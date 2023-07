– Når eg er her i Monaco, så endrar eg til hotellet så fort eg veit hotellet. Éin time. Set romnummer. Ingen problem i det heile. Kjem dei, så er du der. For det første så kjem dei ikkje veldig ofte, med mindre du er verdsmeister eller verdsrekordhaldar, seier Sondre Guttormsen, som er europameister innandørs i stavsprang.

Han snakkar om antidopingregelverket, nærare bestemt meldeplikta. Han er ein av rundt 100 norske utøvarar som er forplikta til å vere tilgjengeleg minst éin time kvar dag for uventa testing.

IRRITERT: Stavhoppar Sondre Guttormsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nordmannen uttaler seg på generelt grunnlag og siktar ikkje til ein enkelt utøvar.

– For meg er det kanskje tre–fire gonger i året utanom konkurranse. Sjansane for at eg har skrive feil i dagboka mi den gongen dei kjem, ho er 0,000000 «whatever». Dei som missar tre ... Dei er dopa, meiner Guttormsen.

Viss utøvaren ikkje er på rett stad til rett tid tre gonger i løpet av tolv månader, risikerer dei utestenging for brot på antidopingreglane. Nordmannen er tindrande klar i sin tale:

– Dei som blir tekne for meldeplikt skal bli stempla som «doparar» og ikkje noko anna. Det er ingen unnskyldningar. Får du éin, då er du på den appen. Får du to, då tilset du eit heilt team for å vere på den jævla appen altså. Det er ikkje vanskeleg altså, det tek eitt minutt.

Profilerte meldepliktsbrudd de siste årene Ekspander/minimer faktaboks Profiler tatt for brudd på meldeplikten: Brianna McNeal, USA; verdensmester og olympisk mester på 100 meter hekk ble utestengt i 2017

Christian Coleman, USA, verdensmester på 100 meter ble utestengt i 2020

Salwa Eid Naser, Bahrain, verdensmester på 400 meter ble utestengt i 2020

Elijah Manangoi, Kenya, verdensmester på 1500 meter ble utestengt i 2020

Wilson Kipsang, Kenya, tidligere verdensrekordholder og vinner av fem av de største maratonene ble utestengt i 2020

Randolph Ross, USA, olympisk mester på 4x400 meter ble utestengt i 2022

Garret Scantling, USA, 4.-plass i OL-tikampen i Tokyo ble utestengt i 2022

Raven Saunders, USA, OL-sølv i Tokyo ble utestengt i 2023

Vil ha strengare straff

Guttormsen meiner dei utøvarane som bryt meldeplikta slepp for billig unna.

– Dei bør vere utestengde i fire år, seier han.

– Viss du driv med svindel eller driv med innsidehandel, så må du betale ein haug. I friidrett er det omtrent ingenting. Du kan vinne VM eit år og tene 70.000 dollar på det. Sette verdsrekord, tene 100.000 dollar. Så blir du teke året etter og så har du alle pengane, seier Sondre Guttormsen til NRK og ristar på hovudet.

Den siste i rekkja av som er sikta for brot på meldeplikta er nigerianske Tobi Amusan. Ho hevdar seg uskuldig. Integritetseininga til friidretten (AIU) vil stengje henne ute i eitt år.

– Eg er ein rein utøvar, og eg blir regelmessig, kanskje meir enn vanleg, testa av AIU, skriv Amusan på Instagram og legg til:

– Eg har tru på at dette vil løyse seg i min favør og at eg skal konkurrere i verdsmeisterskapen i august.

26-åringen sjokkerte med å setje verdsrekord to gonger på 100 meter hekk under VM i Eugene for eitt år sidan. Først sprang ho 12,12 sekund i semifinalen, så sikra ho VM-gull med eit løp som fekk ekspertane til å måpe: 12,06 sekund.

I PROBLEM: Tobi Amusan. Foto: Ashley Landis / AP

Utanfor friidretten vart det tidlegare i veka kjent at den svenske tennisspelaren Mikael Ymer vart utestengd i 18 månader for brot på meldeplikta. Ymer meiner sjølv at utestenginga er urettferdig og forklarar at han aldri har brukt eller vore mistenkt for å bruke eit ulovleg middel.

Casper Ruud uttrykte til VG sympati for svensken.

– Konsekvensane blir store og i dette tilfellet veldig store viss ein bryt reglementet. Eg kjenner jo på det at «ahh, det er litt tricky» iblant. Det er mykje å passe på, sa Ruud.

– Tolv månader og så er det på an igjen

Tilbake til friidretten viser Guttormsen til korleis ein kan lure kontrollørane med såkalla «Duck & Dive». Han viser til eit brev sendt i 2008 av Victor Conte, som stod bak ein av dei største dopingskandalane til friidretten. Conte forklarar der korleis ein kan lure systemet.

– Du smør inn ein krem og så kjem dopingkontrollen. Så ser du: «Oi, faen, no har eg akkurat dopa meg». Då må eg vente litt og ta den eine feilen. Det er greitt. Så kjem dei kanskje eit par dagar etterpå fordi dei anar ugler i mosen. Då har du stoppa. Då testar du reint og så er det «på an» igjen. Og kanskje du missar to, då må du vente tolv månader før du kan dope deg igjen. Då har du gått på ein liten smell. Så er det tolv månader, så er det «på an» igjen, seier Guttormsen – før han held fram:

– Viss ein gjer det sjølv er det ganske vanskeleg, for då må du vite når det er ute av systemet. Men har du ein lege som er litt på deg og som hjelper deg med dei greiene her – kven som helst kan jo drive og dope seg ...

NB! Tobi Amusan vann eit prestisjefylt stemne i Ungarn same dag som ho delte nyheita om at ho var sikta for brot på meldeplikta. Det skjedde onsdag 19. juli.