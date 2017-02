Lillebror om Bø: – Han virker å være i godt, gammelt slag

– Jeg håper bare han er helt frisk. Da tror jeg han kommer til Hochfilzen og går sprinten, sier Thingnes Bø til NRK.

Han innrømmer at det er spesielt å være på skiskytternes pressetreff i den lille alpelandsbyen Seefeld en drøy uke foran VM-åpningen uten storebror, men mener møtet mellom de to søndag gir forhåpninger om en rask gjenforening.

– Han virker å være i godt, gammelt slag. Også humørmessig. Smilet var tilbake, og han så glad ut. Men han er nok spent selv også. Jeg tror heller ikke han helt vet hvor han står, sier lillebror Bø, som lover å bidra med alt han kan:

– Jeg har veldig lyst til å ha ham med her. Før uttaket får jeg godsnakke litt med trenerne!

Kun Bø aktuell

Mandag kveld ble det kjent at Henrik L'Abée-Lund fikk den femte plassen i skiskytternes VM-tropp. Landslagstrener Egil Kristiansen bekreftet samtidig at kun Tarjei Bø var aktuell dersom en sjettemann får være med til Hochfilzen.

Nå forteller Kristiansen, som snakker med Bø nesten hver dag, at de vil ta en endelig avgjørelse «rimelig fort» etter fredagens sprint i IBU-cupen i Osrblie.

– Tarjei er fornøyd med hvordan kroppen fungerer nå. Det er det viktigste for ham. Jeg vil ikke si hva han må og ikke må nå, sier Kristiansen.

SPENT: Emil Hegle Svendsen har planer om å følge fredagens sprint med Tarjei Bø tett. Foto: Vincenzo Pinto / AFP

Emil Hegle Svendsen tror ikke Bø lar seg stresse av tanken på fredagens renn som avgjør om han får bli en del av VM-leiren eller ikke.

– Han virker veldig avslappet, egentlig. Sist jeg snakket med ham var det litt sånn at går dette veien, så er det topp, men går det ikke, så får han bare glemme det. Han lo nesten litt av situasjonen. Det er jo nesten sånn at det har vært latterlig mye sykdom og trøbbel, sier Svendsen til NRK.

Skeptisk ekspert

31-åringen forteller at hele troppen har planer om å samles fredag kveld for å følge Bø under sprinten på IBUs livedekning.

– Jeg vil si en pallplass, og helst seier, er minimum for å forsvare et direkte uttak. Han står overfor et voldsomt press, men det må ha tåle også om han skal til VM. Det er ingen god situasjon Tarjei har kommet i, sier NRK-ekspert Halvard Hanevold.

– Hvordan tror du han opplever dette presset?

– Veldig krevende. Han sier han er i fremgang, men dette er milevis unna hvordan han skulle ønsket seg ting så ut for et halvt år siden.