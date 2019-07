Lørdag kveld opplyser styret i Offerspill SK i en pressemelding at de kun stiller med seks delegater på søndagens sjakk-kongress i Larvik. I utgangspunktet hadde klubben 41 delegater.

Det var VG som først omtalte saken.

«Vi har tatt RU sin siste uttalelse til etterretning og har besluttet å stille med et begrenset antall delegater som tilsvarer våre egne betalende medlemmer, samt de som har meldt overgang til klubben vår og tidligere NSF-medlemmer. [...] Vi håper dette kompromissforslaget er noe alle parter kan leve fint videre med», skriver klubben i uttalelsen.

– Det synes jeg var veldig kjekt gjort av de. Det vil roe ned litt av den støyen som har vært rundt Offerspill. Jeg synes det er en fornuftig beslutning, sier sjakkpresident Morten Madsen til NRK.

– Er du glad for dette utfallet?

– Ja, det gjør det mye ryddigere. Det er nok litt i samsvar med det som vi kanskje hadde tenkt å innstille til kongressen i morgen.

Millionavtale blir trolig nedstemt

På kongressen skal det stemmes over om Norges Sjakkforbund skal innlede en samarbeidsavtale med spillselskapet Kindred. Avtalen er verdt 50 millioner over fem år.

«Vi burde gjort det mye enklere for medlemmer å betale kontingent selv, men det er lett å se i etterpåklokskapen», står det videre i uttalelsen.

At Offerspill nå gir fra seg 35 delegater, betyr at avtalen med Kindred trolig blir nedstemt på kongressen søndag.

Tidligere sjakkpresident Bjørn Salvesen kunne aller helst tenke seg at Offerspill ikke stiller med noen delegater på kongressen.

TIDLIGERE SJAKKPRESIDENT: Bjørn Salvesen. Foto: NRK

– Aller helst har jeg nok tenkt at de bør stille med null, ut ifra at ambisjonen er å påvirke kongressen, sier han til NRK.

– Selv om dette er et kompromiss som for så vidt kan være til å leve med, så er det fremdeles et element av at disse kommer fra en annen klubb med en mening, og går inn i en annen klubb med en tvungen mening om hva delegaten skal stemme. Det er fremdeles problematisk, selv om det kanskje er et forsøk på å nærme seg hverandre, sier Salvesen videre.

Johan-Sebastian Christiansen, rangert som Norges femte beste sjakkspiller, er medlem i Offerspill.

Han synes det er synd at klubben stiller med seks delegater.

– Nå ser det ikke ut som om vi klarer å vinne den kongressen, dessverre, sier han.

Avviste kuppforsøk

I uttalelsen opplyses det at flere «gratismedlemmer» har gitt uttrykk for at de gjerne ville betalt selv.

I juni startet Magnus Carlsen Offerspill SK, og betalte for de 1000 første medlemmene som meldte seg inn. Et av formålene var å få gjennom den mye diskuterte avtalen. Dette har Carlsen fått kritikk for.

Han er blitt beskyldt for å kuppe kongressen for å tvinge gjennom sitt eget syn. I et stort intervju med NRK avviste Carlsen dette.

Omtrent samtidig som Carlsen opprettet Offerspill, gikk han ut og kritiserte sjakkforbundet for å ha innstilt Stavanger som den norske søkerbyen til sjakk-VM i 2020.

Han ønsket rett og slett ikke å spille et VM der. Det endte med at Stavanger trakk seg som søkerby.