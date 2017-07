Bolt klar for Dortmund-trening - gir spissråd til Mourinho

– José Mourinho er mer fokusert på det defensive enn det offensive, men ellers ser Manchester United ut til å være godt i rute.

Det sier Usain Bolt i et intervju med NRK før friidretts-VM i London - 30-åringens siste på toppnivå. Han snakker gjerne om rekorder, løping og tidligere meritter, men blir ivrig når teamet blir fotball.

– Mourinho er en god manager. Han tiltrekker seg nye og bedre spillere hele tiden. Det eneste jeg vil be ham om er å spille med to spisser. Jeg er vant til at United spiller slik og er et mer angripende lag. Neste gang jeg ser ham skal jeg fortelle ham det, sier Bolt og ler.

United-fan

Verdens raskeste mann er velkjent United-fan, og har flere ganger både besøkt Old Trafford og posert ute på gressmatta med diverse røde effekter.

Det har også vært snakk om å få i stand et prøvespill i Premier League-klubben, men nå virker det å være klart at det er Borussia Dortmund som skal se om de kan dra nytte av Bolts ekstreme hurtighet også i fotballsammenheng.

– Det hadde vært veldig spennende om vi fikk det til. Jeg hadde elsket å gjøre det. Da kan jeg også slå fast om dette er noe jeg klarer eller ikke, sier Bolt om at han etter planen skal trene med Dortmund.

MØTTE NRK: Usain Bolt tok seg tid til å snakke med NRK under treningsleiren i München. Foto: NRK

Jamaicaneren virker helt oppriktig når han snakker om at han fortsatt drømmer om en karriere som fotballspiller etter at han takker for seg som friidrettsutøver etter VM i London.

– Jeg har alltid sagt jeg vil spille fotball. Derfor vil jeg også prøve meg for et lag eller to for å se om jeg er god nok. Men det må være på et høyt nivå. Hvis jeg ikke er blant de 50 beste i verden gir det ingen mening. Jeg kan ikke bare være «en vanlig fyr». Det hadde jeg ikke klart.

Vil besøke Norge

Å ha fri er noe av det Bolt gleder seg mest til etter karrieren er over. Han håper likevel å kunne reise rundt som DJ, og besøker gjerne Norge for å spille slik han gjort flere ganger etter stevner på Bislett.

– Hvis jeg kunne besøke Norge hvert år hadde jeg gjort det. Jeg kommer tilbake, lover Bolt.

– Hva med å prøve langrenn?

– Nei, det kommer ikke til å skje! Jeg tror ikke det. Men du vet aldri.