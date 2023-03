Bråk i idrettsforbundet – ledelsen gjemmer seg bak stjerneadvokat

En pågående varslingssak har ført til voldsom støy og store utgifter for Norges idrettsforbund (NIF) de siste månedene.

Ifølge NRKs opplysninger har Jan Fougner, NIFs innleide advokat, imidlertid vurdert varselets innhold til ikke å være dekket av arbeidstageres varslingsrett, og at saken derfor aldri skulle ha vært behandlet som et varsel.

STJERNEADVOKAT: Jan Fougner, her under en pressekonferanse i forbindelse med en tidligere jobb. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det skal han ha opplyst idrettsstyret om forrige uke, noe som vekket reaksjoner blant flere til stede. Det er allerede brukt store summer på advokathjelp i forbindelse med saken. Fougner forklarer pengebruken slik:

– Det er arbeidsgivers ansvar etter loven å sørge for at varsler følges opp på adekvat måte. Det er også viktig å sørge for tillit til det arbeidet som gjøres. Uavhengighet og rettssikkerhet for berørte er viktig i den sammenheng. Dette koster tid og penger. Vårt fokus nå er å få landet denne saken så raskt som mulig. Det innebærer ikke bare å lukke saken, men også å lære av den. Målet for NIF må være å unngå å komme i en situasjon hvor det brukes penger til meg og andre advokater slik at hver krone i stedet benyttes til idretten, sier Fougner.

– Veldig kjedelig

Varselet er fra en ansatt mot et styremedlem. TV 2 har tidligere skrevet at varselet handler om at den ansatte skal ha opplevd at styremedlemmet kom med beskyldninger om ordrenekt foran idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsforbundets varslingsmottak bestilte og mottok en omfattende rapport av en ekstern advokat, før også varsler, motpart og NIF-styret fikk egne NIF-finansierte advokater.

Den nevnte rapporten fra den første innleide advokaten er ferdig og overlevert. For de tre andre advokatene går taksameteret fortsatt.

NRK har snakket med mange sentrale personer i norsk idrettsledelse som mener at saken er blåst ut av alle proporsjoner, og at konflikten både kunne og burde vært løst gjennom en samtale. Ord som «uverdig», «uforsvarlig» og «sjokkerende» er brukt om håndteringen.

– Jeg synes det er veldig kjedelig for norsk idrett både økonomisk og omdømmemessig, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

Han kjenner kun saken gjennom media.

Ubesvarte spørsmål

Idrettspresidenten har gjort seg utilgjengelig for pressen i den pågående saken. Det samme har generalsekretær Nils Einar Aas.

Alle spørsmål videresendes rett til advokat Fougner, også spørsmål som handler om valgene Kjøll og Aas selv har tatt, NIFs prioriteringer og pengebruk.

TAUS: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

De har blant annet unnlatt å svare på følgende spørsmål:

Hvor mye penger har dere foreløpig brukt på advokathjelp i den pågående varslingssaken?

Varsler og omvarslede har også NIF-finansierte advokater. Har de et tak på hvor mye de får dekket?

Hvor mye tjener Jan Fougner i timen? Og er det et tak på hvor mye han kan fakturere?

Med tanke på kostnader, hvorfor brukes Fougner også som pressekontakt i denne saken?

Dere sa under «Åpen time» at Fougner er advokaten til idrettsstyret. Er han også advokaten til NIF-administrasjonen?

Har dere fått noen tilbakemeldinger fra Fougner på at innholdet i varselet egentlig ikke dekkes av arbeidstageres varslingsrett?

NRK har også sendt egne spørsmål til idrettsforbundets juridiske avdeling, som også er varslingsmottak. Her er spørsmålene de ikke har besvart:

Ble innholdet i varselet vurdert til å være dekket av det som inngår i arbeidstageres varslingsrett, eller ble varselet sendt rett til et eksternt firma uten at innholdet først ble vurdert av juridisk avdeling?

Kunne dette vært vurdert til ikke å være et varsel, og heller en arbeidskonflikt som kunne og burde vært løst av arbeidsgiver?

King reagerer

Hockeypresident Pettersen har forståelse for at det er krevende å uttale seg om en pågående varslingssak, men han mener generelt at åpenhet er den beste løsningen.

– Min leveregel at man skal være åpen, sier han om tausheten på toppen i norsk idrett.

OPPGITT: Hockeypresident og stortingsrepresentant Tage Pettersen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han er klar på at både varslingssaken, advokatbruken og kostnadene tar seg svært dårlig ut.

– Spesielt i en prosess hvor NIF skal spare penger. Det er ingen fordeler med dette her, sier ishockeypresidenten.

Varselet ble levert i desember, rundt samme tid som det ble orientert om at den økonomiske situasjonen i Norges idrettsforbund er krevende.

I starten av januar skrev VG at NIF- ansatte ble informert om nedbemanning, store kutt og økonomisk trøbbel, og at generalsekretær Aas samtidig opplyste at bruken av konsulenter skulle reduseres.

Likevel har NIF altså i samme periode brukt betydelige summer på advokatutgifter i en varslingssak som kanskje aldri skulle ha vært behandlet som et varsel.

Det får fotballspiller Joshua King til å reagere.

Han har lenge engasjert seg for økonomien i norsk idrett, og han er særlig opptatt av at idrettens penger skal komme barn og unge til gode.

ENGASJERT: Fotballspiller Joshua King. Foto: Lise Åserud / NTB

– Dette engasjerer meg mer enn noen gang, og jeg forventer at Norges idrettsforbund bruker ressursene på den beste og mest effektive måten, sier King til NRK.

Fotballprofilen mener det heller må brukes penger på enkle og effektive støtteordninger til klubber og idrettslag, og at NIF må ha fokus på hvordan de kan hjelpe familier som sliter med å betale medlemskontingentene.

– Barna og ungdommen må prioriteres i tiden vi er inne i nå, sier spissen.

Ber media vente

Fougner er altså mannen som i tillegg til å jobbe for å løse saken, også opptrer som pressekontakt for Norges idrettsforbund. Det til tross for at NRK ved flere anledninger har forsøkt å få NIF-ledelsen selv til å forklare valgene som er tatt.

IDRETTENS HUS: Her holder Norges idrettsforbund til. Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

Fougner skriver at det ikke er hensiktsmessig å gi «løypemeldinger» underveis i arbeidet.

– Når vi er ferdige med arbeidet er tiden inne for å kommunisere resultatet av det og besvare spørsmål knyttet til hvordan denne saken har vært håndtert og så løst. Jeg har forståelse for at NRK Sport er utålmodig og gjerne vil ha løpende kunnskap, men ber om forståelse for at det hensynet ikke kan gå foran hensynet til å løse saken.

NRK har vært i kontakt med varsler. Vedkommende henviser til NIF, som igjen henviser til Fougner. Varslers advokat ønsker ikke kontakt med media. Heller ikke omvarsledes advokat ønsker å uttale seg.