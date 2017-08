Bolt er blant tidenes største – men det er én ting han angrer på

Bortsett fra diskvalifiseringen på 100-meteren i Daegu-VM (2011), er det vanskelig å se hva Bolt kunne gjort annerledes i sin karriere.

Han har løpt til sammen 21 OL- og VM-finaler, og bortsett fra tjuvstarten i 2011-finalen, er samtlige vunnet.

OL-gullet på 4x100 meter i 2008 ble imidlertid tatt fra ham da lagkamerat Nesta Carter testet positivt åtte år senere.

Uansett handler Bolts anger om det som skjedde før gullraidene.

– Hvis jeg hadde visst tidligere hva jeg var kapabel til, hadde det vært annerledes, sier Bolt til NRK.

Mener han ikke jobbet hardt nok

Verdensrekordholderen på 100 og 200 meter deltok i sitt første OL som 17-åring i 2004 (200 meter).

Han var en outsider etter å ha satt juniorverdensrekord på 19,93 noen måneder tidligere, men flere småskader skulle ødelegge formen.

Bolt har innrømmet at mesterskapet kom for tidlig med tanke på hans utvikling, at han var for dårlig forberedt til mesterskapet.

Tidenes raskeste mann tror han kunne vært best allerede da.

– Min pappa (Wellesley Bolt) – han var hardtarbeidene. Han pushet meg og jobbet hardt. Han sa: «Uansett hva du vil – jobb for det». Det har jeg lært av pappa, forklarer Bolt til NRK.

– Jeg var 20-21 år da jeg skjønte at hardt arbeid lønner seg. Det var da pappas ord begynte å synke inn. Da ville jeg kanskje vært firedobbelt olympisk mester.

Gatlin: Kan ombestemme seg

Bolt har lenge sagt at VM i London i august blir hans siste mesterskap på toppnivå, men fredag uttalte sprintstjernen Justin Gatlin at han tror Bolt vurderer å ombestemme seg.

Gatlin har tatt VM-sølv bak Bolt på 100 meter i de to siste verdensmesterskapene.

I Beijing for to år siden ble han kun slått med ett hundredels sekund. I VM i Moskva i 2013 var han åtte hundredeler bak Bolt.

– Hvorfor ikke? Han kan reise rundt og plutselig si at han vil satse seriøst en siste gang. Han har muligheten til å komme tilbake etter et år utenfor friidrettsbanen, sier Gatlin, ifølge The Guardian.

Men selv om Bolt tror han kunne hatt enda flere gull på CV-en, står han hardt på at VM i London blir hans aller siste mesterskap.

Bolt løper tre distanser i VM, men 12. august er det over for verdens raskeste mann. Etter 4x100 meter på VMs nest siste dag setter Bolt et endelig punktum.

– Det er mange som har prøvd å overtale meg til å fortsette, men jeg har oppnådd det jeg kan oppnå som utøver, sier Bolt til NRK.