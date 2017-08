Med dans, show og kjappe replikker ble Usain Bolts siste pressekonferanse før karriereslutt alt det man forventet.

RASK FOR ALLTID: Usain Bolt håper verdensrekordene hans blir stående så lenge han lever. Foto: Frank Augstein / AP

500 journalister hadde møtt opp i en sal i London sentrum. Utenfor var det regn i lufta. Akkurat som om også ettermiddagen var litt trist fordi en stor karriere snart er over. Men Bolt selv virket bare fornøyd med å ta farvel.

– På søndag vil jeg lese «Uslåelig! Ustoppelig. Bolt pensjonerte seg på toppen». som overskrifter. Merk dere det nå folkens.

Noen få utvalgte fikk stile spørsmål. Og verdens raskeste mann svarte på det meste med et smil. For selvtilliten er så definitivt på topp før 100-meteren på lørdag.

Sikker på at han er best

– Er du fortsatt verdens raskeste mann?

– Come on! Uten tvil. Dere vet at om jeg stiller i et mesterskap er jeg 100 prosent sikker på at jeg er god.

En journalist fra Bolts hjemland, Jamaica, ville også vite hva som vil skje hvis han faktisk ikke vinner.

– Haha. Også får jeg det spørsmålet fra mine egne? Nei, det skjer ikke. Dette er en situasjon jeg har vært i mange ganger og jeg er klar. «Don't worry», slo sprinteren fast.

NRK møtte Bolt i München under de siste VM-forberedelsene forrige uke. Da snakket han både om fotballplanene fremover, Jakob Ingebrigtsen og at han tror han kunne tatt enda flere enn de 19 OL- og VM-gullene han har.

30-åringen er uansett klar for å gi seg nå, og forteller at han faktisk gleder seg til å bare se på neste mesterskap.

– Trente ikke så mye

Det fordi han har oppnådd det han ville.

– Det var foreldrene mine som motiverte og pushet meg da jeg var ung. Vennene mine brydde seg ikke, for de visste ikke noe om friidrett. Det gjorde ikke jeg heller, og det var talentet jeg jobbet ut ifra. Jeg trente ikke så mye heller, faktisk ikke noe nesten. Så teknikken og formen min var så som så. Jeg løp bare mellom to linjer, forteller han og flirer av minnene.

GULLSKO: Foreldrene Jennifer og Wellesley Bolt skal selvfølgelig se sønnens siste løp. Her overrekker de Bolt hans spesialdesignede VM-sko i gull og lilla. Foto: Frank Augstein / AP

– Alt jeg drømte om var å ta OL-gull på 200 meter. Når jeg nå ser alt jeg klarte, er jeg stolt av meg selv.

Og han må si seg enig i at han faktisk er en legende.

– Da noen sa det etter mitt første OL, avviste jeg det bare. Etter det tredje begynte det å bli greit. Etter hvert som tiden har gått og folk har blitt kjent med meg, er det helt greit å bruke ordet legende.