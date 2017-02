– Det er veldig spennende. Det har vært en utfordring å skrape i hop den formen jeg kan. Jeg går med det jeg har. Skytingen skal være bra, så jeg får stole på den, sier Tarjei Bø til NRK.

Han må levere i helgens IBU-cup i slovakiske Osrblie. Med pallplass her er han med i VM-troppen. Presterer han som tidligere denne sesongen går VM i skiskyting uten Tarjei Bø.

OPTIMIST: Lillebror Johannes Thingnes Bø. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

– Jeg har troen på at jeg får som fortjent til slutt; jeg er ikke en som gir opp. Det blir bra, og det blir nok en solskinnshistorie til slutt. Men om det er neste vinter eller i år vet jeg ikke, sier Bø.

– Han virker å være i godt, gammelt slag, sa Johannes Thingnes Bø til NRK tidligere denne uken.

Ikke tenkt mye på VM

Han gjør det meste for å komme tilbake, men ikke for enhver pris.

– Det er vanskelig å si hvor jeg står. Jeg har ikke tenkt så mye på VM. Det viktigste er at kroppen fungerer, og at kroppen tåler at jeg går konkurranser. I det store bildet er det det som er viktig, sier Bø.

For han er sikker på å være tilbake i konkurranse på toppnivå.

– Jeg har mange sesonger igjen, så når du møter problemer som dette er det viktig å trå riktig. Det er derfor det har tatt tid. Vi vil være på den sikre siden. Hvis du begynner å kødde med helsa kan du ødelegge hele karrieren. Det er mange utøvere som har gjort, men det har ikke jeg tenkt til å gjøre.

Lei av sykdomsprat

Tarjei Bø har ikke konkurrert denne sesongen. Sprint og jaktstart i helgen blir første renn, og Bø håper han slipper spørsmål om sykdom, form og annet utenomsportslig.

– Jeg er lei av å tenke på og snakke om det. Jeg har vært slapp og manglet energi. Det har vært sykdom, influensavaksine og litt forskjellig. Kroppen har ikke funka. Jeg har måttet roe ned, mens nå merker jeg at kroppen våkner til live igjen, sier Bø.

– Hva gjør at du fortsatt holder på, tross all motgangen?

– Når ting fungerer er jeg blant verdens beste skiskyttere. Det er det som er den innerste motivasjonen. Jeg har energi og potensial som må ut, sier Bø og legger til:

– Jeg kommer tilbake, det er bare å følge med.