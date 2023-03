Tidenes dyreste kaffekopp

Advokatutgiftene for norsk idrett i den mye omtalte varslingssaken beløper seg, ifølge idrettspresident Kjøll, til 1.120.590 kr. Så langt. Til dette kommer praktiske utgifter i forbindelse med reise og kompensasjon for impliserte og idrettsstyremedlemmer.

Og så er det brukt penger på PR-bistand til NIF-ledelsen.

Det siste kan fort beløpe seg til et sekssifret beløp.

Spørsmålet er om det ikke burde vært enda mer.

For dagens møte med media ble ingen tillitvekkende forestilling fra en hardt presset idrettspresident.

Som til slutt også hadde bestemt seg for å bruke enda flere idrettskroner på å rydde opp i interne problemer.

Les også: Brukte over en million på en «misforståelse»: Tar ikke selvkritikk

Ja, de pengene

Berit Kjøll skulle forsvare utgifter, hun skulle forsvare forsvarligheten i prosessen, og hun skulle på spørsmål fra Dagbladet forklare sitt syn om det ikke er prinsipielt problematisk at en administrativt ansatt leder varsler på et valgt medlem av idrettsstyret.

Svaret hennes var at det var situasjonsavhengig.

Kjøll måtte også svare på om hun beklaget sin behandling av saken. Det gjorde hun ikke.

ADVOKATHJELP: Kjøll hadde advokat Fougner hakk i hæl da hun kom ut fra møterommet. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Kjøll fikk en rekke andre spørsmål også, men påfallende ofte tok den innleide arbeidsrettsadvokat Jan Fougner over ordet. Inkludert når det dreide seg om en rapport som ble bestilt i bakkant av den opprinnelige varslingen tilbake i desember – hvilket var lenge før Fougner var involvert i denne saken.

Fougner er også en del av totalutgiften, men i dag stilte han opp gratis for idretten, fortalte idrettspresident Kjøll på spørsmål fra NRK.

Dette var én av få ganger Fougner flakket med blikket i løpet av presseseansen.

Handling foran ord

Sakens opprinnelse er en telefonsamtale i desember 2022 mellom varsleren, som jobber i administrasjonen i Norges idrettsforbund, og omvarslede, som sitter i det valgte Idrettsstyret. Det som gjør hele samtalen spesiell, er at den skjedde via telefonen til Berit Kjøll, som dermed endte som eneste vitne til det som skjedde.

Bakgrunnen var hvordan Idrettsstyret skulle forholde seg til den mye omtalte MyGame-saken, som dreier seg om installering av kameraer i idrettshaller rundt i Norge og forsvarligheten av dette. Og som i beste fall er diskutabel.

Det som deretter ble diskutert, endte i en varslingssak, som altså har vart i mer enn tre måneder.

ENESTE VITNE: Samtalen som endte i varslingssak foregikk over presidentens telefon. Foto: Håkon Mosvold

Advokater koster faktisk penger

Ingen betviler viktigheten av å behandle varslingssaker med det alvor og den grundighet slike saker til enhver tid krever.

Ingen kan heller beskylde Norges idrettsforbund for ikke å ha lagt nok ressurser i den betente varslingssaken som nå har fått sin formelle avslutning.

Tre måneder, fire advokater og en lang rapport sider er noen av elementene i denne saken, som startet i desember og endte med et idrettsstyremøte på Gardermoen siste fredag før påske.

Dette har kostet, ja, mye. Advokater gjør det «mer komplisert, og ting koster penger», som Jan Fougner, advokat, så treffende sa det.

RADARPAR: Jan Fougner og Berit Kjøll. Foto: Hanne Skjellum / NRK

For et idrettsforbund som allerede har store økonomiske utfordringer.

Men dette er nettopp av typen utgifter som alltid vil kunne forsvares. Hvis det er en sak av en slik karakter at den burde bli gjenstand for en så bred utredning.

Og ikke minst om man har gjort alt for å komme til en løsning tidligere i prosessen.

Om det er tilfelle her, vet fortsatt bare de impliserte.

Men advokat Fougner understreket flere ganger at det ikke var brutt noen som helst bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.

Da gjentar han også at denne saken kunne vært løst mye tidligere.

Over en kopp kaffe.

KOFFEINENS KRAFT: Er kanskje blitt undervurdert i denne saken? Foto: Joerg Beuge

120 sider på 90 minutter

Det som også er åpenbart, er at det har vært stor misnøye internt i idrettsstyret med behandlingen saken har fått fra idrettspresident Kjøll og resten av det såkalte presidentskapet. Inkludert at ikke Kjøll selv erklærte seg inhabil på et mye tidligere tidspunkt.

Da den nevnte rapporten i dag endelig og for første gang ble presentert for idrettsstyret, som skulle ta stilling til saken, fikk medlemmene halvannen time på å sette seg inn i de 120 sidene som den nevnte rapporten med vedlegg utgjorde.

ADVOKAT ELLER IDRETTSPRESIDENT?: Jan Fougner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det har i det hele tatt vært stor misnøye internt i Idrettsstyret i lengre tid.

Et åpenbart utslag av dette er at ett av styrets medlemmer, Zaineb Al-Samarai, stiller som Kjølls motkandidat i idrettspresidentvalget på idrettstinget i juni.

Under dagens presseseanse fremsto likevel advokat Jan Fougner som en mer åpenbar kandidat til å styre norsk idrett enn en mer og mer resignert Berit Kjøll.

IDRETTENS HUS: Her holder Norges idrettsforbund til. Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

De nødvendige unødvendige pengene

Internt i idretten har saken skapt masse støy de siste månedene. Og ingenting tilsier at den gir seg med dagens tilsynelatende enighet.

Ingen føler det viktige varslingsinstituttet i idretten er styrket gjennom denne saken, mellom to sterke og på papiret likeverdige parter.

Ingen føler noen som helst form for øket tillit til at prosessene mellom det valgte idrettsstyret og administrasjonen skal ha blitt eller vil bli forbedret.

Dette er den siste saken Berit Kjøll trengte akkurat nå. Og det siste idretten trengte i rene krisetider, er nettopp «unødvendige penger som er brukt», som Fougner kalte det.

Nå skal det samme presidentskapet, altså en del av Idrettsstyret, fokusere på det de kaller reparasjon og læring.

Måten de skal gjøre det på er, som Kjøll sier det til NRK i bakkant av dagens møter:

«Vi kommer nå til å knytte til oss ekstern ekspertise på hvordan vi kan gå enda dypere til grunn i det å sikre en god rolleavklaring, gode ansvarsdefinisjoner opp mot hvordan vi skal jobbe enda bedre inn mot en dyktig administrasjon og et dyktig styre.»

Eller på litt mer forståelig norsk: Ved å bruke enda mer penger.

Norsk idrett ender til slutt med en kaffekopp som ikke kunne vært dyrere – om den så hadde ankommet i banankasser fra Ecuador.