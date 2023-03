Reagerer kraftig på Idrettsforbundets håndtering av varslingssak: – Sterkt kritikkverdig

– Slik skal ikke skje.

Det sier idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner om det faktum at Norges idrettsforbund (NIF) lot egen ansatt løse oppgaver knyttet til en varslingssak som vedkommende er part av.

– Det er sterkt kritikkverdig, mener Kjenner.

Forrige uke omtalte TV 2 at det pågår en varslingssak mot et medlem av idrettsstyret. Det er en ansatt i NIF som har varslet, og det er denne personen som har jobbet med oppgaver knyttet til saken.

LITE IMPONERT: Gunnar-Martin Kjenner. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vedkommende er part i saken, og han har åpenbare partsinteresser. Dette bryter med et helt alminnelig krav til anstendighet, sier idrettsjuristen.

Den ansattes involvering inkluderer ikke behandlingen av selve varselet, og vedkommendes oppgaver har ikke betydning for utfallet av behandlingen.

Endret planene

NRK har gjentatte ganger vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen til Norges idrettsforbund, men uten å få svar på hvorfor NIF-ledelsen ikke satte andre enn varsleren til å løse oppgaver knyttet til den aktuelle saken.

De har fått to døgn til å svare, men etter iherdige forsøk fra NRK, har ikke NIF kommet med noe tilsvar.

Varselet ble sendt inn i desember, men det er fortsatt ikke konkludert i saken. NIF har hyret et eksternt advokatfirma, og rapporten derfra ble ferdigstilt i starten av mars.

Etter planen skulle innholdet i rapporten drøftes i idrettsstyret onsdag, men det ble endringer i siste liten.

Nye regler

I januar i fjor var mottak og oppfølging av varslingssaker på agendaen under et idrettsstyremøte. Ifølge møtereferatet var det generalsekretær Nils Einar Aas som innledet saken, og som ønsket endringer.

Det ble fattet vedtak som blant annet sier «NIFs HR-avdeling er ansvarlig for mottak av varsler om NIF-ansatte, og NIFs juridiske avdeling er ansvarlig for mottak av øvrige varsler. Avdelingene gis myndighet til å foreta det som er nødvendig for en forsvarlig behandling av sakene».

Styrevedtak om behandling av varslingssaker: Ekspandér faktaboks Idrettsstyret beslutter følgende for behandling av varslingssaker: 1. Varsler som omhandler NIF: NIFs HR-avdeling er ansvarlig for mottak av varsler om NIF-ansatte, og NIFs juridiske avdeling er ansvarlig for mottak av øvrige varsler. Avdelingene gis myndighet til å foreta det som er nødvendig for en forsvarlig behandling av sakene. 2. Varsler som omhandler NIFs organisasjonsledd: Det enkelte organisasjonsledd er ansvarlig for behandling av varsler om forhold i egen organisasjon. NIFs generalsekretær gis likevel myndighet til å iverksette nødvendige undersøkelser og tiltak dersom det anses nødvendig for å ivareta Idrettsstyrets ansvar etter NIFs lov § 4–4 bokstav l. Kilde: Idrettsforbundet.no

NRK har kontaktet den juridiske avdelingen i Norges idrettsforbund, men uten å få respons. Det har heller ikke vært mulig å komme i kontakt med generalsekretær Aas.

Anne Irene Myhr, leder i kontrollutvalget, opplyser at de i sitt møte 27. mars kommer til å be om en orientering om praktiseringen av det nevnte styrevedtaket på generelt grunnlag.

NRK har vært i kontakt med personen som er varslet om. Vedkommende ønsker ikke å uttale seg før saken er behandlet. Varsleren er informert om at NRK skriver sak. Personen har ikke besvart våre henvendelser.