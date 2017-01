Han avsluttet verdenscuphelgen i Ruhpolding med å gå seg opp fra 21. plass på sprinten, til 8. plass på jaktstarten, og ble dermed nest beste nordmann bak Emil Hegle Svendsen.

– Det hjelper å gå gode løp. Jeg er veldig spent på uttaket og føler jeg fortjener plassen, sa Bjøntegaard til NRK etter løpet.

Den massive forandringen fra sprinten, der det ble én bom på to skytinger, til jaktstarten, der han bommet like mange ganger på fire skytinger, skyldes ifølge Bjøntegaard en telefonsamtale dagen før.

– Jeg har jobba helt normalt mellom rennene, men hadde en veldig god prat med den mentale treneren min i går, fortalte 26-åringen.

– Hvem er det?

– Det får du ikke vite. Det er en hemmelig suksessoppskrift.

Hemmelighetsfull

Bjøntegaard har heller ikke sagt til lagkameratene hvem han er, eller spurt dem hvem de – om de har behov for det – bruker som mentale trenere.

– Jeg vet ikke om andre bruker han samme som jeg, men jeg er veldig heldig som har kommet i kontakt med han. Noen klikker man med, andre ikke.

Skiskytteren fra Kongsberg forklarer at det har blitt et viktig verktøy å snakke med den mentale treneren når det går dårlig.

– Det er veldig individuelt om man foretrekker å snakke med noen, men for meg handler det om å slippe kontrollen. Jeg liker å ha litt for mye kontroll, men det er vanskelig når man skal prestere i øyeblikket, sier Bjøntegaard.

Tidsnød for Tarjei Bø

Verdenscuprennene i Ruhpolding skulle gi landslagsledelsen flere svar før VM om under fire uker, men løperne har gitt sjefene mye å tenke på.

Spesielt når det gjelder herrenes VM-sprint med påfølgende jaktstart. De aktuelle rennene i Ruhpolding var de siste av sitt slag i verdenscupen, og dermed generalprøven før VM.

Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen, og regjerende sølvvinner Ole Einar Bjørndalen, må sies å være svært aktuelle for distansen. Spørsmålet er hvem som får den fjerde og siste plassen.

Tarjei Bø har vært syk med luftveisproblemer hele sesongen, og står uten verdenscuprenn denne sesongen. Han er heller ikke i trening.

– Tarjei er en kandidat som kan gå inn til medalje, men når han er ikke i trening tre uker før VM, tikker klokka fryktelig fort. Vi må snart ta et valg fordi det veldig viktig at den fjerde utøveren får forberedt seg godt, sier skytetrener Siegfried Mazet.

Han sa tidligere denne uken at det er et krav at Bø går renn før VM.

– Han trenger minst to løp før vi kan vurdere å ta han ut til VM. Det har vi snakket om, sa Mazet.