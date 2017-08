Prislapp: 4,7 milliarder

«I'm gonna make a $hit t$n of money on August 26th.»,

skriver Floyd «Money» Mayweather jr. på sin instagramkonto. Han sitter i en behagelig stol i sitt eget private jetfly, og han har lagt ut 25 bunker med hundredollarsedler. Det er «business as usual» for idrettsverdens best betalte utøver.

Fra sosialhjelp til mangemillonær

Søndag møter Mayweather MMA-utøveren Conor McGregor i en TV-kamp i Las Vegas, og kontrasten til McGregor har vært hyppig debattert. Det er bare fire år siden sistnevnte løste inn sin siste sosialstønad i hjemlandet Irland - en sjekk på 188 euro. Få dager senere gjorde han sin debut i Ultimate Fighting Championship - UFC - tjente 60.000 dollar på én kveld - og siden har han ikke sett seg tilbake.

I fjor var han et av MMA-verdens største navn, med en selvrapportert inntekt på 40 millioner dollar - 300 millioner kroner.

En ufattelig økonomisk reise for gutten fra Dublin, men selv det blir småpenger når Floyd «Money» Mayweather står i andre enden av ringen på søndag.

Årets mest omtalte kamp

Flere medier har spekulert i hva kampen vil generere av inntekter - for kampen er blant de største og mest opphaussede de siste årene. Sist verden så liknende tilstander var da Mayweather møtte Manny Pacquiao i 2015, men det er stort sett antatt at denne kampen vil få en liknende oppmerksomhet.

Conor McGregor - den irske fighteren Du trenger javascript for å se video.

ESPN har regnet seg gjennom hele stevnet:

Billettinntekter: 603 millioner. Boksearenaen i Vegas har om lag 200 seter, og det er regnet at billettprisen i snitt vil ligge på 3600 dollar - 28.000 kroner. Prisen per billett er lavere enn Pacquiao-kampen, ettersom dette ikke er en tittelkamp.

betal-TVsalg: 37 milliarder kroner. ESPN regner med en liten økning i kjøp av kampbillett gjennom TV'en - og med en snittpris på nærmere 800 kroner per billett.

Sponsorsalg: 172 millioner.

Merch: 15 millioner

Gambling: 234 millioner. Ifølge kanalen vil bettingen være langt lavere for denne kampen enn for Pacquiao. Årsaken er at oddsen for at Mayweather vinner er så lave at man må legge store penger i kampen for i det hele tatt å tjene noe.

Over to milliarder til bokserne

Totalt regner de med at helgens kamp vil lande et sted rundt 4,7 milliarder kroner i omsetning. Av pengene er trolig halvparten forbeholdt de to kamphanene i en tilnærmet 70-30-splitt. Det vil si at «Money» Mayweather, som i inngangen til 2016 var verdens best betalte idrettsutøver, vil tjene minst 1,6 milliarder kroner i helgen. McGregor vil på sin side ende opp med et innskudd på en skygge over 700 millioner kroner.

Og om du skulle lure på hva denne kampen i bunn og grunn handler om for disse to - prøv «The Money Belt» - et luksuriøst belte av italiensk alligatorskinn, med 3360 diamanter, 600 safirer, 300 smaragder og halvannen kilo 24 karat gull. Beltet, anslått til en verdi av over én million dollar, eller over sju millioner norske kroner, tilfaller vinneren: