Eliteseriespelar i fortvilt situasjon: – Kjenner meg makteslaus

– Eg kjenner det blir dobbeltmoralsk. Eg har sett mykje og høyrt mange som står og tilrår idrettsutøvarar å ta ei utdanning på sida. Men dei som prøver møter veldig, veldig mykje motstand, seier Rasmus Eggen Vinge til NRK.

For motstand har 23-åringen fått kjenne på etter han vart Stabæk-spelar i august.

Overgangen frå 2.-divisjonsklubben Kjelsås til Eliteserien var eigentleg ein gutedraum som gjekk i oppfylling.

Men slik det ser ut no kan den nye heiltidsjobben føre til at han mistar utdanninga han har starta på.

TIL STABÆK: Rasmus Eggen Vinge kom til Stabæk 1. august i år. Foto: NRK

Før overgangen fullførte han nemleg ein bachelor i fysioterapi, men det står att eitt år med praksis for å bli autorisert fysioterapeut.

Sidan livssituasjonen no har endra seg, har han bede om fritak eller tilpassing frå denne praksisperioden.

Men Statsforvaltaren i Oslo og Viken, som styrer turnustenesta til fysioterapistudentane, har gitt avslag på søknad om utsetjing.

– Vedtaket blir grunngitt med at ønsket ditt om å utøve eit anna yrke ikkje er ein særleg grunn etter turnusforskrifta, skriv Statsforvaltaren som grunngiving på utsetjinga.

Ein særleg grunn kan vere sjukdom, graviditet eller fødselspermisjon.

– Som det kjem fram av vedtaket, er det basert på gjeldande regelverk. Vi har også opplyst at søkjaren har klagerett. Helsedirektoratet er klageinstans.

Det skriv Thea Marie Lindquist Belseth, assisterande avdelingsdirektør i helseavdelinga hos Statsforvaltaren, i ein e-post til NRK.

Uviss framtid

– Eg kjenner meg litt makteslaus. Eg veit ikkje heilt kven eg skal kontakte. Eg veit ikkje kven som har makta til å endre på situasjonen min. Hadde det berre vore eit system som gjorde at eg visste kven eg skulle kontakte. Eg kjenner meg litt blind, seier Eggen Vinge.

STORSPELTE FOR KJELSÅS: Rasmus Eggen Vinge etter å ha skåra for Kjelsås under kvartfinalen mot Raufoss i fotball-NM. Foto: NTB

Håpet var at Statsforvaltaren skulle gi konkrete innspel på korleis situasjonen kan løysast.

– Det svaret eg har fått er at anten så må du fullføre ein turnus, som alle andre gjer, eller så får du ikkje lov til å ta det. Då ryk moglegheita di seinare òg, fortel Eggen Vinge.

– Så du blir eigentleg litt forbanna over heile situasjon. Det er klart at du tek det med deg i andre ting du gjer òg. Det er det ingen tvil om.

Stabæk-spelaren fortel at han er villig til å strekkje seg langt for å få til eventuelle løysingar.

No har han klaga på vedtaket.

Rasar

– Vi i Niso meiner jo at det er heilt uforsvarleg, seier Thomas Kristensen i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso).

HÅPAR PÅ VENDING: Thomas Kristensen i Niso håpar Statsforvaltaren snur og viser skjønn. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

No lovar dei å følgje opp saka med Statsforvaltaren.

– Vi meiner at her er det mogleg å vise skjønn. Toppidrettsutøvarar er i ein heilt spesiell situasjon. Vi ønskjer toppidrettsutøvarar. Noreg treng toppidrettsutøvarar. Då må ein også leggje til rette for det.

For her er det er ikkje snakk om å gi idrettsutøvarar nokon særfordelar, understrekar dei.

– Men likevel dei er i er særposisjon i den grad at dei er pensjonistar når dei er 30–35 år. Noko av det vi jobbar mest med er overgangen til ny karriere, at han skal vere så smidig som mogleg. Eg trur det berre er ballettdansarar som er i same situasjon, så eg meiner at her er det mogleg å finne løysingar.

Slik det er i dag er det for tilfeldig om ein får avslag eller utsetjing på studium, på grunn av toppidrettssatsing, meiner Kristensen.

Stort problem

Kristensen stadfestar at dei har hatt liknande situasjonar som tilfellet med Eggen Vinge. Og Stabæk-spelaren sjølv har vore vitne til fleire «fotballkollegaer» som har vore nøydd til å anten gi opp idretten eller studiet.

– Spesielt i kvinnefotballen, som eg har litt kjennskap til. Der er ikkje lønningane store nok til å leve av heller. Då blir det liksom eit val til slutt. Skal ein prioritere utdanning eller skal ein prioritere fotball? Og det er på ein måte eit val ein ikkje kjem utanom, seier han.

UVISS FRAMTID: Det kan ta lang tid før Rasmus Eggen Vinge får svar på om han får ta turnus eller ikkje. Foto: NRK

– Min situasjon er ille, men mange andre har det verre, som rett og slett må gjere eit val då.

Om 10–15 år er truleg karrieren til Eggen Vinge over. Då er det også mogleg at han står heilt på berr bakke.

– Det å vite at viss du blir skadd, viss det skjer noko som gjer at du må gi deg med fotballen, så har du noko å falle tilbake på. Det er det eg verkeleg har jobba hardt for å få til. Å ha den tryggleiken i botn. Men no har eg jo ikkje det, så når eg er ferdig med fotballen blir eg kasta litt ut i arbeidslivet utan å ha nokon tryggleik.