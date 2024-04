Svenske Andreas Almgren var bare to hundredeler unna en VM-finale på 5000 meter forrige sommer. To av konkurrentene som snøt han for en finaleplass har senere blitt tatt for brudd på dopingreglene.

– Det er trist at man egentlig burde fått springe den, sier svensken til NRK i dag.

Overfor britiske The Times uttalte nylig Jakob Ingebrigtsen at tror situasjonen rundt doping er «verre i dag enn for ti år siden».

– Det er vanskelig å bevise, men jeg har det på følelsen. Problemet nå er at vi ser færre positive tester og det bekymrer meg virkelig, uttalte den norske løpestjernen, som frykter at folk er blitt smartere eller at testene ikke fanger opp nok.

– Måten folk blir tatt på nå er gjennom brudd på meldeplikten. Og hvis du vet hva du driver på med, er det en genial måte å jukse på, sa Ingebrigtsen.

Wada-sjefen: – Mye sterkere i dag

Toppsjefen i Verdens Antidopingbyrå (Wada) Witold Banka forsøker å betrygge Ingebrigtsen.

WADA-SJEF: Witold Banka. Foto: Anne Rognerud / NRK

– Som tidligere utøver kan jeg love ham at antidopingarbeidet er mye sterkere i dag enn før. Systemet er bedre rigget for å ta juksemakerne, sier Wada-presidenten til NRK.

Banka nevner biologiske pass, grundige etterforskninger og samarbeid med nasjonale styresmakter som grep Wada gjør i tillegg til testing.

– Jeg er sikker på at vi har bedre og mer effektive verktøy for å ta doperne i dag. Testmetodene er mer sensitive og velutviklede i dag enn tidligere, sier anti-doping-sjefen.

DUELL: Ingebrigtsen knep gullet foran Katir, som senere ble utestengt for brudd på dopingreglene. Foto: NTB

– Aldri fått en prikk

Ingebrigtsen løp og vant finalen Almgren aldri kom til. I ettertid har altså sølvvinner Mohamed Katir og hans spanske landsmann Ouassim Oumaiz blitt tatt.

Katir er utestengt i to år for tre brudd på meldeplikten. Oumaiz ble suspendert etter å ha testet positivt for et veksthormon.

Almgren mener at gjentatte brudd på meldeplikten er så å si like alvorlig som en positiv prøve.

– Hvis du vet hva du gjør, kommer du ikke til å teste positivt under en konkurranse. Det er ikke så vanskelig å holde orden på det der (meldeplikten), sier Almgren.

SVENSK STJERNE: Andreas Almgren. Foto: Reuters

– Jeg har vært med i testpoolen i nesten ti år, men aldri fått en prikk. At du får tre prikker på ett år ... Det skal være mulig å unngå, fortsetter han.

Det mener også britiske Josh Kerr, som tok VM-gullet på 1500 meter foran Jakob Ingebrigtsen i fjor sommer.

– Alt vi trenger å gjøre er å følge reglene. Meldeplikten er lik alt annet man gjør. Det er det samme som å reise, spise og trene. Du må behandle det som en del av jobben. Hvis du bryter den, gjør du noe feil, sier Kerr, ifølge Friidrettens integritetsenhet.

«Frankensteins monster»-doping

Almgren blir glad hver gang noen blir tatt, og ser på det som et tegn på at testene fungerer.

Han tror Ingebrigtsen kan ha et poeng rundt dagens situasjon.

– Man er naiv om man tror at hele verdenseliten er ren, men man kan heller ikke gå rundt og tenke at alle er dopet. Da blir man nedslått, sier han.

Samtidig føler han seg trygg på at dopingen ikke er like voldsom nå som i bloddopingens gullalder for drøye 20 år siden.

– Man kan tenke at doperne ligger foran, men forhåpentligvis kan man ikke holde på med «Frankensteins monster»-doping, som enkelte holdt på med tidligere. Nå er det forhåpentligvis bare små forbedringer de får ut av det, sier Almgren.