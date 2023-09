Jostein Grindhaug gir seg som Haugesund-trener

Jostein Grindhaug har besluttet å trekke seg som hovedtrener for FK Haugesund.

Det bekrefter klubben på egne hjemmesider. Grindhaug var ønsket med videre, men har tatt avgjørelsen av hensyn til laget, seg selv og som følge av manglende resultater den siste tiden.

Haugesund er på 12. plass, fire poeng unna nedrykk for øyeblikket. Treneren har sagt seg villig til å stå i stillingen frem til en erstatter er på plass.

– Dette viser hvor stort hjerte «Jos» har for FK Haugesund og det betyr mye for klubben at han har akseptert å stå i stillingen frem til vi finner den rette personen til å lede laget videre. Dette gir både tid og trygghet til å finne en ny hovedtrener som kan bygge videre på det fundamentet som er lagt under Jostein Grindhaugs ledelse, sier FK Haugesunds styreleder Christoffer Falkeid.

Jostein Grindhaug har vært hovedtrener i FK Haugesund i to perioder. Først fra 2009 til 2015 og siden fra 2019 og frem til dags dato.