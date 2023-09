Bohinen ferdig i Stabæk: – Trist

Avgangen kommer etter en rekke på 11 kamper uten seire, der fangsten kun har blitt usle to poeng av 33 mulige. Sist Stabæk vant en fotballkamp i Eliteserien var 29. mai mot Vålerenga.

– Det er alltid trist når et samarbeid avsluttes før det skal. Etter en lengre periode med manglende resultater har vi i samråd med Lars blitt enige om å avslutte samarbeidet, sier styreleder Espen Moe til klubbens nettsider.

– Samtidig er vi veldig takknemlige for det arbeidet og den innsatsen Lars har lagt ned i den perioden han har vært her og vi ønsker han lykke til fremover.

Bohinen kom inn som hovedtrener i Stabæk i august under fjorårets sesong i 1. divisjon som endte med opprykk til det øverste nivået. Han signerte den gang en avtale som strekker seg ut 2023.

Han etterlater klubben under nedrykksstreken, på 15. plass, med to poeng opp til både kvalifisering og trygg grunn. Stabæk har dog en og to kamper mindre spilt enn de andre klubbene i nedrykksstriden.

Inn mot landslagspausen i Eliteserien har det vært flere avganger. I Haugesund ble det mandag bekreftet at mangeårige hovedtrener Jostein Grindhaug takket for seg. I hovedstaden bekreftet Vålerenga at daglig leder Erik Espeseth er ferdig i klubben etter sesongen.