132 stemte nei, mens 44 stemte ja. Tre blanke stemmer ble avgitt.

Dermed fikk ikke Magnus Carlsen viljen sin. Verdens beste sjakkspiller har vært tydelig på at avtalen ville gitt Sjakk-Norge tiltrengte midler.

En avtale med Kindred ville gitt Norges Sjakkforbund 50 millioner kroner over fem år.

– Sjakkspillere lar seg ikke kjøpe, vi er ikke opptatt av penger. Det var veldig greit at det var et så massivt flertall. Hvis det hadde blitt nei, hadde det vært forferdelig krise for oss, sier Simen Agdestein til NRK.

– Magnus har nok fått seg en skikkelig trøkk. Magnus har en enorm kraft, kan dra med seg tusenvis av hjemmesittere, sier Agdestein videre.

Kongressen gikk til avstemning rett etter 21.15 søndag kveld.

Hadde prinsipielle innvendinger mot spillbransjen

Da hadde de allerede brukt over to timer på å diskutere saken fra talerstolen. NRK forsøkte å holde oversikten over hvem som talte for- og hvem som talte mot – den omstridte avtalen. Ni personer var for, mens 14 var mot.

ØNSKET AVTALE MED KINDRED: Magnus Carlsen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

De som er for, argumenterte første og fremst med den økonomiske situasjonen i sjakkforbundet. Flere har pekt på at man desperat trenger penger, og at dette var en god mulighet til å få sårt tiltrengte ressurser. Sjakkforbundet er ikke en del av idrettsforbundet, og får dermed ikke nyte like godt av tippemidlene.

Mot-siden argumenterte først og fremst for at man ikke ønsket å binde opp sjakkforbundet til å være en politisk aktør. Noen hadde prinsipielle innvendinger mot spillbransjen.

Ga fra seg 35 delegater

Det har stormet i Sjakk-Norge de siste ukene.

I juni startet Carlsen Offerspill SK, og betalte for de 1000 første medlemmene som meldte seg inn. Et av formålene var å få gjennom den mye diskuterte avtalen. Dette har Carlsen fått kritikk for.

Han er blitt beskyldt for å kuppe kongressen for å tvinge gjennom sitt eget syn. I et stort intervju med NRK avviste Carlsen dette.

Lørdag skrev styret i Offerspill SK i en uttalelse at de gir fra seg 35 delegater fra søndagens kongress. I utgangspunktet hadde klubben 41 delegater.

Ifølge en juridisk betraktning gjort av jusprofessor Geir Woxholth har ikke Offerspill SKs medlemmer stemmerett på sjakk-kongressen i Larvik søndag.