Drama i kulissene da Narvik fikk VM: – Et råttent spill

Det er tirsdag 4. juni 2024. Det er gallamiddag for det internasjonale Skiforbundet (FIS) i signaturbygget i Islands hovedstad, Reykjavík. Opp på scenen går FIS-president Johan Eliasch for å annonsere de neste arrangørene av flere store mesterskap.

En delegasjon fra Norge med nærmere 30 mennesker er til stede i Reykjavík.

Kampen om VM i alpint i 2029 står mellom Norge, Andorra og Italia.

Siden 2016 har Narvik kjempet om å få arrangere VM i alpint. Først var det en kamp om å få være Norges søkerkandidat mot nasjonalanlegget Hafjell/Kvitfjell.

Så valgte Narvik ikke å søke likevel i 2025, fordi det ble for kort tid til å ferdigstille anlegget.

Deretter har Narvik søkt om VM 2027 uten hell og nå i 2029.

Det er ingen smil å se hos presidenten, som snart skal presentere vinneren av vertskapet til et av verdens største vinterarrangement.

Han knoter litt med mikrofonen før han sier med rolig stemme:

– Vinneren av verdensmesterskapet i alpint 2029 er: Narvik.

Slik så det ut da Narvik ble tildelt VM i 2029 Du trenger javascript for å se video.

Både i Reykjavík og hjemme i Norge er det jubel og tårer for at skinasjonen Norge endelig skal få arrangere VM i alpint.

Bare få minutter før offentliggjøringen, begynner ryktene å gå i operahuset. Påstander om et høyt politisk spill, avtaler og maktkamper i kulissene helt frem til tildelingsdagen.

Nå kan NRK fortelle om spillet i kulissene før tildelingen.

Planen, ifølge kilder NRK har snakket med, var å presse Norge ut for å gi Italia VM i 2029 og Andorra i 2031.

Delte ut to VM

På scenen forteller president Eliasch at de skal tildele to verdensmesterskap i alpint, ikke ett som planlagt.

Han tildelte både 2029 og 2031. Det har aldri skjedd før.

– Det var et råttent spill. Man gjør en avtale med to nasjoner for å kunne gi dem VM i stedet for oss, mener daglig leder i Alpin VM 2029, Erik Plener.

Erik Plener. Foto: Bjørn Erik Olsen

Forslaget om en dobbel tildeling la Eliasch frem i det siste avgjørende møtet, der medlemmene i FIS-styret var samlet.

Det er de som stemmer over, og tildeler, verdensmesterskapene.

– Forslaget kom over bordet i siste liten. Det var ganske uforutsett at presidenten ville vi skulle dele ut to mesterskap. Jeg ble veldig overrasket, sier tidligere president i Norges Skiforbund Erik Røste til NRK.

Han satt i FIS-styret frem til forrige uke og var med på å tildele mesterskapet til Narvik.

Italia og Andorra svarte rundt bordet at de kunne være søkerland også for 2031.

Norge sa nei.

– Jeg sa at det kunne jeg ikke ta stilling til uten å snakke med den norske delegasjonen, og jeg sa det ble vanskelig fordi vi har statsstøtte for et VM i 2029 og ikke 2031, forteller Røste.

Presidenten i Det Internasjonale Skiforbundet Johan Eliasch. Foto: Johann Groder / EXPA / APA-PictureDesk

– Spillereglene ble endret

Eliasch ønsket å tildele to mesterskap på en gang fordi det var så gode søkere denne gangen.

Han ønsker ikke selv å stille til intervju med NRK etter tildelingen, men generalsekretær i FIS, Michel Vion, bekreftet at det var grunnen til den doble tildelingen.

Erik Røste kjøper ikke forklaringen.

– Det har alltid vært mange gode søkere, så begrunnelsen var litt merkelig. Det gjorde at jeg og flere rundt bordet begynte å lure på hva som foregikk. Spillereglene ble endret og det var det flere som stilte spørsmål ved, forteller Røste.

Det andre som overrasket Røste var at Andorra og Italia på direkte spørsmål kunne svare at de var klare for 2031.

Røste mener de andre nasjonene virket forberedt.

Flere i den norske delegasjonen tror det hele er en del av et maktspill. I sitt svar lenger nede i saken, hinter Eliasch om at det er Norge som har en skjult agenda, ikke ham.

