko av Caruanas støtteapparat.

– Det er nok fordi de var redd for at han skulle komme i psykisk ubalanse hvis han fikk vite det så kort tid i forveien, sier Djurhuus.

– De må ha antatt at han ikke klarte å håndtere dette så kort tid før partiet. Da tenker de at de heller får gi det til han etterpå. Det må også bety at informasjonen ikke er så avgjørende, sier NRKs ekspert Torstein Bae.

NRK-EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Ole Kaland / NRK

– Syk følelse

Matt & Patt-journalist Svensen regner med at Caruana er forbannet.

– Det kunne ha påvirket ham negativt i partiet. Men jeg kan ikke tenke meg at han ble veldig blid, det er nok veldig irriterende. Det må være en syk følelse å få beskjeden, sier Svensen.

Onsdag hadde Caruana og Carlsen en hviledag.

– Da hadde han tid til å komme seg til hektene, sier Bae.