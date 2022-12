Tok grep etter klagestorm på «jukseavslører»: – Veldig irriterende

– For min del var det hvert fall veldig irriterende.

Det sa sjakkspiller Johan-Sebastian Christiansen til NRK etter lyn- og hurtigsjakk-VMs andre parti.

Han og flere andre var svært frustrert over lyder fra metalldetektorer som runget over deler av VM-hallen innledningsvis på mesterskapets åpningsdag.

– Det er noen metalldetektorer som er rett ved inngangen her som piper hele tiden hver gang noen av tilskuerne går inn og ut. Det legger man merke til i et sjakklokale hvor det er helt stille, fortalte Christiansen.

REAGERTE: Johan-Sebastian Christiansen, Foto: Christian Grieg Sander / NRK

Tok grep

I den ellers stille og lydtomme arenaen, kunne man tydelig høre pipelyder fra metalldetektorene i de første partirundene på åpningsdagen.

Ifølge Richard Newmann, som er «fair play»-representant i det internasjonale sjakkforbundet (Fide), har de rammede og håndholdte skannere ved flere av inngangene til arenaen for å oppdage elektroniske verktøy som tas med inn.

Dette er gjort for å ivareta sikkerheten og unngå juks under mesterskapet.

– De er satt opp her sånn at alle mennesker som entrer arenaen blir skannet. Når det gjelder lyden, så lager noen av skannerne lyd for å advare når et elektronisk verktøy blir oppdaget, sier Fide-representanten til NRK.

Newmann forteller at de raskt tok grep etter hvert som flere klager kom inn fra spillerne. Han mener at det ble gjort endringer etter partirunde nummer to – altså samme runde hvor Christiansen reagerte kraftig.

– Ingen kom til meg personlig, men flere som er relatert til meg sa at det hadde forstyrret spillerne, forteller Newman.

GJORDE ENDRINGER: Newmann og Fide måtte ta tak i lydproblemet. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Jeg vet ikke om spillerne fortsatt klager, men jeg vet at de gjorde det før vi flyttet skanneren. Jeg vet ikke om noen har gjort det etter vi flyttet de noen meter lenger inn, fortsetter han.

Flere tiltak

Inne på «Baluan Sholak sports palace» i Almaty, har verken spillere eller publikum fått med seg elektroniske verktøy inn på spillerområdet. Over høyttaleranlegget kunne man flere ganger høre de strikte reglene bli ropt opp.

– Noe man kanskje må gjøre for å sørge for at ingen jukser?, spurte NRKs reporter.

– Det er klart det. Man får håpe at det er viktigere enn vår konsentrasjon, svarte Christiansen spøkefullt tidligere på dagen.

Fide-representant Newmann er klar på at opplegget ikke er ideelt, men påpeker at de må ivareta flere hensyn.

– Det er en balanse mellom å ikke forstyrre spillerne og spillet, samtidig som sikkerhetsbehovene blir møtt.

TILTAK: Metallektorene sett fra tunnelen og ut mot spillerområdet. Disse sto i utgangspunktet nærmere spillergulvet. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

Etter å ha blitt oppmerksom på klagene, flyttet de blant annet to av metalldetektorene lenger inn i en av spillertunnelene, som også er inngangen til en slags pressesone.

– Det ville vært greit hvis vi hadde dører som kunne lukkes, så ingen hadde hørt «bipingen». Siden vi ikke har det har vi prøvd å flytte skanneren litt lengre ifra spillerområdet, så vi kan minske lydforstyrrelsen, sier Newmann.

Han nevner også et annet tiltak:

– Vi har minst en håndholdt skanner som ikke lager lyd, men som bare vibrerer. Vi har gjort noen ting for å redusere lyden for de som spiller nærme den inngangen.

SIKKERHET: Metalldetektorene sett fra spillerområdet inn mot tunnelen. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Burde ikke distrahere

En av forhåndsfavorittene før mesterskapet, Richard Rapport, mener at det alltid er elementer som kan forstyrre under en turnering. Han påpeker likevel at lydene ikke påvirket han noe særlig.

– Det burde ikke distrahere, som profesjonelle spiller burde man være ok med alt dette her. Men vi er alle mennesker, så noen er sikkert mer påvirket den andre, sier Rapport til NRK.

– Så ting som dette forstyrrer deg ikke?

ROLIG: Rapport mente at lydene ikke forstyrret han i noen stor grad. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Ikke så mye som jeg pleide, men jeg blir det litt fortsatt. På sånne mesterskap er det alltid litt rot.

NRK har snakket med de norske spillerne Aryan Tari og Monika Machlik som hevder de ikke ble forstyrret av lydene, i motsetning til Christiansen.

– Man legger spesielt merke til det når man har dårlig tid og er litt forbannet etter å ha spilt dårlig. Da legger man veldig godt merke til det, sa sistnevnte til NRK etter sitt andre parti.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener det er lettere å henge seg opp i andre ting når det butter litt imot.

EKSPERT: – Hvis man er veldig i sonen, blir man kanskje ikke så påvirket av det, sier Bae. Foto: Lars Bryne / NRK

– Hvis man er litt i ubalanse og har begynt litt dårlig, kanskje, er det lettere å bli forstyrret av det. Da begynner man å tenke på alle mulige andre ting, sier eksperten.

Newmann hevder at de nesten gjør endringer etter hvert parti for å tilfredsstille forskjellige behov.

– Vi prøver alltid å gjøre det bedre for spillerne, samtidig som vi opprettholder sikkerheten.