Eliasch stilte til intervju med NRK om konfliktene tidligere i år, men ville ikke la seg intervjue i Reykjavik etter tildelingen. Foto: Atte Husu / YLE

Har fått motstand fra Norge i andre saker

NRK har skrevet flere saker om konflikter knyttet til Johan Eliasch.

For eksempel uenigheten om TV-rettigheter mellom Norges Skiforbund og FIS

Kort fortalt går konflikten ut på dette: I august i fjor skrev FIS under på en avtale med selskapet Infront om salg av TV-rettigheter.

Tidligere har hvert enkelt land solgt TV-rettighetene til vintersport selv. FIS' avtale med Infront skulle endre det. Isteden skulle FIS nå selge rettighetene selv.

Men avtalen møtte motstand.

Norges Skiforbund har sammen med syv andre land nektet å være en del av avtalen FIS forhandlet frem. Landene opprettet i stedet sin egen koalisjon under navnet «Snowflake».

Men styret i FIS har bestemt at avtalen likevel skal gjennomføres. Etter kongressen på Reykjavík opplyste også generalsekretær Vion til NRK at avtalen mellom FIS og Infront er underskrevet av begge parter.

– FIS opptrer nå fra toppen og ned. De jobber ikke lenger for forbundene. Vi opplever at de har mistet synet for sitt opprinnelige formål, sa Stefan Schwarzbach i det tyske forbundet i april.

Nå vurderer flere av skinasjonene å gå til søksmål mot FIS.

Men det er ikke den eneste saken der Johan Eliasch har fått motstand fra Norges Skiforbund.

Trakk seg fra FIS-lekene

En av fanesakene til presidenten i FIS har vært å lansere FIS Games, et slags mini-OL for skisportene.

Da FIS søkte etter mulige arrangører i 2023, ble det klart at Lillehammer og Sveits var de to kandidatene som ønsket å arrangere.

Men i år trakk Norge seg som søkerland.

Skiforbundet har hverken fått økonomiske garantier eller et godt nok innblikk i risikoen med å påta seg et slikt arrangement. Derfor sa styret nei.

Tildelingen av FIS-lekene skulle skje samme dag som tildelingen av VM i alpint, men er utsatt på ubestemt tid fordi heller ikke Sveits føler seg trygge på risikoen ved lekene.

Og det stopper ikke der:

– Prøvde å utelukke Narvik

Tilbake i Reykjavík ble forslaget om å tildele to mesterskap en diskusjon mellom medlemmene i FIS-styret.

Ifølge NRKs kilder var det flere som stusset på presidentens plutselige endring i planene.

Mens noen ikke virket overrasket overhodet.

Johan Eliasch ringte personlig til presidenten i Norges Skiforbund, Tove Moe Dyrhaug, og spurte om Norge kunne stille som søker også for 2031.

Moe Dyrhaug var klokkeklar: Norge forholdt seg til den opprinnelige planen og ville ikke være med i noe spill.

Den tydelige beskjeden fra Moe Dyrhaug gjorde at Røste kunne være strategisk i kommunikasjonen med styret, skulle Norge få et VM så måtte de forholde seg til søknaden for 2029.

– I ettertid, når puslespillbrikkene faller på plass, tror jeg at dette har vært diskutert blant flere og jeg tror de prøvde å utelukke Narvik. At vi ikke skulle være med i planene. Det gjorde meg frustrert og irritert, forteller Røste.

– Var det gjort en handel for at Narvik skulle pushes ut?

– At Narvik skulle ut i manges øyne er jeg ganske sikker på. Det gjør det ekstra morsomt å vinne. Det strategiske valget vårt om å stå på den opprinnelige planen var en gamechanger.

– Jeg er kjempeglad og kjempestolt over at vi klarte å få det til Norge for første gang i historien. Jeg er også fornøyd med at vi klarte å få det til tross for at spillereglene ble endret. Og vi kan se oss i speilet og si at dette har vi klart på en fair og ordentlig måte. Det er en god følelse, tilføyer Røste.

– Vi lukta lunta

Erik Plener er den som fikk ballen til å rulle da Narvik ønsket å bli vertskap for et VM tilbake i 2016.

Han har brukt de siste to årene på å reise rundt å besøke de andre medlemslandene og har hatt tett dialog med flere medlemmer i FIS-styret.

Plener mener det har vært råttent spill de siste månedene.

Han viser blant annet til tildelingen i 2018. Også da ble det foreslått å tildele to mesterskap. Da brukte FIS-styret seks måneder på å beslutte at det ikke skulle gjøres, fordi det kan utelukke land som ønsker å søke.

