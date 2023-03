Styret i Norges idrettsforbund (NIF) var fredag samlet på et hotell på Gardermoen for å få en endelig slutt på varslingssaken som har ridd norske idrettsledere som en mare de siste månedene.

Det har de klart, men det ble langt fra billig.

– Vi har landet og avsluttet det som har vært en krevende varslingssak, sier idrettspresident Berit Kjøll på en presseseanse etter det ekstraordinære styremøtet.

– Vi har hittil brukt 1.120.590 kroner, opplyser hun.

Advokat Jan Fougner, som har bistått NIF de siste ukene, er tydelig på at saken ble mye større enn den hadde trengt å bli, og han omtaler kostnadene som «unødvendige».

– Denne saken skyldes en misforståelse, sier han, og presiserer at hverken varsler eller omvarslede har gjort noe kritikkverdig i saken.

– Mye penger

Fougner vil ikke si at noen kan klandres for den store ressursbruken, men han mener at konflikten kunne ha vært løst tidligere.

– Saken kunne ha vært håndtert enklere, med tidligere fokus på reparasjon og læring, sier advokaten, uten at han vil rette kritikk mot noen.

– Jeg har antydet at man kunne gått mer rett på sak i denne situasjonen, utdyper han overfor NRK.

ADVOKATHJELP: Kjøll hadde advokat Fougner hakk i hæl da hun kom ut fra møterommet. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Idrettspresident Kjøll følger opp med å avkrefte av hun tar selvkritikk.

– Dette er mye penger, men i slike saker er det nødvendig, svarer Kjøll.

Fougner presiserer at alle regler er fulgt.

Pengene er brukt på advokathjelp. Først til å lage en rapport, så til å bistå partene, og så til å hjelpe styret med behandlingen.

Kjøll svarer NRK at utgifter til kommunikasjonsbistand kommer i tillegg.

Fikk kraftig kritikk

Alt startet i desember da en NIF-ansatt leverte et varsel mot et medlem i idrettsstyret. Det ble begynnelsen på flere måneder med voldsom støy og store utgifter. Varselet skal ha handlet om at den ansatte skal ha opplevd at styremedlemmet kom med beskyldninger om ordrenekt foran idrettspresident Berit Kjøll.

Samtidig ble NIF-ansatte informert om nedbemanning, store kutt og økonomisk trøbbel, og generalsekretær Nils Einar Aas opplyste at bruken av konsulenter skulle reduseres.

Likevel bestilte idrettsforbundets varslingsmottak en omfattende rapport av en ekstern advokat i forbindelse med varslingssaken, som advokat Fougner nå har konkludert med at berodde på en ren misforståelse.

Flere har reagert både på pengebruken og håndteringen underveis. Samtidig har det vært svært vanskelig å få svar fra idrettsledelsen.

– Det er sterkt kritikkverdig, sa idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner til NRK tidligere i måneden.

Kjøll avfeier kritikken.

– Det er ikke unaturlig at det er lett å kritisere en slik håndtering i en så vanskelig sak, slik varslingssaker er. Men vi har heldigvis veldig godt etablerte rutiner i Norges idrettsforbund for hvordan vi skal håndtere det på korrekt vis. Og det har vi fulgt til punkt og prikke, sier idrettspresidenten.