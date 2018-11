Uenige om Caruanas videobrøler: – Han overdriver

Videoen med Fabiano Caruanas VM-forberedelser ble raskt slettet, men flere rakk å fange opp viktige detaljer.

Hele Team Caruana virket rystet i VM-arenaen i går. Caruanas sekundant, Rustam Kasimdzjanov, har fortsatt ikke vist seg på VM-arenaen.

Alle spørsmål ble rettet til Caruana-manager Mehreen Malik, men hun hadde ingen kommentar. Heller ikke sekundant Cristian Chirilă ønsket å kommentere saken til chess.com.

– Kjempeflau

– Jeg har ingen kommentar om det, svarte også Caruana selv på NRKs spørsmål. Amerikaneren var svært alvorlig, så ned i bordet og virket preget av hendelsen.

Han stilte ikke opp på intervjuer med NRK og VG etter partiet, slik han gjorde de tre første partiene.

ALVORLIG: Fabiano Caruana. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Han er nok kjempeflau over at videoen er ute. Han prøvde å ta seg sammen på pressekonferansen, men de har havnet i en veldig uheldig situasjon, sier Anna Rudolf til NRK. Hun er internasjonal mester (IM, nivået under stormester) og kommentator for de internasjonale sjakksendingene.

En som virkelig reagerte var Ian Rogers. Han var nærmest rystet da NRK snakket med ham. Rogers bruker store ord når han beskriver hvor kritisk feilen kan være.

– Han har forberedt seg i flere måneder, og han overrasket Carlsen i parti nummer to. Nå er ikke det lenger en overraskelse. Caruana må kaste det han har jobbet med i måneder, sier Rogers.

– Nå er det Carlsen som kan styre kampen, og det er smertefullt for Caruana, fortsetter Rogers.

EKSPERT: Ian Rogers skriver for blant andre Chesslife, og var svært overrasket over lekkasjen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Et fryktelig uhell, men jeg synes han overdriver litt. Det er noen få varianter som ble vist på et bilde, han kan ha masse annet materiale. Men det er riktig at Carlsen styrer kampen fra nå av, og det gir ham en trygghet, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Short: – Ikke så kritisk

Anna Rudolf tror likevel ikke at brøleren kommer til å avgjøre VM-kampen, og at videoen kan slå begge veier. Hun får også støtte av stormester Nigel Short, som også er visepresident i det internasjonale sjakkforbundet (FIDE).

– Vi er alle mennesker som kan gjøre feil. Det blir feil å peke på mennesker, men samtidig må Caruana nå håndtere dette problemet. Jeg tror ikke det vil avgjøre kampen, sier Rudolf.

– Det er ikke så kritisk, men det er irriterende for Caruana, sier Short til NRK.

– Han spiller sitt livs største kamp, og så skjer en sånn amatørfeil.

– Ja, han kommer virkelig til å irritere seg over det. En idiotisk feil, men det kommer ikke til å avgjøre kampen.