– Jeg lovte knockout, og jeg holder alltid det jeg lover, sa en triumferende Brækhus etter seieren.

De to bokserne møttes også i 2010. Da vant Brækhus på knockout i runde sju.

Lørdag tok det seks runder før hun igjen kunne heve armene over hodet.

– Jeg var ikke bekymret, men hun var mye tøffere enn jeg trodde, sier Brækhus til Viasat om motstanderen.

– Jeg trodde hun skulle gå ned tidligere. Mikaela er steintøff, og hun ga seg ikke. Jeg så det på henne at hun ville gå ti runder. Hun har en «fightervilje» ut av denne verdenen. Respekt, kommenterer Brækhus om sin motstander.

Brækhus var ubeseiret i 31 proffkamper før kveldens møte (åtte knockoutseirer). Laurén hadde 29 seirer og fire tap som proffbokser.

BELTENE PÅ PLASS: Brækhus beholdt de fem VM-beltene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Utrolig besviken

Lørdag hang Lurén godt med de to første rundene og Brækhus måtte ta imot flere treffere fra svensken, men i runde fem strammet den norske boksedronningen til mens svensken virket tyngre og tyngre.

I den påfølgende runden sa det stopp for svensken som gikk i gulvet. Hun fikk én siste sjanse av dommeren, men til slutt valgte kamplederen å avbryte matchen.

– Jeg er utrolig besviken og takknemlig. Jeg fikk bokse mot verdens beste bokser som er ubeseiret. Men jeg tok ikke sjansen, sa Laurén i en langt mer ydmyk tone enn før kampen.

– Hun var ikke umulig i dag, men hun fikk inn nok «kyss» til at jeg ble for yr, sa svensken med henvisning til det mye omtalte kyssestuntet.

KLAR SEIER: Brækhus vant på teknisk knockout. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mye skittslenging

Brækhus satte sine fem VM-titler på spill i oppgjøret mot Laurèn. De var hun aldri i nærheten av å miste lørdag. Nå lover hun flere og større oppgjør enn det vi var vitne til denne helgen.

– Nå kommer de store kampene. Nå blir det baluba fremover. Nå kommer de store kampene. Det lover jeg, lovet verdenseneren, uten å utdype det.

Oppkjøringen til VM-kampen har vært preget av skittkasting og ulike PR-stunt.

Spesielt har svenske Laurèn vært opptatt av å rakke ned på Brækhus i ulike intervjuer, noe som fikk den norske bokseren til å reagere.

– Dette er min 32. kamp og skulle egentlig bare være ren rutine, men nå har Mikaela brukt så mye tid på å fyre meg opp, og faktisk klart det. Nå skjønner hun imidlertid også at hun har gjort det på en måte som ikke er negativt for meg, sa hun før kampen og lovet å gå for knockoutseier.

Det løftet holdt hun.