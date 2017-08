Mayweather stoppet McGregor med teknisk knockout i tiende runde

Det tok ni og en halv runde for Floyd Mayweather å male i stykker MMA-stjernen Conor McGregor. Da satte dommeren et punktum for kampen, etter sju runder der iren tok mot stadig mer juling og grovere skyts.

McGregor vant den første runden og så ut til å kontrollere åpningen av kampen. Samtidig var det flere ganger han brukte slag han er vant til fra MMA, men som ikke er tillatt i boksing. NRKs kommentator mener det var mye rart fra irens kant i løpet av kampen.

– Han sto stivt og var rar i boksestilen, og det er ikke så lurt å ha haka høyt på utstilling i ringen, mener Werner Øfsti.

– Heldigvis for ham er ikke Mayweather noen utpreget knockoutbokser, men først og fremst fantastisk defensivt. Selv om refleksene hans er sløvet av alderen og inaktivitet, ble han aldri truffet hardt, sier han.

– Mayweather alene på toppen

Til slutt var det Mayweather som trakk det lengste strået og klarte å bryte ned McGregor til han kunne innkassere seieren med en teknisk knockout i tiende runde. Det ble amerikanerens 50. proffseier i ringen.

– 50–0 altså, og nå står Mayweather alene på toppen i rekordbøkene. Et stort poeng for ham var å ta rekorden til Rocky Marciano, som trakk seg tilbake med 49-0, og det klarte han i dag, sier NRKs bokseekspert Anders Werner Øfsti.

– McGregor var kvikk i refleksene, men han hadde lite punsj i slagene, sier han.

Klemte hverandre

Etter kampen omfavnet de to hverandre, og uventet nok falt det noen rosende ord fra begge hold. I intervjuet i ringen etter kampen var Mayweather iallfall litt imponert over iren.

– McGregor er mye bedre enn jeg trodde han var. Han kom fra flere hold, og han var en verdig motstander, men jeg var bedre i dag, sa han.

De første tre rundene tilhørte iren, som forsøkte å dundre Mayweather i senk.

– Det virket som han hadde et grep på deg de første rundene? Ville konferansieren vite.

– Nei, det var planen hele veien. La ham tømme seg for de tunge slagene på starten, og deretter ta ham på slutten, sa Mayweather.

SHOWET OVER: Og da kunne de to rose hverandre. Foto: STEVE MARCUS / Reuters

Akkurat det gikk McGregor hus forbi. Hans kampplan gikk ut på å prøve å få en knockout på starten, og han virket overrasket over at Mayweather plutselig begynte å bokse.

– Jeg hadde ham i de første rundene, men så dro han opp nevene, endret stil og begynte å bevege seg framover. Han er ikke så rask, og ikke så sterk, men han er så fattet, sa iren – som i kjent showmann-stil fortsatte:

– Jeg hadde det moro her ute. Håper jeg underholdt fansen.

Utsatt start

Da de to kamphanene endelig inntok ringen, var det rundt et kvarter på overtid etter planlagt kampstart klokken 21 lokal tid eller ved 6-tiden norsk tid.

Publikum ble holdt på pinebenken noen minutter ekstra fordi stor pågang på betal-TV rett før start førte til tekniske problemer hos flere kabelselskaper. Dermed valgte arrangøren å utsette kampstart en kort stund til problemene var fikset og de som hadde betalt, kunne få mest mulig valuta for pengene.

Forventningene var enorme da det ble kjent at bokseren Floyd Mayweather, som egentlig hadde lagt opp etter en ubrutt seiersrekke på 49 kamper som proff, skulle møte Conor McGregor. Irske McGregor kommer fra Mixed Martial Arts (MMA), en kampsport som kombinerer teknikker fra flere disipliner, men fikk bokselisens like før jul i fjor.

Store ord

Det har ikke manglet på store ord mellom den amerikanske 40-åringen og den 11 år yngre motstanderen fra Irland.

– Han kommer til å være bevisstløs innen to runder. Faktisk innen én runde, sa McGregor etter trening for et par uker siden. Selv om mange regner ham som svakest på papiret i en sport der Mayweather er eksperten, er McGregor overbevist om sin egen styrke og fremtid i bokseringen.

– Etter 26. august vil jeg være en gud innen boksing, sa han selvsikkert.

Like bastant var «pensjonisten» Mayweather da de to møttes til veiing dagen før kampen.

– Jeg tenker ikke så mye på at dette er min siste kamp. Det er også McGregors siste.

Milliardbutikk

Helgens kamp vil trolig lande et sted rundt 4,7 milliarder kroner i omsetning. Av pengene er trolig halvparten forbeholdt de to kamphanene i en tilnærmet 70-30-splitt. Det vil si at «Money» Mayweather, som i inngangen til 2016 var verdens best betalte idrettsutøver, vil tjene minst 1,6 milliarder kroner i helgen. McGregor vil på sin side ende opp med et innskudd på en skygge over 700 millioner kroner.

