Branns toppscorer avgjorde mot Sogndal: – Sett superspisser score sånne

– Vi skal vinne resten av kampene, så får vi se hva de andre gjør, sa dagens matchvinner, Kristoffer Barmen til NRK etter kampen.

På sedvanlig vis åpnet himmelen regnslusene da Brann møtte Sogndal til et vaskeekte vestlandsoppgjør på Brann Stadion i kveld.

Spillerne fulgte opp lokaloppgjør-stempelet med å levere en tett og tøff forestilling for de rundt 15.000 som hadde kjøpt billett.

Det ble altså også en lokal mann som avgjorde kampen etter et mål han noe heldig satt inn med knærne.

Fra assistkongen til målkongen

Kristoffer Barmen måtte stå over sist kamp mot Viking grunnet karantene, men var tilbake fra start for bergenserne i kveld. På Branns midtbane fant vi også Fredrik Haugen, og det var de to bergenserne som kombinerte i det som ble vinnermålet.

Haguen mottok ballen på høyrekanten og smalt inn et hardt innlegg som stusset i bakken. Ballen skjøt fart og regelrett traff Barmen i knærne før den trillet inn i mål. Selv mente han at det var et kontrollert mål.

– Jeg har sett superspisser som har scoret sånne mål før, sa en smilende Barmen til NRK etter kampen.

Målgivende begge veier

Kampen startet også forferdelig for gjestene fra saftbygda, og spesielt for Per-Magnus Steiring. Etter åtte minutter forærte midtstopperen ballen til Deyver Vega som enkelt kunne sette inn 1–0.

– Det var vått og sleipt utpå der, sa Steiring til NRK etter kampen,

NEDSLAGENE: Sogndal-spillerne var dyktig slitne etter en lang kamp på en tung og våt gressmatte. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Men femten minutter senere viste Steiring at han ikke bare kan sende ballen til spillere med rød drakt. Etter et langt innlegg headet han på nydelig vis gjennom Eirik Schulze som utlignet for sogndølingene fra kort hold.

Noen minutter senere fikk Kjetil Wæhler et mål korrekt annullert for offside og lagene gikk til pause like langt.

– Det var en jevn og tett kamp, der små marginer avgjør, sa Sogndal-trener, Eirik Bakke til NRK etter kampen.

– Hundre prosent sikker på å holde plassen

Dagens resultat gjør at Brann klatrer opp til andreplass på tabellen før Sarpsborg møter Vålerenga i morgen. Sogndal på sin har bare fire poeng ned til Kristiansund BK på kvalifiseringsplass.

Selv om lagene bak har mulighet til å nærme seg Sogndal er Eirik Bakke sikker på å holde plassen i Eliteserien.

– Man får som fortjent etter tretti kamper. Jeg føler vi er solide og er inne i hver kamp, mener Sogndal-treneren.

– Vi er absolutt hundre prosent sikker på at vi skal holde plassen, forsikrer Steiring Sogndals tilhengere.