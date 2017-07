Bolts råd til Jakob (16): Slik blir du en mester

Hurtigtoget fra Jamaica lader opp til VM i friidrett i München, og møter NRK til et eksklusivt intervju én uke før mesterskapet starter.

På NRKs oppfordring snakker Bolt om hva han mener er viktig dersom VM-klare Jakob Ingebrigtsen skal fortsette utviklingen og på sikt bli en av verdens desidert beste friidrettsutøvere.

Han håper Ingebrigtsen får slippe mest mulig press utenfra, og at han får tid til å bli god – uten for mye trykk fra omgivelsene.

– Han må få nyte det. Få ham til å være komfortabel, sier Bolt.

Respekt for treneren

Smilet er på plass hos tidenes raskeste mann, men med en gang det er snakk om unge, lovende utøvere blir hurtigtoget mer alvorspreget.

– Noen tror de kan bli best uten å jobbe. De må alltid forstå hva de holder på med. Og høre på treneren. Det er viktig, sier jamaicaneren.

FÅR RÅD: VM-klare Jakob Ingebrigtsen får råd av Usain Bolt foran mesterskapet i London. FOTO: NTB SCANPIX

To av rådene til Ingebrigtsen er dermed «å jobbe steinhardt». Flytte grenser.

– Du må alltid forstå hva du gjør og høre på treneren. Også må du ikke legge press på ham, sier Bolt alvorlig.

– Se på Christophe Lemaitre. Han var den første hvite under 10 blank på 100 meter, og da ble jeg spurt hva jeg tenkte om han. Mitt svar var at det verste du kan gjøre er å presse slike unggutter.

Så sukker Usain Bolt tungt, og fortsetter:

– Etterpå kom presset fra fransk media. Han bar hele landet på ryggen da han løp. Da startet nedgangen. Det gikk ikke for Lemaitre.

VANT: Usain Bolt har løpt én 100-meter i år. Det endte med seier med 9,95, og etterpå holdt han en forestilling i god Bolt-stil. Foto: Claude Paris / AP

Unge utøvere uten respekt

Usain Bolt er lei av unge utøvere som tror de kan slå ham, og mener de opptrer uten respekt.

– De kommer rett ut av skolen, løper fort én gang og tror de kan slå Usain Bolt. Hvorfor skal jeg tro dem? Media hyller dem opp i skyene, også viser de ingen respekt, sier Bolt.

Etter VM i London er en æra over. Da har Usain Bolt løpt for siste gang, og han har avsluttet en gullkantet friidrettskarriere som startet med tre OL-gull i Beijing for ni år siden.

Han har vært utilnærmelig de siste årene. Og som Bolt sier: «Ikke alle kan bli best».

– Et øyeblikk må du være ærlig med deg selv. Du må alltid jobbe hardt for å flytte grenser. Men friidrett kommer med skader, og det er det aller tøffeste. Det er hardt å komme tilbake og motivere deg for å levere på det samme nivået. Det vil teste karakteren din som person, og om du virkelig vil.