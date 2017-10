Lørdag leverte Brækhus det hun varslet på forhånd: Knockout og nok en seier mot svenske Mikaela Laurén.

Men den norske boksedronningen har for lengst startet å planlegge veien videre. Brækhus forteller at hun er i samtaler med to kandidater: Layla McCarter og MMA-utøveren Cris Cyborg.

Brasilianeren Cyborg har også tidligere vært nevnt, men nå innrømmer Brækhus at kampen blir stadig mer aktuell.

AKTUELL: Tyske Christina Hammer. Foto: Carlos Osorio / AP

– Det kunne blitt den kvinnelige utgaven av Mayweather mot (Conor) McGregor. Og det er flere som tenner på den tanken nå. Det blir mer og mer interessant, sier Brækhus til NRK.

– Synes ikke de skal møtes

Mayweather-McGregor-oppgjøret ble kalt «århundrets kamp» på grunn av oppmerksomheten verden over.

– Kampen ble enorm, og hvis vi flyter på den bølgen, kan vi annonsere (vår kamp) som den kvinnelige utgaven. Det er en fantastisk måte å bygge en verdensomspennende «megafight». Den kan gå hvor som helst: Norge, USA eller Brasil, som er hjemmebanen til Cyborg, sier Brækhus.

Mayweather og McGregor reiste på «turné» i forkant av oppgjøret og håvet inn milliarder, men sportslig sett ble kampen aldri spennende.

Laurén er veldig skeptisk til en ny duell mellom boksing og MMA.

– Det er bare bra for hypen, at det selger. Det finnes store stjerner begge steder. Men en bokser er mye bedre. De er raskere, har bedre guard og bedre fotarbeid. Jeg synes ikke en bokser og en MMA-utøver skal møtes. Det er bare for å selge billetter, sier Laurén til NRK.

Hun understreker at Cyborg «definitivt ikke» vil ha en sjanse mot Brækhus i ringen.

AKTUELL: Layla McCarter. Foto: David Becker / Afp

– Kom med henne

Svensken får støtte av NRKs bokseekspert Anders Werner Øfsti.

– Det kan bli leven og en fantastisk ramme, men samtidig litt «feige lag» i favør Brækhus. Cyborg har trent mot den doble olympiske mesteren Claressa Shields, men det skal likevel ikke holde. Det blir en kamp omtrent som Mayweather og McGregor, sier eksperten.

Shields er for øvrig en annen aktuell motstander, men hun er nesten ti kilo tyngre enn Brækhus. Irske Katie Taylor, som også er olympisk mester, er fem kilo lettere enn den norske boksedronningen.

Øfsti håper og tror på Christina Hammer, som er verdensmester i mellomvekt. Hun er blitt utfordret av Brækhus tidligere.

– Kanskje hun ombestemmer seg. Jeg kan lene meg tilbake nå, sier Brækhus, som reiser på ferie før hun peker ut neste motstander.

Ole Klemetsen, som nå er i Team Brækhus, stiller seg positiv til et oppgjør med Cyborg.

– Hvis hun vil møte Cecilia i boksing, så kom med henne, smiler «Lukkøye».