– Men i år foreslår Eliasch å dele ut to mesterskap samme dag. På én time var det hele avgjort. Norge hadde ikke hørt noe om det før vi fikk forespørselen rundt bordet. Vi lukta lunta og skjønte at presidenten ønsket oss ut, forteller Plener.

– Jeg tror Eliasch er forbannet på Norge for motstanden han har fått. Kanskje spesielt i sentraliseringsdiskusjonen, tilføyer Plener.

Kjempeglad: Erik Røste og Erik Plener er begge kjempeglad for at de klarte å få et VM til Norge etter flere år med jobb. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Plener forteller at de selv hadde en avtale med Italia om at Narvik skulle få VM i 2029 og dem i 2031. Men to måneder før tildelingen fikk ikke den norske delegasjonen kontakt med Italia.

– Ja, det er idrettspolitikk og den kan være steinhard. Det er mye i spill og det er mye penger. Og det betyr mye for de som får det, fordi det er så mye turisttilstrømming både i forkant og i ettertid av et verdensmesterskap.

Skipresident i Norges Skiforbund Tove Moe Dyrhaug sto på sitt. Det kan ha bidratt til at Norge fikk Alpint VM 2029. Foto: Ole Martin Wold

Eliasch: – Det er bare søkt

Som vi nå vet, ble Narvik tildelt mesterskapet. I maktkampen rundt tildelingen var det Norge og deres allierte som stakk av med seieren.

Nå slår også FIS-presidenten tilbake mot påstandene fra Røste og Plener. Eliasch skriver i et svar til NRK at blant annet Røste personlig gratulerte ham for å ha gjort en «rettferdig og ærlig oppsummering» før avstemningen fant sted.

– Det er vanskelig ikke å påpeke ironien over at vinneren av tildelingen kommer med beskyldninger om en skjult agenda. Faktisk får dette meg til å lure på hva som er agendaen bak disse useriøse kommentarene, skriver Eliasch til NRK.

Han gjentar til NRK at bakgrunnen for den doble tildelingen var at det var tre meget gode kandidater. Samtidig påpeker han at hele styret støttet en slik dobbel tildeling.

– Noen andre avtaler enn det er bare søkt. Det som fulgte var, som vanlig, en hemmelig avstemning i styret hvor Narvik og Val Gardena velfortjent fikk tildelt verdensmesterskapene, sier Eliasch.

Her er hele svaret til FIS-presidenten Ekspander/minimer faktaboks NRK sendte FIS-president Johan Eliasch disse spørsmålene: Hva er ditt svar på påstandene til Røste og Plener?

Var dette en del av en plan for å sikre at Narvik ikke fikk mesterskapet?

Hadde du en avtale med Italia og Andorra om å tildele mesterskapene til dem?

Hvorfor ble ikke dobbel tildeling diskutert i et tidligere møte?

Hvem stemte du på i første valgomgang? FIS-president Johan Johan Eliasch svarer slik på NRKs spørsmål. – Det er vanskelig å ikke legge merke til ironien når vinnerkandidaten kommer frem med beskyldninger om at det er en skjult agenda. – Røste gratulerte meg etter avstemningen for å ha gjort en rettferdig og ærlig oppsummering før avstemningen. Faktisk får det meg til å lure på hva agendaen er bak disse søppelkommentarene. – Det er ingen hemmelighet om hva som fant sted i Reykjavik: i møte med tre utmerkede kandidater og perspektivet om å sikre verter i verdensklasse for de neste syv årene, bestemte rådet – hele rådet, ikke jeg – å tildele vertskapsrettigheter for begge 2029 og 2031. Enhver avtale utenom dette er usannsynelige rykter. – Det som fulgte, som forutsett, var en hemmelig, demokratisk avstemning fra rådet, som resulterte i at Narvik og Val Gardena ble meget velfortjente FIS verdensmesterskapsverter, skriver Johan Eliasch, FIS-president til NRK.

Viktig at vi står på vårt

Skipresident Tove Moe Dyrhaug forteller at det ble noen samtaler og diskusjoner da Eliasch kom med forespørselen.

Men hun var tydelig i telefonen med FIS-presidenten.

Norge ville ikke ta del i et spill og en udemokratisk prosess som utelukker andre søkerland fra et mesterskap i 2031.

– Vi var veldig klar på at vi var søker i 2029. Vi sa at det er da vi har statsstøtte og at vi forholder oss til den opprinnelige planen om å være søker for 2029.