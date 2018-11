Ekspertene hyllet Carlsen-åpning i nytt remis-parti: – Det beste han har gjort i VM

Carlsen åpnet lovende i det femte VM-partiet mot Fabiano Caruana, men fant til slutt ikke noen gode muligheter for å vinne. Dermed måtte han trekke i nødbremsen og det ble remis.

– Det er pussig. Først sto jeg bonde over, så sto jeg plutselig to bønder under, så sto jeg en bonde over igjen, sånn sett skiftet det så veldig, men jeg tror kanskje ikke evalueringen skiftet like mye, sier Carlsen til NRK etter partiet.

Overrasket ekspertene

Caruana gikk offensivt ut i det 5. partiet. Det så også ut som om Magnus Carlsen ikke var helt forberedt på det som kom.

Men i det offensive spillet, var det Carlsen som spilte mest presist. Til tross for at Caruana hadde en bonde som sto langt fremme på brettet, viste den legendariske pila at Carlsen sto best allerede etter 17 trekk.

Ekspertene lot seg tydelig imponere over hvordan Carlsen hadde spilt i åpningen.

– Dette er den beste åpningen Magnus Carlsen har spilt i løpet av sine 41 VM-partier, slo NRKs ekspert Torstein Bae.

– Han har egentlig ikke fått til noe i åpningen i tidligere VM-partier. Så den er i hvert fall topp tre, mente stormester Rune Djurhuus i studio.

På brettet så det ut som om Caruana hadde en helt klar plan for åpningen. Men til tross for det vi må anta er timevis med forberedelser på akkurat denne åpningen, fant Carlsen et forsvar som ikke Caruana var forberedt på.

Carlsen er ikke like sikker på at det er hans beste åpning.

– Jeg prøver å komme på om jeg noen gang har vunnet et VM-parti i åpningen, men jeg tror ikke det. En gang mot Anand var jeg klart bedre i åpningen, så jeg vet ikke. Jeg tror det er ganske overdrevet, men jeg var fornøyd med å få denne åpningen fordi den var trygg for svart. Kanskje er det også noe å spille videre på der, sier Carlsen.

Måtte spille kongen tilbake

Etter hvert gikk Carlsen oppover på brettet med kongen. Det gjorde at han kom i en offensiv posisjon, men samtidig ble kongen delvis låst.

Det var til slutt også det som gjorde at det ble remis. Da Carlsen måtte gjøre retrett med kongen, åpnet han muligheten for at Caruana kunne bytte av brikker.

Dermed endte det med at spillerne ikke lenger hadde noen store vinsstmuligheter, og det femte partiet med remis var et faktum.

I de to neste partiene skal Carlsen spille med hvite brikker.

– Jeg håper definitivt på noe mer enn det jeg har vist så langt, sier Carlsen.

